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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    31 комментарий
    21 марта 2025, 06:32 • Новости дня

    ВСУ потеряли технику НАТО в ДНР

    Российская армия эвакуировала технику НАТО под Кураховом в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вблизи Курахова бойцы 39-й мотострелковой бригады эвакуировали поврежденные единицы техники ВСУ, включая бронетранспортеры производства НАТО.

    В Курахове, в Донецкой Народной Республике, бойцы 39-й отдельной мотострелковой бригады из Сахалина эвакуировали три единицы техники Вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС, среди захваченной техники оказался американский бронетранспортер MaxxPro, французский бронетранспортер Renault и боевая машина «Козак».

    Военнослужащий с позывным Саид сообщил, что боевая машина «Козак» была повреждена осколочным боеприпасом. Шины автомобиля были разорваны, корпус и стекла разбиты осколками. Бронетранспортер MaxxPro подорвался на мине, и для его эвакуации была проведена техническая разведка с разминированием территории.

    Французский бронетранспортер Renault пострадал от ударов российских FPV-дронов, которые нанесли значительные повреждения моторному отсеку. Российские специалисты планируют изучить технические характеристики всех трофейных машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидец сообщил о гибели жителя Курахово после издевательств ВСУ, глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили город Курахово, а Украина до освобождения ВС России Курахово вывезла оборудование ТЭЦ.

    20 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения

    Политолог Скачко: Зеленский пугает Трампа «Берлином» из-за нежелания перемирия

    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Якобы беспокойство Владимира Зеленского о пустующих городах на линии боевого соприкосновения объясняется его нежеланием идти на перемирие и прерывать поставки западного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о риске повторения в прифронтовых городах ситуации послевоенного Берлина.

    «В случае прекращения огня люди еще долгое время не будут возвращаться в города, разделенные линией соприкосновения. Но Зеленский как будто нарочно забывает, что виновником этой ситуации будет Киев», – отметил политолог Владимир Скачко.

    По его словам, учитывая специфику договоренностей с Украиной и потенциальные риски срыва перемирия, есть вероятность возобновления противостояния. «Так что большинство уехавших украинцев будут вкладывать в решение о невозвращении не столько идеологию, сколько заботу о своих жизнях», – подчеркнул он.

    «Правда, слова Зеленского объясняются отнюдь не беспокойством о пустующих городах, а нежеланием идти на прекращение огня и прерывать поставки западного вооружения. В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», – считает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский на онлайн-брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с идеей о том, что окончание конфликта с Россией по линии соприкосновения – не лучший вариант для городов и поселков, находящихся в прифронтовой зоне.

    По словам Зеленского, сейчас множество жилых районов разделено контактной линией. «Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет "Берлин"», – пояснил он, имея в виду разделение немецкой столицы после Второй мировой войны.

    «Вопрос территорий будет самым сложным», – спрогнозировал Зеленский, заверив, что Трамп понимает, что юридически Украина не признает потерю своих регионов, вошедших в состав России.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что препятствиям для участия Киева в мирных переговорах являются украинские конституционные ограничения на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога.

    В свою очередь, официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    В то же время, представители стран Евросоюза собираются обсудить на саммите в Брюсселе предложение Еврокомиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского.

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    20 марта 2025, 14:13 • Новости дня
    Курганская пенсионерка написала 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курганской области возбуждено уголовное дело против 64-летней пенсионерки, сторонницы украинских националистических движений, которая разместила более 24 тыс. комментариев в Сети с призывами к терроризму и его оправданием.

    УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело против 64-летней пенсионерки из Кургана, сообщает ТАСС. Женщина обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ за размещение более 24 тыс. комментариев в социальных сетях и мессенджерах.

    Комментарии содержали призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в контексте специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на Украине.

