Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.0 комментариев
Папуа – Новая Гвинея протестировала блокировку Facebook
Власти Папуа – Новой Гвинеи провели временную блокировку Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), чтобы протестировать технологии борьбы с разжиганием ненависти и распространением дезинформации.
Как передает ТАСС, правительство Папуа – Новой Гвинеи решило временно ограничить доступ к социальной сети Facebook. Министр внутренней безопасности Питер Циамалили мл. пояснил, что такая мера предпринята для проверки технологий по борьбе с разжиганием ненависти и дезинформацией. По словам министра, распространение фейковых новостей и подстрекательство к насилию ставят под угрозу безопасность и благополучие населения.
Блокировка длилась 24 часа, начиная с утра 24 марта и заканчивая утром 25 марта. Власти утверждают, что данное действие было осуществлено в полном соответствии с антитеррористическим законодательством страны. Однако оппозиционные депутаты и местные СМИ обвинили правительство в нарушении прав человека и автократических действиях.
Facebook* является самой популярной социальной сетью в стране, с более чем 1,3 млн активных пользователей, что составляет около половины всех интернет-пользователей Папуа – Новой Гвинеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Meta* решила выплатить Трампу 25 млн долларов за блокировку его аккаунтов. Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что блокировка компанией Meta российских СМИ усложнит нормализацию отношений.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