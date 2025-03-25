Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.9 комментариев
В России предложили ввести Единую социальную карту для пенсионеров
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России Единую социальную карту для пенсионеров, чтобы они могли пользоваться льготами на всей территории страны.
По его словам, такая карта должна действовать на всей территории страны и предоставлять пенсионерам бесплатный проезд в городском транспорте и иные льготы, независимо от их места проживания, передает РИА «Новости».
Миронов также напомнил, что программа партии включает предложение о введении Единой социальной карты для всех предпенсионеров и пенсионеров.
Он высказал недовольство существующей практикой, когда социальная карта действует только в регионе проживания, называя это несправедливым.
Дополнительно политик сообщил, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» намерены разработать законодательную инициативу для внедрения подобной карты.
Миронов считает, что в стране с единым пенсионным законодательством и нормами соцвзносов пенсионеры должны иметь равные права на получение льгот.
Как писала газета ВЗГЛЯД, c 1 апреля 2025 года произойдет повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.
Эксперт рассказывала, что накопительную часть пенсии можно забрать при достижении пенсионного возраста или при наличии установленных законом оснований.