    В УФСБ отмечают, что женщина является сторонницей украинских националистических движений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала в Мариуполе женщину, которую подозревают в призывах к терроризму и экстремизму через социальные сети. ВЛНР ФСБ задержала мужчину за шпионаж в пользу Украины.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    20 марта 2025, 17:04 • Новости дня
    Ганчев сообщил о сжатии полукольца вокруг ВСУ в районе Купянска
    Ганчев сообщил о сжатии полукольца вокруг ВСУ в районе Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска продолжают окружать купянскую группировку Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Ганчев отметил, что Купянское направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки», – цитирует Ганчева РИА «Новости». Он также сообщил, что украинские силы, видя активность российских войск, предпринимают меры по усилению своей обороны в районе Купянска.

    Ранее Ганчев заявил о найденных массовых захоронениях мирных жителей в Харьковской области после отступления ВСУ, в том числе с телами детей.

    Сообщалось, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском и продвинулись на 500 м в сторону Петро-Ивановки, перерезав участок трассы Двуречная – Редкодуб.

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    20 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области

    Рогов: Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области

    Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска успешно выбили украинские силы из села Жеребянки в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил об успешной операции российских войск, выбивших украинские силы из села Жеребянки на территории Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, «враг выбит из Жеребянок», а севернее села продолжаются активные боевые действия.

    Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. На данный момент более 70% территории области находятся под контролем России, включая многие населенные пункты.

    Ранее российские войска заняли села Щербаки и Малые Щербаки на Украине в результате успешного наступления, ВСУ были вынуждены отступить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вывели Запорожское направление из статического состояния, освободив населенный пункт Степовое в Запорожской области, и совершили прорыв на Запорожском фронте.

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    20 марта 2025, 11:25 • Новости дня
    В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА
    В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА
    @ busargin_r

    Tекст: Вера Басилая

    В Энгельсском районе Саратовской области после атаки беспилотников введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, заявил глава района Максим Леонов.

    Леонов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Энгельсском районе после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    Глава района также отметил, что в настоящее время продолжаются работы по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях района. Специалисты проводят мероприятия по восстановлению инфраструктуры и обеспечению безопасности жителей.

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников. Из-за атаки БПЛА в городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна, а занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    В аэропортах Самары и Саратова вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

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    20 марта 2025, 07:28 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт у администрации Мариуполя

    Силовики ДНР задержали жителя Мариуполя, готовившего теракт у администрации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецслужбы ДНР предотвратили теракт у здания администрации Приморского района Мариуполя, задержав местного жителя, который планировал разместить взрывчатку для совершения преступления.

    Как передает ТАСС, спецслужбы ДНР предотвратили теракт рядом с администрацией Приморского района Мариуполя. В результате операции был задержан местный житель, планировавший разместить взрывное устройство.

    Согласно информации УФСБ по ДНР, задержанный занимался сбором компонентов для создания самодельного взрывного устройства. Компоненты он извлекал из ранее подготовленных тайников. Ведомство отмечает, что его целью было совершение террористического акта у здания администрации.

    В УФСБ также сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с незаконным оборотом взрывчатых веществ и содействием террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде, а позже задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

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    20 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    ВСУ на Белгородском направлении потеряли за сутки до 150 военных и четыре танка
    ВСУ на Белгородском направлении потеряли за сутки до 150 военных и четыре танка
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны России, на Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные удары по формированиям ВСУ. В результате поражения, нанесенного двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, включая четыре боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два артиллерийских орудия. Также был уничтожен склад боеприпасов.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области. Потери противника составили более 240 военнослужащих, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки войск закрепили более выгодные рубежи и позиции, нанеся удары по формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах Северск, Дроновка, Славянск, Часов Яр, Константиновка, Иванополье и Щербиновка Донецкой народной республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Британии и склад боеприпасов.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили свои позиции на переднем крае, атаковав механизированные, егерские и штурмовые подразделения ВСУ, а также морскую пехоту и нацгвардию в районах Сухая Балка, Ульяновка и других. Потери украинских подразделений составили более 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, и три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» также продвинулись в глубину обороны противника, нанеся удары по механизированным и аэромобильным бригадам ВСУ в Донецкой народной республике. Сообщается о потерях украинских сил до 165 военнослужащих, боевой бронированной машины и другой техники, включая 155-миллиметровую САУ Archer.

