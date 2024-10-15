Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Зеленского к терактам в России

Экс-сотрудник СБУ рассказал о согласовании Зеленским терактов на территории России

Tекст: Ольга Иванова

Прозоров рассказал ТАСС о причастности СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к терактам на территории России и их согласовании с Зеленским. Прозоров отметил, что в СБУ приказы председателя регламентируют оперативно-служебную деятельность, в том числе спецоперации, и председатель подписывает их. По его словам, глава СБУ Василий Малюк не может быть не в курсе таких акций, особенно за пределами Украины, и докладывает о них высшему руководству страны, включая Зеленского.

Прозоров также добавил, что утверждать можно, что Малюк участвует во всех терактах, диверсиях и убийствах в России. По его словам, операции СБУ проходят через одобрения и согласования Малюка с Зеленским. Экс-сотрудник СБУ сообщил, что спецслужба проводит больше подобных операций, чем ГУР, несмотря на то что военная разведка Украины часто приписывает себе их результаты.

В качестве примера Прозоров привел убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, когда ГУР заявило о своей причастности через несколько часов после его смерти. Тем не менее через несколько дней СБУ представила доказательства участия в этом. Он также упомянул о соперничестве и «откровенной вражде» между СБУ и ГУР и заявил о подготовке материала, посвященного этой теме, который будет представлен общественности в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, теракт на Крымском мосту в 2022 году был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства, мощность которого составила 10 тонн тротила. По данным следствия, организатором был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, который руководил группой, занимавшейся подготовкой и осуществлением подрыва моста; контроль за передвижением взрывного груза осуществлял сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся «Иваном Ивановичем» и использовавший номер, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.

