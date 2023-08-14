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Экс-кандидата в губернаторы Приморья осудили на шесть лет за мошенничество
Бывший кандидат в губернаторы Приморского края Ищенко осужден на шесть лет лишения свободы за мошенничество
Первомайский районный суд Владивостока приговорил гендиректора компании «Аврора-строй» Андрея Ищенко, который в 2018 году вышел во второй тур выборов губернатора Приморского края, к шести годам лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков.
Отбывать наказание Ищенко будет в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 400 тыс. рублей. Кроме того, частично удовлетворены 22 иска потерпевших. Ищенко сказал, что пока не знает, станет ли обжаловать приговор, передает ТАСС.
Ищенко похитил более 100 млн рублей у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома во Владивостоке. Деньги на счету компании были, но строительство дома так и не завершено. Кроме того, его обвиняют в обмане дольщиков и причинении им имущественного ущерба.
Напомним, Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, результаты объявили недействительными. Повторные выборы прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ. В 2022 году его задержали за обман дольщиков.