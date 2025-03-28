Южной Корее пришлось начать каннибализацию вертолетов Ка-32

Южная Корея разобрала восемь российских вертолетов Ка-32 из-за нехватки запчастей

Tекст: Антон Антонов

Из-за санкций и ограничений на поставки комплектующих из России, в течение трех лет комплектующие для этих вертолетов не поступали, что вынудило разобрать на запчасти восемь из 29 имеющихся единиц. Бывший руководитель агентства Нам Сон Хен отметил, что полученные детали используются для поддержания в рабочем состоянии оставшихся вертолетов.

«Возможно, по окончании военных действий между Россией и Украиной поставки комплектующих и нормализуются, но конкретно сейчас это самая острая проблема», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на MBC.

Телеканал подчеркивает, что российские вертолеты составляют 29 из 50 пожарных машин агентства и ранее имели значительную роль в борьбе с лесными пожарами, благодаря способности перевозить до 3 тыс. литров воды. Однако из-за конфликта на Украине у Южной Кореи возникли проблемы с поставками, что негативно сказывается на их эффективном использовании. Южная Корея является крупнейшим в мире зарубежным рынком для российских вертолетов серии Ка-32.

Столкнувшись с последними лесными пожарами, которые продолжаются уже неделю, Южная Корея понесла значительные потери. Жертвами стихии стали 26 человек, пострадали 325 объектов, включая 117 жилых домов, и около 24 тыс. жителей были эвакуированы. Большая часть эвакуированных уже вернулась домой, но 9,3 тыс. человек по-прежнему остаются в временных укрытиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея ввела ограничения более чем на 1,4 тыс. товаров, включая стратегические материалы и передовые технологии, для экспорта в Россию. В феврале Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию.