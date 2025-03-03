Автор песен Киркорова и Зыкиной Юрий Мартынов скончался после тяжелой болезни

Tекст: Антон Антонов

«Да, это действительно так. Он тяжело болел, лежал в больнице. К сожалению, скончался после болезни», –приводит слова Пугач РИА «Новости».

По словам Пугач, значительная часть жизни Мартынова была посвящена сохранению наследия его старшего брата, советского певца и композитора Евгения Мартынова, который ушел из жизни в 1990 году.

«Он только этим и занимался. Главное дело его жизни – пропагандировать брата, собирать все, что осталось – песни, клавиры», – сказала она.

Юрий Мартынов родился в 1957 году в Артемовске Донецкой области. В 1987 году он стал членом Союза композиторов России, а в 2003 году получил звание заслуженного деятеля искусств России. Среди его музыкальных работ – песни для таких исполнителей, как Филипп Киркоров, Людмила Зыкина, Александр Серов и Николай Караченцов.

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