Умер первый премьер-министр Украины Фокин

Tекст: Валерия Городецкая

Информацию о смерти Фокина подтвердил украинский общественный деятель и ректор Национальной музыкальной академии Украины Максим Тимошенко, передает ТАСС. На своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) он написал: «Умер первый премьер-министр независимой Украины Витольд Павлович Фокин. Знал его лично».

Фокин был известен как советский и украинский политик. Он занимал должность первого премьер-министра Украины после объявления ее независимости в 1991 году. В декабре того же года он вместе с Леонидом Кравчуком подписал Беловежские соглашения, которые объявили о прекращении существования СССР.

В августе 2020 года Фокин был включен в украинскую делегацию Контактной группы по урегулированию в Донбассе, однако уже в сентябре был освобожден от должности после заявлений о необходимости урегулирования на основе Минских соглашений. Такая позиция вызвала недовольство ряда депутатов украинского парламента, потребовавших его отставки.

Во вторник стало известно о смерти народного артиста России Бедроса Киркорова.