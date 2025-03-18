  • Новость часаКремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
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    Европа ищет «пушечное мясо» против России
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    Ушаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине
    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков
    Британия и ЕС захотели увеличить расходы на оборону за счет российских активов
    Министр Силуанов заявил о подготовке «большой приватизации»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    9 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 13:39 • Новости дня

    Песков: Путин и Трамп проведут переговоры по обоюдной инициативе

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут предстоящий разговор по взаимной договоренности, он не является попыткой создать «новую Ялту», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что предстоящий разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится по обоюдной инициативе, передает ТАСС.

    Он отметил, что предстоящие контакты не касаются обсуждения глобальных изменений и не являются попыткой создать «новую Ялту».

    Песков добавил, что разговор Путина и Трампа будет одной из частей длительного процесса, направленного на налаживание диалога и поиск решений по урегулированию ситуации на Украине. Он также отметил, что это сложная и ответственная работа, требующая внимания на высшем уровне.

    Напомним, во вторник ожидается телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее The New Times писала, что Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

    17 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа

    Ливитт: Белый дом обнародует итоги разговора Путина и Трампа сразу после его завершения

    Tекст: Вера Басилая

    США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что в целях обеспечения прозрачности информация будет предоставлена сразу после завершения разговора, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что либо сам президент США, либо один из его представителей предоставит информацию о результатах переговоров.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о дате переговоров, в рамках которых будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

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    18 марта 2025, 10:17 • Новости дня
    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    New York Times: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
    @ Архип Верещагин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве выразили опасения, что США могут согласиться на передачу России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины, пишет New York Times.

    По данным издания, в Киеве обеспокоены возможностью передачи контроля над важным портом в Одессе России, передает РИА «Новости».

    Это опасение основывается на заявлениях помощников Владимира Зеленского, которые считают, что президент США Дональд Трамп может согласиться с таким решением.

    По словам источников, приближенных к Зеленскому, подобный шаг может значительно повлиять на безопасность и экономическую ситуацию Украины. Они указывают, что контроль над одесским портом имеет стратегическое значение.

    В публикации также упоминается, что украинские власти опасаются усиления влияния Москвы на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский полковник Маркус Райснер заявил украинским СМИ, что истощение ресурсов может привести к потере Львова Украиной.

    Напомним, администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Коментарии (22)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    18 марта 2025, 01:20 • Новости дня
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы

    Пресс-секретарь Белого дома напомнила французам о спасении от немцев благодаря США

    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ответила на просьбу французского политика вернуть статую Свободы, напомнив о роли США в освобождении Франции во время Второй мировой войны.

    Как сообщает РИА «Новости», представитель Белого дома Каролин Левитт ответила на требование члена Европарламента Франции Рафаэля Глюксманна о возвращении статуи Свободы.

    Левитт подчеркнула, что США сыграли ключевую роль в освобождении Франции от оккупации в годы Второй мировой войны. «Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня – напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы, символизирующую демократию, обратно во Францию, в знак несогласия с их политикой, которая, по его мнению, не демонстрирует приверженности демократическим ценностям.

    Напомним, статуя Свободы была изготовлена в конце 19 века во Франции и затем доставлена в США.

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    18 марта 2025, 11:20 • Новости дня
    Bloomberg: Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    Bloomberg: Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский президент-республиканец Дональд Трамп оспаривает легитимность серии помилований, подписанных его предшественником демократом Джо Байденом в январе 2025 года, утверждая, что они были оформлены с помощью автопена, что может повлиять на юридическую силу этих документов и изменить понимание президентских полномочий.

    Использование устройства под названием «автопен» для подписи документов президентами США привлекает внимание общественности и вызывает споры, сообщает Bloomberg. Автопен представляет собой устройство, которое с помощью механического стилуса воспроизводит подпись, делая ее похожей на рукописную. История этой технологии восходит к началу XIX века, но своей популярностью в правительстве оно обязано президенту Гарри Трумэну, который первым применил его в 1940-х годах.

    Недавно возник скандал, когда Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в использовании автопена для подписания президентских помилований. Трамп утверждает, что эти помилования недействительны, так как они якобы были подписаны не рукой Байдена, а с использованием устройства. Если его заявление подтвердится, это может изменить правила использования президентской власти и открыть путь для юридических действий против политических оппонентов Трампа.

    Байден, как и его предшественники, также использовал автопен для подписания некоторых документов. Например, в мае 2024 года он использовал его для подписания продления финансирования Федерального управления гражданской авиации, находясь в Сан-Франциско. Однако не всегда ясно, какие именно документы были подписаны автопеном, что вызывает дополнительные вопросы о легитимности таких подписей.

