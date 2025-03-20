Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.2 комментария
Greenpeace обязали выплатить 660 млн долларов за протесты против трубопровода
Суд признал Greenpeace ответственной за ущерб в 660 млн долларов из-за протестов Dakota Access
Коллегия присяжных Северной Дакоты обязала Greenpeace выплатить более 660 млн долларов компании Energy Transfer за протесты против трубопровода Dakota Access, сообщает CBC News.
Коллегия присяжных из Северной Дакоты постановила, что Greenpeace должна выплатить компании Energy Transfer более 660 млн долларов за протесты против трубопровода Dakota Access. Energy Transfer обвинила Greenpeace в клевете, нарушении порядка и ущербе имуществу во время протестов, которые проходили в Стэндинг-Роке в 2016–2017 годах, сообщает CBC News.
Компания заявила, что решение суда является победой для жителей Северной Дакоты, которые страдали от беспорядков, вызванных протестующими. В заявлении Energy Transfer говорится, что это также победа для тех американцев, кто ценит разницу между свободой слова и нарушением закона.
Greenpeace намерена обжаловать решение, заявив, что иск представляет собой попытку заставить их замолчать.
Иски типа SLAPP, которые Energy Transfer подала против Greenpeace, часто критикуются за ограничение свободы слова и собраний, угрожая длительными судебными разбирательствами. В 35 штатах США действуют законы против таких исков, однако Северная Дакота в их число не входит.
Ранее СМИ писали, что Greenpeace грозит банкротство из-за иска на 300 млн долларов от компании Energy Transfer. Японское правительство выразило сожаление в связи с решением Дании отказать в экстрадиции Пола Уотсона, основателя Greenpeace и Sea Shepherd, которого Япония обвиняет в акциях против китобойного промысла.
Япония решила отказаться от добычи китов в водах Антарктики из-за угроз со стороны радикальной экологической организации Sea Shepherd.