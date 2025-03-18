Хинштейн: В результате ударов украинских дронов в Курской области пострадали пять человек

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области произошли атаки украинских дронов, в результате которых пострадали пять человек.

В Суджанском районе два FPV-дрона ранили четырех мирных жителей, все они были доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Пострадавшие мужчины родились в 1972, 1987 и двое в 1981 году, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Тимском районе беспилотный летательный аппарат самолетного типа атаковал автомобиль «Газель», перевозивший хлеб. Водитель, 1987 года рождения, получил закрытое осколочное ранение и был доставлен в больницу.

Кроме того, ВСУ обстреляли слободу Белую Беловского района. Удар пришелся на административные здания и частные автомобили сотрудников ОАО «Псельское». По предварительным данным, погибших и раненых нет, но повреждены окна и фасад зданий. На месте работают оперативные службы.

Хинштейн отметил, что ВСУ продолжают атаковать мирные города и села, несмотря на освобождение территории. В приграничье сохраняется опасность, и действует запрет на въезд в некоторые населенные пункты.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 46 украинских беспилотников. Два беспилотника были уничтожены над Курской областью.