    Действия группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся удары по живой силе и технике горно-штурмовой и береговой обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожено до 90 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия России нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов и другим ключевых точкам ВСУ. Средства ПВО России сбили пять авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS, а также 225 беспилотников.

    Всего с начала операции уничтожено 658 самолетов, 283 вертолета, 47 578 беспилотников, 601 зенитный комплекс, 22 374 танка, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 752 орудия полевой артиллерии и 33 083 единицы специальной автотехники.

    Ранее российские войска выбили украинские силы из села Жеребянки в Запорожской области, а также улучшили тактические позиции на Харьковском и Красноармейском направлениях, нанеся серьезные потери ВСУ в районах Волчанска и Красноармейска.

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    20 марта 2025, 09:53 • Новости дня
    Сын маньяка Чикатило отправился воевать за ВСУ

    Shot: Сын Чикатило стал артиллеристом ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Сын маньяка Андрея Чикатило, сменив фамилию, участвует в боях на стороне украинской армии в Харьковской области, сообщили СМИ.

    Сын маньяка-каннибала Андрея Чикатило вступил в ряды ВСУ и участвует в боевых действиях в Харьковской области, передает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сообщается, что мужчина, которому сейчас 56 лет, сменил фамилию и переехал в Харьков в 2022 году. В настоящее время он служит в подразделении артиллеристов на Харьковском направлении.

    Мужчина отправился на фронт из-за проблем с законом: после развода в 2016 году он перестал выплачивать алименты на сына и накопил долги. Его активно разыскивали приставы и МВД Украины, поэтому он решил скрыться на передовой.

    Помимо долгов, сын Чикатило имеет судимости за ряд серьезных преступлений, включая рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство, за которые в общей сложности провел около 13 лет в тюрьме.

    Его отец, Андрей Чикатило, был приговорен к смертной казни за 53 убийства.

    Ранее сообщалось, что адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском в результате ДТП.

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    20 марта 2025, 07:59 • Новости дня
    ВСУ избегали попадания F-16 в зону действия российских РЛС «Небо»

    ВСУ боялись приближаться к российским РЛС из-за угрозы обнаружения и ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители F-16 и Mirage, полученные ВСУ от Запада, старались избегать радиуса действия РЛС «Небо», опасаясь немедленного обнаружения и последующего обстрела российскими системами ПВО, заявил начальник расчета РЛС «Небо» группировки войск «Центр» лейтенант Руслан Нугманов.

    По его словам, Вооруженные силы Украины стремятся избегать попадания истребителей F-16 и Mirage в радиус действия российской радиолокационной системы (РЛС) «Небо», сообщает ТАСС. Нугманов отметил, что украинские самолеты и другие летательные аппараты быстро обнаруживаются и могут попасть под удар российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

    Нугманов пояснил, что РЛС «Небо-СВУ» обладает дальностью работы до 400 километров и может обнаруживать широкий спектр целей: от реактивных снарядов РСЗО HIMARS и баллистических ракет ATACMS до беспилотников, вертолетов и самолетов противника. По его словам, после обнаружения цели информация передается на командный пункт, и она уничтожается, например, с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук».

    Российские РЛС и ЗРК являются приоритетными целями для ВСУ, так как они ограничивают свободу действий украинских военных на территории, контролируемой российскими силами. Нугманов добавил, что для противодействия беспилотникам возле РЛС организуются посты воздушного наблюдения, которые недавно успешно сбили ударный беспилотник ВСУ. Мобильность российской РЛС позволяет расчетам периодически менять свои позиции, что затрудняет их обнаружение противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России впервые опубликовало кадры работы РЛС «Небо-Т» в ходе специальной военной операции на Украине, а также разрабатывает зенитные комплексы будущего для борьбы с беспилотниками.

