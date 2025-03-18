Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?9 комментариев
Песков: Путин и Трамп проведут переговоры по обоюдной инициативе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут предстоящий разговор по взаимной договоренности, он не является попыткой создать «новую Ялту», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что предстоящий разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится по обоюдной инициативе, передает ТАСС.
Он отметил, что предстоящие контакты не касаются обсуждения глобальных изменений и не являются попыткой создать «новую Ялту».
Песков добавил, что разговор Путина и Трампа будет одной из частей длительного процесса, направленного на налаживание диалога и поиск решений по урегулированию ситуации на Украине. Он также отметил, что это сложная и ответственная работа, требующая внимания на высшем уровне.
Напомним, во вторник ожидается телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Ранее The New Times писала, что Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки.
В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.
Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.