Экс-кандидата в губернаторы Приморья задержали за обман дольщиков

Учредитель компании «Аврора-Строй», экс-кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко задержан по подозрению в обмане дольщиков на 105 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в СУСК России по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО СК СЗ «Аврора-Строй» Андрея Ищенко. Он подозревается... по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемый с декабря 2016 по июнь 2021 года обманным путем похитил у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке свыше 105 млн рублей.

Сейчас Ищенко задержан, решается вопрос об его аресте.

Андрей Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко, передает РИА «Новости».

В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел Telegram-канал, где нецензурно выражался.

Ранее главная военная прокуратура заподозрила семерых старших лиц Росгвардии в махинациях на почти 200 млн рублей, связанных с внедрением в структуре внутренних войск (ВВ) МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».