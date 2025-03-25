По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Суд Москвы разрешил бывшему мужу Алсу выезд за границу
Чертановский суд Москвы отклонил иск певицы Алсу, которая требовала запретить бывшему мужу, предпринимателю Яну Абрамову, покидать пределы России из-за исполнительного производства.
Чертановский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Алсу, требовавшей ограничить право выезда из России ее бывшему мужу Яну Абрамову, сообщает РИА «Новости».
Согласно решению суда, действия по вынесению постановления об отказе в удовлетворении жалобы певицы и наложении временного ограничения на выезд Абрамова признаны законными.
В августе 2024 года адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский сообщил о разводе пары. Решение о разводе было принято после того, как суд предоставил супругам два месяца на примирение, однако Алсу решительно настроилась на развод, несмотря на усилия Абрамова сохранить брак.
Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году и воспитали троих детей. Их развод стал не только личной, но и публичной темой, учитывая известность обеих сторон.