Суд арестовал имущество курьера по делу покушения на Прозорова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущество Ивана Паскаря, который обвиняется в доставке компонентов взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова. Ранее суд продлил Паскарю арест до 12 апреля.

В рамках расследования арестованы и другие участники дела: украинский агент Владимир Головченко, собравший и установивший бомбу в автомобиль Прозорова, а также сообщник Ростислав Журавлев. Головченко и Журавлеву также продлили арест до 12 апреля.

Согласно следствию, Паскарь получил в Литве посылку с компонентами взрывного устройства, замаскированными под инструменты для маникюра, и доставил их в Москву. Посылку отправляла Ярослава Хрестина, которая, по данным, связана с СБУ и находится в международном розыске.

Обвинение также предъявлено Максиму Чупруну, который заочно арестован и объявлен в международный розыск. Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Прозоров заявил о формировании украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на базе Интернационального легиона. Газета сообщала, что экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в причастности к терактам в России. Также Прозоров раскрыл подробности нападения на Белгородскую область.