    Правомерность использования автопена для подписания президентских помилований пока не подвергалась судебным разбирательствам. Однако, согласно мнению Министерства юстиции США 1929 года, Конституция и законы не определяют метод, которым должно быть выражено президентское прощение, оставляя это на усмотрение президента. Поэтому юридически подписи, выполненные автопеном, считаются допустимыми.

    Интересно, что в 2024 году федеральный апелляционный суд постановил, что президентские помилования даже не обязательно должны быть оформлены письменно. Это решение было принято в деле, где заключенный утверждал, что Трамп устно обещал помиловать его. Таким образом, использование автопена, как для подписания законодательных актов, так и для президентских помилований, продолжает оставаться зоной юридических споров и интерпретаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что его помилования, подписанные с использованием автопена, недействительны, и отметил, что они могут быть оспорены в судебном порядке.

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    18 марта 2025, 10:50 • Новости дня
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место

    Политолог Рар: США больно отвечают Европе на поучения о свободе и демократии

    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа регулярно вступает в перепалки с США, будучи уверенной, что мораль на ее стороне. Но Белый дом больно ставит страны ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне ответили на призыв депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана вернуть Франции статую Свободы.

    «Не проходит и дня, чтобы между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими политиками не произошла очередная перепалка. С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Европейцы же для сдерживания Трампа пытаются создать западный "союз либеральных сил", куда зовут Канаду и Австралию. На этом фоне британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон конкурируют за лидерство в западном мире. Оба претендуют на шефство, и скоро к ним присоединится немецкий канцлер Фридрих Мерц», – добавил он.

    «Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», – резюмировал собеседник.

    Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. По его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки, сообщает Deutsche Welle (Минюст России включил издание в реестр иностранных агентов).

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – сказал он. Кроме того, Глюксман осудил Вашингтон за сближение с Москвой и увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе, а также поддержал Украину.

    В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала Глюксмана «низкопробным» политиком. «Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки», – напомнила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

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    18 марта 2025, 11:13 • Новости дня
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят во вторник ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки, сообщила газета The New Times.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к важным переговорам, которые могут определить новые границы в Европе, сообщает The New York Times.

    Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на Ялтинскую встречу 1945 года, когда мировые лидеры определяли сферы влияния в Европе. Президент США заявил, что его разговор с Путиным будет сфокусирован в том числе на том, какие земли и активы могут остаться за Россией в случае прекращения огня на Украине. Трамп отметил, что обсуждения будут касаться в том числе Запорожской АЭС, крупнейшего ядерного объекта в Европе.

    Трамп и его администрация подчеркивают, что переговоры с Россией являются прагматичными, при этом мало говорится о деталях соглашения. Специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно провел встречу с Путиным в Москве, чтобы подготовиться к переговорам. Белый дом сообщает, что Россия, вероятнее всего, сохранит Крым и, возможно, большинство территорий, которые она контролирует сейчас.

    На фоне обсуждений Владимир Зеленский выражает обеспокоенность, что президент США может согласиться на уступки, которые позволят Путину получить «больше украинских территорий».

    Эксперты предполагают, что переговоры могут нести глобальные последствия. Профессор международной политики Моника Даффи Тофт отмечает, что текущая геополитическая ситуация напоминает конец Второй мировой войны, когда ведущие державы перекраивали карту мира.

    Она подчеркнула, что для Трампа и Путина расширение территорий играет ключевую роль в их стремлении сделать свои страны «великими». По ее словам, вопрос Китая также является важным аспектом в переговорах российского лидера и американского президента, поскольку итоги переговоров могут предвосхитить возможные действия Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

    Напомним, во вторник ожидался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В Киеве выразили опасения по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    В то же время, СМИ сообщали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

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    17 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Песков подчеркнул, что новый разговор президентов России и США – важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств, передает РИА «Новости».

    Говоря о сроках встречи двух лидеров, Песков отметил, что они установят их сами. Она будет подготовлена, когда президенты примут соответствующее решение.

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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    17 марта 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин стал самым популярным политиком в Молдавии
    Путин стал самым популярным политиком в Молдавии
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых популярных европейских политиков в Молдавии, получив поддержку 32% респондентов.

    По данным опроса, проведенного молдавской платформой «За честные выборы», президент России Владимир Путин стал самым популярным европейским политиком в Молдавии, передает РИА «Новости».

    Согласно результатам, 32% респондентов считают его примером сильного лидера, способного помочь стране выйти из политического кризиса.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко занял второе место, набрав 19% голосов. На третьем месте с равным количеством голосов в 10% оказались президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года.

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    17 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского

    Белый дом отказался обсуждать будущее Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед запланированным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В Белом доме сослались на преждевременность таких заявлений, передает РИА «Новости». Там заявили: «Мы не станем забегать вперед».

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между двумя лидерами.

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    17 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин заявил о стремлении России обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда
    @ Кристина Кормилицина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о намерении создать достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана, работающих в РФ.

