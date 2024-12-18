Япония выразила сожаление из-за отказа Дании экстрадировать основателя Greenpeace Уотсона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Японии выразило сожаление по поводу отказа Дании экстрадировать основателя Greenpeace и Sea Shepherd Пола Уотсона, передает РИА «Новости».

Генеральный секретарь Есимаса Хаяси, выступая на пресс-конференции, подчеркнул: «Мы выражаем сожаление в связи с тем, что наш запрос на экстрадицию не был удовлетворен». Он добавил, что Япония продолжит действовать в рамках закона.

Пол Уотсон, известный активист и основатель ряда природоохранных организаций, был арестован в Гренландии в июле по международному ордеру, выданному Японией еще в 2012 году из-за его акций против китобойного промысла. Японские СМИ часто называют его «эко-террористом». Уотсон направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о предоставлении политического убежища, заявляя о политически мотивированном преследовании со стороны Японии.

Франция поддержала активиста, потребовав от Дании его освобождения. Уотсон также запросил французское гражданство. На днях он был освобожден из-под стражи, а Дания отказала в экстрадиции, что вызвало недовольство у японских властей. Уотсон, исключенный из Greenpeace в 1977 году и из совета директоров Sea Shepherd в 2022 году, основал новую организацию Captain Paul Watson Foundation.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония решила отказаться от добычи китов в водах Антарктики из-за угроз со стороны радикальной экологической организации Sea Shepherd. Представители Sea Shepherd утверждали, что их катер «Ади Джил», напоминающий внешним видом самолет-невидимку, был взят на таран у Бухты Содружества.