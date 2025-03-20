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    Жителей Прибалтики заводят за «минный занавес»
    Анпилогов: Контроль США над украинскими АЭС создаст техногенные риски для России
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    Макрон встал на курс столкновения с Трампом из-за военной помощи Украине
    ВСУ на Белгородском направлении потеряли за сутки до 150 военных
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников ВСУ
    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

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    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

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    20 марта 2025, 14:02 • Новости дня

    Песков заявил о скорых переговорах России и США по урегулированию на Украине

    Песков: Россия и США в ближайшие дни обсудят черноморскую инициативу и украинское урегулирование

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между техническими группами России и США могут пройти в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры технических групп России и США могут состояться в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что стороны согласовывают последние нюансы, и ориентировочно встреча пройдет в начале следующей недели.

    Представитель Кремля подчеркнул, что среди тем обсуждения будет черноморская инициатива. Речь идет о вопросах, связанных с возобновлением этой инициативы, что было одной из тем телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Песков отметил, что необходимо обсудить много нюансов, которые ранее не были реализованы.

    Также ожидается, что встреча коснется украинского урегулирования. Песков сообщил, что стороны обсудят аспекты, которые сочтут необходимыми.

    При этом представитель Кремля отметил, что пока не готов назвать участников российской делегации, однако заверил, что информация об этом будет предоставлена своевременно.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предположил, что двусторонний российско-американский саммит мог бы пройти в Саудовской Аравии.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о готовности к встрече Путина и Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    19 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с главой Генпрокуратуры Игорем Красновым и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым после коллегии Генпрокуратуры.

    Путин, завершив свое выступление на коллегии Генпрокуратуры, провел отдельную встречу с Красновым. На эту беседу также был приглашен зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    Глава государства, обращаясь к Медведеву из президиума, пригласил его присоединиться, сказав: «Дмитрий Анатольевич». Медведев откликнулся на приглашение, поднялся на сцену и вместе с Путиным и Красновым проследовал за кулисы.

    Ранее Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры подчеркнул, что в современных условиях сплоченность общества и стабильность государства приобрели особое значение. Российский лидер также заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    20 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения

    Политолог Скачко: Зеленский пугает Трампа «Берлином» из-за нежелания перемирия

    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Якобы беспокойство Владимира Зеленского о пустующих городах на линии боевого соприкосновения объясняется его нежеланием идти на перемирие и прерывать поставки западного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о риске повторения в прифронтовых городах ситуации послевоенного Берлина.

    «В случае прекращения огня люди еще долгое время не будут возвращаться в города, разделенные линией соприкосновения. Но Зеленский как будто нарочно забывает, что виновником этой ситуации будет Киев», – отметил политолог Владимир Скачко.

    По его словам, учитывая специфику договоренностей с Украиной и потенциальные риски срыва перемирия, есть вероятность возобновления противостояния. «Так что большинство уехавших украинцев будут вкладывать в решение о невозвращении не столько идеологию, сколько заботу о своих жизнях», – подчеркнул он.

    «Правда, слова Зеленского объясняются отнюдь не беспокойством о пустующих городах, а нежеланием идти на прекращение огня и прерывать поставки западного вооружения. В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», – считает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский на онлайн-брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с идеей о том, что окончание конфликта с Россией по линии соприкосновения – не лучший вариант для городов и поселков, находящихся в прифронтовой зоне.

    По словам Зеленского, сейчас множество жилых районов разделено контактной линией. «Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет "Берлин"», – пояснил он, имея в виду разделение немецкой столицы после Второй мировой войны.

    «Вопрос территорий будет самым сложным», – спрогнозировал Зеленский, заверив, что Трамп понимает, что юридически Украина не признает потерю своих регионов, вошедших в состав России.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что препятствиям для участия Киева в мирных переговорах являются украинские конституционные ограничения на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога.

    В свою очередь, официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    В то же время, представители стран Евросоюза собираются обсудить на саммите в Брюсселе предложение Еврокомиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    19 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Уиткофф назвал условие ослабления санкций против России

    Спецпосланник США Уиткофф заявил об ослаблении санкций против России после начала перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выразили готовность ослабить антироссийские санкции после достижения договоренности о прекращении огня на Украине.

    Соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация президента США готова усилить санкции против России до максимального уровня для достижения успеха в мирных переговорах по конфликту на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

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    20 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    @ Sarah Meyssonnier/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон готовится к саммиту ЕС, стремясь объединить союзников для поддержки Украины, что приведет его к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, настаивающим на прекращении поставок оружия, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Макрон, занятый внутренними кризисами, возвращается в центр внимания на фоне геополитических маневров президента США, передает Bloomberg.