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    21 марта 2025, 04:33 • Новости дня
    Херш заявил о намерении Трампа снять санкции с России

    Сеймур Херш: Трамп планирует снять санкции с России и развивать Крым как курорт

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России и сотрудничества в целях развития Крыма как международного курорта, по словам чиновника.

    Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил в своем блоге, что президент США Дональд Трамп планирует снять экономические санкции с России и развивать Крым как международный курорт.

    Как сообщает ТАСС, Херш отметил стремление Трампа к развитию партнерства с российским президентом Владимиром Путиным ради превращения Крыма в крупный туристический центр.

    Также Херш упомянул, что аналогичные шаги могут быть предприняты в Донбассе. Ранее новостной портал Semafor заявил о возможности признания администрацией Трампа Крыма российской территорией в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Обсуждалась также возможность призыва ООН последовать этому примеру. Однако окончательного решения по этим вопросам Трамп еще не принял.

    Как передает ТАСС, 11 лет назад, после референдума, Крым и Севастополь вернулись в состав России. В голосовании, прошедшем 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в состав России, а 21 марта документ ратифицирован Федеральным собранием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

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    21 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом

    Келлог: Зеленский проигнорировал советы не читать нотации Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    Представители команды президента США Дональда Трампа предупреждали Владимира Зеленского накануне его визита в Белый дом, что новый американский лидер сильно отличается от Джо Байдена, передает ТАСС. Однако Зеленский ослушался их советов, сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью The Glenn Beck Program.

    Келлог рассказал, что встреча с Зеленским прошла в отеле The Hay-Adams перед визитом в Белый дом. Команда Трампа советовала Зеленскому выразить благодарность американскому народу за выделенные 176 млн долларов помощи. Однако Зеленский, по словам Келлога, начал читать нотации Трампу, что вызвало недовольство американской стороны.

    В ходе встречи между Зеленским и Трампом возникла перепалка, в которой Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский не поблагодарил Вашингтон за поддержку. Итогом встречи стала отмена пресс-конференции и неподписание соглашения о полезных ископаемых. Также Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского за неуважение и неготовность к мирному урегулированию конфликта в Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на запрос Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot.

    Администрация Белого дома решила продолжать передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент Трамп провел часовой телефонный разговор с Зеленским, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

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    20 марта 2025, 22:53 • Новости дня
    США решили провести «непрямые переговоры» России и Украины в Эр-Рияде

    Келлог: США проведут в Эр-Рияде непрямые переговоры России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной, чтобы обсудить условия прекращения огня, сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

    Келлог заявил, что в Саудовской Аравии планируется провести непрямые переговоры между Россией и Украиной для выяснения условий сторон по полному прекращению огня, передает РИА «Новости».

    По словам Келлога, так называемые технические группы обеих сторон будут будут приняты в отдельные комнаты .

    «Вы по сути говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?» Вы поворачиваетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» – пояснил Келлог.

    Он также заявил, что Вашингтон намерен провести данную «челночную дипломатию» в Эр-Риаде, чтобы достичь окончательного прекращения огня. Он подчеркнул, что это может стать первым шагом к урегулированию конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшей встрече с США в Эр-Рияде с российской стороны примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

    Майк Уолтц, помощник президента США, заявил о грядущей встрече российских и американских экспертных групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.

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    20 марта 2025, 23:08 • Новости дня
    ЕС и Британия назначили новый саммит по Украине в Париже

    Ведущие страны ЕС и Британия решили обсудить Украину на саммите в Париже

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущие страны Евросоюза и Великобритания планируют провести новый саммит в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и возможность участия в переговорах между Россией и США.

