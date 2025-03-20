Greenpeace обязали выплатить 660 млн долларов за протесты против трубопровода

Суд признал Greenpeace ответственной за ущерб в 660 млн долларов из-за протестов Dakota Access

Tекст: Вера Басилая

Коллегия присяжных из Северной Дакоты постановила, что Greenpeace должна выплатить компании Energy Transfer более 660 млн долларов за протесты против трубопровода Dakota Access. Energy Transfer обвинила Greenpeace в клевете, нарушении порядка и ущербе имуществу во время протестов, которые проходили в Стэндинг-Роке в 2016–2017 годах, сообщает CBC News.

Компания заявила, что решение суда является победой для жителей Северной Дакоты, которые страдали от беспорядков, вызванных протестующими. В заявлении Energy Transfer говорится, что это также победа для тех американцев, кто ценит разницу между свободой слова и нарушением закона.

Greenpeace намерена обжаловать решение, заявив, что иск представляет собой попытку заставить их замолчать.

Иски типа SLAPP, которые Energy Transfer подала против Greenpeace, часто критикуются за ограничение свободы слова и собраний, угрожая длительными судебными разбирательствами. В 35 штатах США действуют законы против таких исков, однако Северная Дакота в их число не входит.

Ранее СМИ писали, что Greenpeace грозит банкротство из-за иска на 300 млн долларов от компании Energy Transfer. Японское правительство выразило сожаление в связи с решением Дании отказать в экстрадиции Пола Уотсона, основателя Greenpeace и Sea Shepherd, которого Япония обвиняет в акциях против китобойного промысла.

Япония решила отказаться от добычи китов в водах Антарктики из-за угроз со стороны радикальной экологической организации Sea Shepherd.