    Макрон стремится объединить европейские страны для поддержки Украины, что ставит его на курс столкновения с Трампом, который предлагает прекратить поставки оружия Киеву в обмен на новую бизнес-кооперацию с Россией.

    Как указывает Bloomberg, в то время как французский лидер проводит встречи с военными и министрами обороны из более чем тридцати стран, инициатива по поддержке Украины набирает популярность среди европейских лидеров.

    Издание пишет, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют задействовать европейские армии, а также представителей Содружества и азиатских стран для поддержки Киева после достижения перемирия. Планируется, что страны предоставят финансирование, войска, авиацию или морские силы.

    Французский президент считает, что личные связи важны для Трампа, и пытается найти аргументы, которые привлекут его внимание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.

    Группа Chanteurs anonymes во Франции сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.

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    19 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Трамп поручил Пентагону и ЦРУ возобновить контакты с Россией
    Трамп поручил Пентагону и ЦРУ возобновить контакты с Россией
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и ЦРУ восстановить диалог с Россией.

    Президент США Дональд Трамп поручил администрации, включая руководство Госдепа, Пентагона и ЦРУ, подключаться к контактам с Россией, сообщает РИА «Новости».

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что данное решение направлено на восстановление диалога между двумя странами и в скором времени ожидается получение позитивных результатов.

    Уиткофф также отметил, что с России будут частично сняты санкции, однако это произойдет после достижения соглашения о прекращении огня на Украине.

    После беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что российско-американские переговоры пройдут в воскресенье в городе Джидда в Саудовской Аравии.


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    19 марта 2025, 19:25 • Новости дня
    Уолтц сообщил о будущих переговорах России и США по Украине в Эр-Рияде

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента США Майк Уолтц заявил о грядущей встрече российских и американских экспертных групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.

    Уолтц по телефону обсудил с помощником российского лидера Юрием Ушаковым будущую встречу экспертных групп из обеих стран. Цель переговоров – обсудить реализацию и расширение режима частичного прекращения огня на Украине, ТАСС.

    Уолтц отметил, что диалог с российским коллегой был нацелен на поддержку усилий президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине. Он уточнил, что встреча состоится в Эр-Рияде в ближайшие дни.

    По словам Уолтца, данное обсуждение является важной частью политики администрации Трампа, которая стремится к стабилизации ситуации в регионе. Он подчеркнул, что США и Россия продолжат сотрудничество для достижения общих целей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

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    20 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России

    Эксперт Анпилогов: Контроль США над украинскими АЭС создаст техногенные риски для России

    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России
    @ ООО "Медиа-центр "Голос Подолья"/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря о готовности США помочь в управлении АЭС на Украине, преследует свои цели. Вашингтон, вероятно, рассчитывает продавать Европе излишки электроэнергии и на этом зарабатывать. При этом реализация плана создаст для России имиджевые и техногенные риски, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американцы давно проявляют интерес к украинской атомной энергетике. Так, они неплохо зарабатывают, поставляя Киеву ядерное топливо», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Украина ранее отказалась от российских материалов и перевела свои АЭС на американские компоненты от компании Westinghouse.

    В этом контексте идея США контролировать деятельность станций последовательна и логична. Собеседник увидел в планах Трампа «двухходовой план». «Глава Белого дома стремится урегулировать конфликт на Украине. Когда и если он достигнет этой цели, в бывшей советской республике останется ряд проблем: там уже разрушена промышленность, наблюдается огромный демографический отток», – детализировал эксперт.

    «Как следствие, объемы потребления электроэнергии в стране сократятся. Освободившиеся излишки можно будет продавать на соседние рынки, и в первую очередь – Евросоюзу», – рассуждает Анпилогов. Собеседник напомнил, что европейские страны продолжают «играться» с «зеленой повесткой»: строят ветряки и солнечные батареи.

    «Европа таким образом может стать нетто-импортером электроэнергии, и поставки пойдут с украинских атомных станций. Тем более что линии электропередач уже есть. По всей видимости, Вашингтон рассчитывает контролировать процесс сбыта и зарабатывать, привлекая Киев в качестве "полезного идиота"», – считает аналитик.

    Фактически речь идет о том, что на АЭС Украины поменяется менеджмент. «Дергать стержень и получать разрешенные дозы радиации, обслуживать объекты все так же будет украинский персонал. Но за коммерческую деятельность отвечать начнут американцы. Международное разделение труда выглядит именно так: кому-то в реактор лезть, а кому-то чистые киловатты продавать», – иронично отметил специалист.