    Как передает Bloomberg, ведущие страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Польшу, а также не входящие в ЕС Канада и Великобритания, договорились о проведении нового саммита в Париже на следующей неделе. Основной темой обсуждения станет ситуация вокруг Украины.

    По данным агентства, страны намерены продолжить обсуждение, начатое на саммите в Брюсселе 20 марта, касающееся их влияния на переговоры между Россией и США по украинскому вопросу. Источники в ЕС заявляют, что в идеале эти страны надеются получить возможность прямого участия в переговорах.

    Представители ЕС подчеркивают необходимость координации усилий для достижения мирного урегулирования конфликта. Ожидается, что участники саммита выработают общую стратегию и определят дальнейшие шаги, направленные на стабилизацию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию и ее премьера Виктора Орбана за блокирование решений Евросоюза, что создает препятствия для вступления Украины в ЕС.

    На саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе Венгрия вновь заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах увеличить военную помощь Киеву до 7 млрд евро, благодаря поправкам в Основной закон ФРГ, ослабляющим долговой тормоз.

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    21 марта 2025, 03:14 • Новости дня
    Макрон предложил статус миротворцев ООН для военных на Украине

    Макрон предложил европейским военным на Украине статус миротворцев ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Макрон предложил инициировать миссию ООН для европейских войск на Украине с целью защиты будущего мирного соглашения, сообщает Telegraph.

    Президент Франции Эммануэль Макрон активно рассматривает возможность организации миротворческой миссии ООН для европейских войск на Украине, пишет Telegraph.

    Французский лидер обсуждает создание «коалиции желающих» из стран НАТО и ЕС, чтобы сформировать миротворческие силы для защиты будущего мирного соглашения на Украине под эгидой ООН. На саммите Европейского совета Макрон поднял эту тему с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер также участвует в этих усилиях, смещая акцент на воздушную и морскую поддержку Украины.

    ВВС Британии ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины в соответствии с предложениями «коалиции желающих». Эта инициатива направлена на создание группы из 37 стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, западные страны не согласятся на условия мирного урегулирования, если иностранный контингент будет создавать «факты на земле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский президент Эммануэль Макрон готовится к саммиту ЕС и стремится объединить союзников для поддержки Украины, что может привести его к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, который настаивает на прекращении поставок оружия.

    Париж начал активно распространять мифы о «российской угрозе» на фоне усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Украинские власти активно обсуждают детали размещения миротворческого контингента из других стран, включая географические аспекты и количество военных, заявил глава МИД Андрей Сибига.

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    20 марта 2025, 15:05 • Новости дня
    Житель Энгельса рассказал об атаке дронов на город

    Житель Энгельса сообщил о двух хлопках после атаки дронов на город

    Tекст: Вера Басилая

    Один из БПЛА, атаковавших Энгельс, упал рядом с городской больницей, были слышны два сильных хлопка, задрожали стекла в окнах, сообщил очевидец Артем.

    Житель города Энгельса в Саратовской области поделился с «Газетой.Ru» подробностями атаки беспилотников. Артем (имя изменено) рассказал, что рано утром услышал два сильных хлопка, после чего сработала сирена. По его словам, один из дронов упал вблизи городской больницы, вызвав такую мощную взрывную волну, что окна в его квартире задрожали.

    По словам Артема, он слышал звук двигателя беспилотника, который пролетел на низкой высоте в сторону аэродрома. Через несколько секунд раздался сильный хлопок, и он заметил горящие брызги от дрона за больницей. Он предположил, что взрыв произошел над гаражами рядом с больницей, и дрон, вероятно, был сбит или столкнулся с каким-то препятствием, например, столбом.

    Кроме того, Артем сообщил, что слышал работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и взрывные звуковые волны. Он также отметил, что видел вспышки над аэродромом.

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников.

    В результате атаки БПЛА в Энгельсском районе Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

    Число пострадавших при атаке беспилотников на Саратовскую область достигло 10 человек.

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