    «Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», – подчеркнул Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские профильные ведомства активно взаимодействуют с таджикистанскими коллегами для предоставления подробных разъяснений по правилам в сфере миграции.

    Ранее в Таджикистане решили обучать отправляющихся в Россию мигрантов русскому языку.

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    18 марта 2025, 10:08 • Новости дня
    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России

    Журналист Такер Карлсон заявил, что жизнь в России улучшилась за 25 лет

    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень жизни в России за 25 лет значительно повысился, в то время как в крупных американских городах наблюдается ухудшение, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    В интервью на YouTube с коллегой Клейтоном Моррисом журналист Такер Карлсон сравнил уровень жизни в России и США, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что жизнь в России сейчас лучше, чем была 25 лет назад, и задается вопросом, может ли кто-то с этим не согласиться.

    Карлсон также обратил внимание на ухудшение уровня жизни в крупных городах США, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Балтимор, за последние 25 лет. По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием ответственности со стороны властей за происходящее. Он подчеркнул, что в этих городах происходит деградация, однако никто не несет за это ответственности.

    Ранее Такер Карлсон заявил, что, в отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов, а на станциях царят чистота и порядок.

    Также Такер Карлсон назвал Москву более приятным городом, чем любой в США.

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    17 марта 2025, 17:39 • Новости дня
    Путин присвоил звание генерал-майора Герою России Белоглазову

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Герой России Александр Белоглазов удостоен звания генерал-майора, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства своим указом присвоил звание генерал-майора Александру Михайловичу Белоглазову, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Белоглазов командует центром специального назначения «Витязь», под его руководством спецназ участвовал в СВО. В 2022 году он получил звание Героя России. В 2024 году его назначили главой Саратовского военного Краснознаменного института Росгвардии.

    Ранее президент присвоил звание генерал-майора полиции заместителю начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому.

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    17 марта 2025, 14:18 • Новости дня
    Стало известно о планах американского бизнеса вернуться в Россию

    Спецпредставитель президента Титов: Американский бизнес планирует вернуться на российский рынок при благоприятных условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий, сообщил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.

    По словам Титова, Запад пока не готов к сотрудничеству с Россией, хотя страна открыта для взаимодействия. Он выразил надежду на развитие связей с американскими компаниями.

    Он отметил, что во время его визита в Нью-Йорк представители американского бизнеса подтвердили намерение вернуться на российский рынок, однако сроки и конкретные компании, о которых идет речь, не были названы, передает ТАСС.

    Титов подчеркнул, что американские партнеры ожидают благоприятных условий для возвращения на рынок России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить.

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    17 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил о подготовке к телефонному разговору Владимира Путина с американским лидером, передает ТАСС. Основными темами обсуждения станут вопросы международной повестки, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

    По словам Пескова, такие контакты, как разговор между Путиным и Трампом, могут быть согласованы в чрезвычайно короткие сроки.

    Ранее Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа действительно состоится.

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    17 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Индийские СМИ обсудили баннеры RT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дели появились баннеры RT с изображениями президента России Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди, это вызвало обсуждения в крупнейших индийских СМИ

    Баннеры символизируют партнерство между Россией и Индией как движущую силу глобальных перемен, пишет RT.

    Телеканал NDTV, указал, что размещенная в Дели реклама RT акцентирует внимание на долгосрочном партнерстве между Индией и Россией.

    Телеканал News18 отметил, что баннеры с изображением лидеров двух стран рассматриваются как стратегический ход России по усилению своего влияния в Индии. На плакатах присутствует слоган RT «Реформируйте то, как вы смотрите новости», который намекает на необходимость изменения восприятия мировых событий через призму российской точки зрения.

    Издание Hindustan Times в своем мини-сюжете назвало плакаты RT «эффектными», и отметило их влияние на общественное восприятие.

    Ранее Индия сообщила о закупке у России на 248 млн долларов двигателей для танков Т-72, которые находятся на вооружении индийской сухопутной армии. Также сообщалось, что Россия и Индия заключили контракты по военной технике на общую сумму около 80 млрд долларов.

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    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств? Подробности

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    Запорожское направление вышло из статического состояния

    ВС России освободили несколько поселков на Запорожском направлении и приблизились к Орехову – важнейшему логистическому центру ВСУ. В рядах противника положение на этом участке фронта названо угрожающим. Так ли это на самом деле и в чем заключается значимость нового плацдарма с точки зрения освобождения Запорожской области? Подробности

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    Европа ищет «пушечное мясо» против России

    Пока европейские власти строят планы о милитаризации Европы в качестве ответа на «русскую угрозу», для местных властей возникает весьма непростой вопрос – а кому, собственно, придется идти на будущую войну? Допустим, ЕС построит достаточное количество танков и самолетов, но сможет ли возобновить обязательный призыв в армию? И если да, найдут ли вообще для этой цели достаточное количество мужчин? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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