Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Затонувший в Египте батискаф спроектировали в Финляндии
Батискаф, потерпевший крушение в Египте с российскими туристами на борту, был спроектирован в Финляндии.
Судно было спроектировано в Финляндии и рассчитано на 44 пассажира и двух членов экипажа, передает РИА «Новости». Это подводное транспортное средство рекламировалось для погружений на глубину до 25 метров. При этом владелец заявляет, что батискаф способен выдерживать давление, соответствующее 75-метровой глубине.
Напомним, после аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое несовершеннолетних, 38 человек спасены.
Сообщалось, что семейная пара из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте.