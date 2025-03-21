Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
ВСУ потеряли технику НАТО в ДНР
Российская армия эвакуировала технику НАТО под Кураховом в ДНР
Вблизи Курахова бойцы 39-й мотострелковой бригады эвакуировали поврежденные единицы техники ВСУ, включая бронетранспортеры производства НАТО.
В Курахове, в Донецкой Народной Республике, бойцы 39-й отдельной мотострелковой бригады из Сахалина эвакуировали три единицы техники Вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС, среди захваченной техники оказался американский бронетранспортер MaxxPro, французский бронетранспортер Renault и боевая машина «Козак».
Военнослужащий с позывным Саид сообщил, что боевая машина «Козак» была повреждена осколочным боеприпасом. Шины автомобиля были разорваны, корпус и стекла разбиты осколками. Бронетранспортер MaxxPro подорвался на мине, и для его эвакуации была проведена техническая разведка с разминированием территории.
Французский бронетранспортер Renault пострадал от ударов российских FPV-дронов, которые нанесли значительные повреждения моторному отсеку. Российские специалисты планируют изучить технические характеристики всех трофейных машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидец сообщил о гибели жителя Курахово после издевательств ВСУ, глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили город Курахово, а Украина до освобождения ВС России Курахово вывезла оборудование ТЭЦ.