    Владимир Зеленский выражает заинтересованность в таком сотрудничестве, поскольку так рассчитывает продлить свое пребывание во власти. Однако для обычных украинцев реализация идеи Трампа обернется ростом цен на электроэнергию.

    «Представим, что украинский потребитель за киловатт платит гривну, а европейский – евро. Далее вступает в дело логика рынка: зачем продавать ресурс дешево?» – пояснил Анпилогов. Впрочем, если Киев передаст АЭС под управление США, то это несет риски и для России.

    Во-первых, это касается имиджевого вопроса. «Американские специалисты не знают всех тонкостей работы реакторов советского образца. Если произойдет какая-то авария, на Западе начнут кричать про "новый Чернобыль". При этом винить будут российскую сторону, а не американцев», – пояснил собеседник.

    Есть и риски техногенного характера. «Первый и второй реакторы Ровенской АЭС очень старые, они построены по древним нормам безопасности, например, без контайнмента – внешней двойной гермооболочки», – напомнил спикер. Похожая ситуация на Южно-Украинской станции.

    «Их нужно выводить из эксплуатации, тем более что нет надзора Росатома и его дочерних организаций, ведь Киев разорвал все связи. Штаты, получи они контроль над объектами, вряд ли проявят ответственное отношение к инфраструктуре. А это создаст дополнительные угрозы для России», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил Владимиру Зеленскому, что США могут помочь Украине в управлении АЭС. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, если бы Вашингтон владел станциями, это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.

    В совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца отмечается, что американская сторона могла бы «оказать большую помощь» Киеву в вопросе эксплуатации АЭС. Они указали на опыт Соединенных Штатов «в области электроэнергетики и коммунального хозяйства».

    Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов взять под управление украинские атомные электростанции, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Он заверил, что для этого не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

    Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве со Штатами в сфере энергетики, отметив важность американской поддержки в текущих условиях. По итогам разговора с Трампом он также принял предложение о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Запорожская АЭС может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине. Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.

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    19 марта 2025, 22:43 • Новости дня
    Белый дом назвал цель США в переговорах по Украине

    Белый дом сообщил о намерении Вашингтона добиться полного прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «Сейчас у нас частичное прекращение огня», – приводит слова Ливитт РИА «Новости».

    Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись переговоры России и США на высшем уровне. Также запланированы переговоры 23 марта в Саудовской Аравии. При этом западные СМИ пишут, что переговоры России и США «не внушают оптимизма украинцам».

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    20 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»

    На Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошло «два точечных аномальных обвала»

    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Два точечных аномальных обвала», которые произошли на Мосбирже во время переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, могут быть связаны с использованием инсайдерской информации, пишет РБК.

    На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением. При этом было «два точечных аномальных обвала» – в 18.17 мск и 19.45 мск, то есть на основной сессии и на менее ликвидной вечерней. В первом случае переговоры еще шли, во втором – завершились, но итоги объявлены не были, передает РБК.

    Продажи затронули бумаги как первого эшелона (включая наиболее важные для Мосбиржи Газпром, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и НОВАТЭК), так и более мелких компаний – на 6–10%. Однако большую часть продаж почти сразу выкупали.

    Аномальное падение отчасти может быть связано с низкой ликвидностью вечерних торгов. Однако объемы сделок для вечерней сессии в некоторых бумагах больше обычных уровней примерно в десять раз.

    Распродажу мог устроить крупный частный инвестор, группа таких инвесторов или фонд. Отмечается, что продажи в первом и во втором случаях могли совершаться разными участниками рынка. Подчеркивается, что крупные игроки могут обрушить российский рынок, так как там торгует много физических лиц.

    Против участия в случившемся фонда говорит то, что бумаги были проданы по рыночной цене – фонды торгуют такими объемами либо вне биржи, либо через айсберг-заявки. Кроме того, они редко торгуют большими пакетами за раз, предпочитая делить сделки на более мелкие.

    Высказывается предположение, что речь идет об инсайдерской торговле – кто-то обладал определенной информацией о звонке и мог «психануть». Однако в качестве возражения указывается, что инсайдерская торговля вряд ли могла пройти по таким крупным пакетам и в таких объемах на вечерней сессии.

    Возможной причиной резкой продажи бумаг могла стать фиксация прибыли в связи с отсутствием конкретики по условиям возможной мирной сделки по Украине. Однако не исключено, что случившееся вовсе не связано с переговорами России и США.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин, как говорится в пресс-релизе Кремля, «положительно откликнулся» на инициативу о «взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры».

