Суд отменил УДО экс-кандидату в губернаторы Приморья Ищенко

Суд отменил условно-досрочное освобождение для экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко

Tекст: Вера Басилая

Амурский областной суд принял решение аннулировать условно-досрочное освобождение, предоставленное ранее благовещенским городским судом бывшему кандидату на пост губернатора Приморского края Андрею Ищенко, передает ТАСС.

Он был осужден на шесть лет колонии общего режима за мошенничество в долевом строительстве во Владивостоке с ущербом более 387 млн рублей.

Против Ищенко также было возбуждено новое уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. В октябре 2023 года суд назначил ему 6,5 лет колонии с учетом предыдущего приговора. Приморский краевой суд отклонил жалобы осужденного на оба приговора.

Прокуратура обжаловала решение Благовещенского городского суда об условно-досрочном освобождении, что и привело к отмене данного решения.

Андрей Ищенко, ранее бывший депутатом регионального заксобрания, был исключен из КПРФ в 2019 году из-за нецензурных высказываний в его Telegram-канале.

Ранее в 2018 году Андрей Ищенко участвовал во втором туре выборов губернатора Приморского края, но результаты голосования были отменены из-за массовых нарушений, а в декабре того же года победил Олег Кожемяко. В в 2022 году Ищенко задержали за обман дольщиков.

Первомайский районный суд Владивостока приговорил его к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков.