Раненые бойцы СВО прошли реабилитацию в КНДР

Руденко: Сотни раненых бойцов СВО прошли реабилитацию в КНДР

Tекст: Дарья Григоренко

Руденко на приеме в посольстве КНДР по случаю 76-й годовщины подписания Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР заявил, что сотни российских воинов, раненых в ходе специальной военной операции на Украине, прошли реабилитацию в северокорейских медицинских центрах, передает ТАСС.

Руденко отметил, что такой шаг, а также гостеприимство, оказанное в прошлом году детям погибших бойцов в пионерском лагере «Сондовон», являются примерами братских отношений между Россией и КНДР. «То, что сотни раненых российских воинов прошли реабилитацию в лучших корейских лечебных центрах, а летом прошлого года пионерский лагерь »Сондовон« принимал ребят, чьи отцы отдали жизнь за родину, является наглядным примером братского характера сегодняшних отношений между нашими странами», – сказал он.

Замглавы МИД также поделился своими впечатлениями о недавнем визите в Пхеньян, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, международной и региональной проблематики. В Москве сейчас проходит встреча российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В завершение Руденко выразил благодарность Северной Корее за поддержку СВО на Украине и выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии взаимодействия между двумя странами.