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    20 марта 2025, 00:57 • Новости дня
    Российские военные поблагодарили Путина за возвращение из плена

    Российские военные поблагодарили Путина и Минобороны за возвращение из плена на Украине

    Российские военные поблагодарили Путина за возвращение из плена
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные, возвращенные из плена на Украине, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и Минобороны за возможность вернуться домой.

    «Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему Министерству обороны Российской Федерации», – заявил военнослужащий Роман. Он добавил, что все они рады и счастливы вернуться к своим семьям, и признался, что до сих пор не может в это поверить.

    Другой военнослужащий, Евгений, также выразил признательность президенту, Министерству обороны, своим родственникам и гражданам России, которые оказали поддержку в их возвращении, передает ТАСС.

    Военнослужащий Владимир в свою очередь отметил теплый прием, оказанный ему и его товарищам, и выразил благодарность за то, что их не забыли и активно способствовали их освобождению. Особенно эмоционально Владимир рассказал о своем желании воссоединиться с семьей. Он отметил, что позвонил своей матери, которая была очень рада. Он подчеркнул, что молитвы матери помогли ему пережить плен, и выразил огромное желание поскорее обнять своих родных, особенно дочерей, которых он назвал своими «принцессами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду переговорный процесс между Россией и Украиной позволил освободить 175 российских военнослужащих. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.

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    20 марта 2025, 07:32 • Новости дня
    Трамп рассказал, что кнопку заказа колы в Белом доме принимают за пульт от ЯО

    Tекст: Александра Юдина

    Посетители Овального кабинета Белого дома ошибочно считают кнопку для заказа колы ядерным пультом, рассказал каналу Fox News президент США Дональд Трамп.

    Трамп рассказал о забавном недоразумении, связанном с кнопкой для заказа колы в Овальном кабинете, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что во время экскурсий по Овальному кабинету посетители часто спрашивают о местонахождении кнопки, и он указывает им на прямоугольную коробку с красной кнопкой, расположенную за его рабочим столом. Однако, оказываясь перед ней, гости ошибочно думают, что это устройство связано с ядерным оружием.

    Трамп шутливо добавил, что люди порой считают, будто нажатие этой кнопки может привести к апокалипсису.

    Напомним, на этой неделе США приостановили военную помощь Киеву на фоне эскалации в отношениях между Дональдом Трампом и Зеленским. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила «эпоху перевооружения» Европы.

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    19 марта 2025, 22:28 • Новости дня
    США захотели увидеть «жесткое и быстрое» рамочное соглашение по Украине

    США выразили надежду на выработку рамочного соглашения по Украине в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются на заключение рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине в Саудовской Аравии в ближайшие дни, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    Брюс заявила, что Белый дом добивается «жесткого и быстрого рамочного соглашения», которое «ожидает в следующие несколько дней в Саудовской Аравии». «Все сейчас находятся за столом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, на которых президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу США о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

    Также обсуждали инициативу, касающуюся безопасности судоходства в акватории Черного моря, и возможность полного 30-дневного перемирия, которые планируется поднять на переговорах 23 марта в Саудовской Аравии.

    Как пишет Bloomberg, глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре.

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    19 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский пообещал отказаться от ударов по объектам энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, пишет Bloomberg.

    Зеленский сообщил о своем решении в ходе телефонных переговоров с президентом США в среду, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поддержал его предложение о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным.

    Украина после переговоров президентов России и США нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказской провокацией Украины против мирных инициатив Трампа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    19 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Патрушев: В ЕС попытаются сорвать договоренности России и США по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские страны попытаются сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

    «Конечно, европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать договоренности], особенно прибалты, финны, поляки будут это делать», – цитирует Патрушева ТАСС.

    Он подчеркнул, что у этих стран не получится сорвать договоренности. Патрушев добавил, что не ожидает какой-то конкретной провокации.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе беседы с американским коллегой поддержал предложение о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине на 30 дней.

    После этого Минобороны сообщило, что российские средства ПВО и ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на инфраструктуру Украины.

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    20 марта 2025, 06:41 • Новости дня
    В Киеве сообщили, что переговоры России и США в воскресенье пройдут без Украины

    Подоляк сообщил об отсутствии у Киева планов участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не станет участвовать в запланированных на воскресенье переговорах в Саудовской Аравии, они будут двусторонними – между США и Россией, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что переговоры «будут двусторонними между США и Россией». «Украина не планирует принимать в них участие», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 марта запланированы переговоры России и США в Саудовской Аравии, при этом западные СМИ пишут, что США и Россия определяют будущую архитектуру безопасности Европы без ее участия и переговоры не внушают оптимизма украинцам.

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