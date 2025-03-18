Песков: Путин и Трамп проведут переговоры по обоюдной инициативе

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что предстоящий разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится по обоюдной инициативе, передает ТАСС.

Он отметил, что предстоящие контакты не касаются обсуждения глобальных изменений и не являются попыткой создать «новую Ялту».

Песков добавил, что разговор Путина и Трампа будет одной из частей длительного процесса, направленного на налаживание диалога и поиск решений по урегулированию ситуации на Украине. Он также отметил, что это сложная и ответственная работа, требующая внимания на высшем уровне.

Напомним, во вторник ожидается телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее The New Times писала, что Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки.

В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

