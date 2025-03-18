  • Новость часаКиев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
    Стало известно о рассмотрении властями США вопроса о признании Крыма
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    Объявлены новые регионы для эксперимента по выпускным экзаменам после девятого класса
    Российские войска выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области
    Белгород подвергся атаке беспилотников ВСУ
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    Госдолг России вырос до 29 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    9 комментариев
    18 марта 2025, 09:37 • Новости дня

    В результате ударов украинских дронов в Курской области пострадали пять человек

    Хинштейн: В результате ударов украинских дронов в Курской области пострадали пять человек

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области пострадали пять человек в результате атак украинских беспилотников, среди которых четыре мирных жителя Суджанского района и водитель в Тимском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области произошли атаки украинских дронов, в результате которых пострадали пять человек.

    В Суджанском районе два FPV-дрона ранили четырех мирных жителей, все они были доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Пострадавшие мужчины родились в 1972, 1987 и двое в 1981 году, им оказывается необходимая медицинская помощь.

    В Тимском районе беспилотный летательный аппарат самолетного типа атаковал автомобиль «Газель», перевозивший хлеб. Водитель, 1987 года рождения, получил закрытое осколочное ранение и был доставлен в больницу.

    Кроме того, ВСУ обстреляли слободу Белую Беловского района. Удар пришелся на административные здания и частные автомобили сотрудников ОАО «Псельское». По предварительным данным, погибших и раненых нет, но повреждены окна и фасад зданий. На месте работают оперативные службы.

    Хинштейн отметил, что ВСУ продолжают атаковать мирные города и села, несмотря на освобождение территории. В приграничье сохраняется опасность, и действует запрет на въезд в некоторые населенные пункты.

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 46 украинских беспилотников. Два беспилотника были уничтожены над Курской областью.

    16 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области

    Подполье сообщило о 30 офицерах из стран НАТО, попавших в окружение в Курской области

    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его словам, около 30 офицеров из стран НАТО оказались в окружении в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что эти офицеры занимались координацией войск и обработкой разведданных.

    Он отметил, что офицеры корректировали удары вглубь территории России, используя данные, поступающие от спутников НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (95)
    15 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области

    Силовики задержали солдат ВСУ в форме бойцов РФ в населенных пунктах Курской области

    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области силовики и военная полиция задерживают украинских солдат, переодетых в российских военнослужащих, в освобожденных населенных пунктах благодаря помощи местных жителей, информирующих о подозрительных лицах.

    Силовые структуры и органы военной полиции задержали украинских военнослужащих в освобожденных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. Эти солдаты, переодевшиеся в российскую военную форму, пытались скрыться среди гражданских.

    По словам источника агентства, оставшиеся в живых боевики ВСУ пытаются маскироваться в гражданской одежде. Однако их маскировка не всегда успешна благодаря оперативной помощи местных жителей, которые сообщают о подозрительных личностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, а также использовали российскую форму для диверсий. В Курске имам рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ.

    Коментарии (19)
    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    Коментарии (4)
    15 марта 2025, 13:29 • Новости дня
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном селе Мартыновка Курской области обнаружили дневник местной жительницы, в котором она описывает ее последние дни жизни в условиях оккупации и прощается со своими близкими.

    В селе Мартыновка Курской области российские бойцы обнаружили предсмертный дневник местной жительницы, передает ТАСС.

    Женщина вела записи, чтобы передать родственникам свои последние мысли и переживания о жизни в условиях оккупации.

    «В хате три градуса тепла, скоро конец… Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет», – написано в дневнике.

    В своем дневнике она обращается к внучке Елене с пожеланиями здоровья и счастья, несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась.

    «Лена... Завтра <...> твой день рождения... Желаю здоровья, счастья и всего наилучшего», – пишет жительница Мартыновки.

    В одном из последних записей она отметила, что в доме было всего три градуса тепла, а окна выбиты.

    «Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере.. ни газа нет, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей – халата, платков, скатертей, покрывал», – описано в дневнике.

    В дневнике описаны размышления женщины о скорой смерти, она добавила, что прожила «много лет, хоть не хорошо».

    В заключение жительница села попросила, чтобы после войны родные похоронили ее останки рядом с родственницей Светланой.

    «Поставьте крест и фотографию», – написала она.

    Также женщина просила близких простить ее и добавила, что она сама «всех прощает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Мартыновки в Курской области, спасшую внука из плена, нашли погибшей. При ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.

    Коментарии (23)
    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

    Коментарии (10)
    17 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов, об этом рассказали украинские боевики иностранной прессе.

    Военнослужащий Владимир рассказал, что, когда он находился в Судже, там наблюдались «паника и обвал фронта», передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Он отметил, что отход к границе был затруднен из-за российских беспилотников, уничтожавших технику ВСУ. Дорога снабжения украинских войск находилась под полным огневым контролем российских сил, а небо было заполнено дронами. Владимир выразил недовольство тем, что для командования ВСУ потеря дороги оказалась неожиданностью.

    Другой боец, Антон, назвал ситуацию катастрофической и сообщил, что ему удалось выйти из Суджи пешком ночью, хотя это было опасно из-за присутствия российских беспилотников. По его мнению, удержание плацдарма в Курской области утратило смысл.

    Украинские военные сравнивают отступление с фильмом ужасов: дороги усеяны уничтоженной техникой и телами солдат. Некоторые бойцы отступали пешком на расстояние до 20 км.

    Напомним, украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (6)
    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

    Коментарии (15)
    15 марта 2025, 10:18 • Новости дня
    Песков: У ВСУ сокращается время на сдачу в плен в Курской области
    Песков: У ВСУ сокращается время на сдачу в плен в Курской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложение президента России сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, времени для его принятия остается все меньше.

    Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина о сдаче оружия украинскими формированиями в Курской области остается в силе. Однако, по словам Пескова, время для его реализации «сокращается, как шагреневая кожа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России в плен. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у киевского режима остается шанс спасти своих солдат, дав им команду сложить оружие остается. Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ.

    Коментарии (48)
    15 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились новые кадры магазина «Пятерочка» в Судже. Ранее этот объект стал одним из символов мародерства ВСУ в Курской области.

    Советник Главы Республики Крым Александр Талипов в своих соцсетях опубликовал новые кадры магазина «Пятерочка» в городе Суджа. Сам магазин использовался войсками противника как объект для фотосессий и превратился в символ мародерства.

    Публикация новых кадров породила дискуссию в соцсетях о дальнейшей судьбе магазина. Одни пользователи предлагают превратить магазин в музей, посвященный украинскому терроризму. Они считают, что это поможет сохранить историческую память и привлечет внимание общественности к событиям, происходящим в рамках украинского кризиса.

    Другие пользователи склоняются к реконструкции магазина, предлагая сделать его более современным и привлекательным, чтобы он продолжил выполнять свою основную функцию.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что судьба разграбленного магазина «Пятерочка» в Судже стала символом украинского мародерства.

    Позднее украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

    Коментарии (9)
    15 марта 2025, 12:18 • Новости дня
    Минобороны заявило об освобождении Заолешенки и Рубанщины в Курской области

    ВС России освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области – Заолешенку и Рубанщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России. Ведомство отмечает, что эти населенные пункты были освобождены в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Также сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области. Российские войска успешно освободили Гончаровку, расположенную западнее Суджи.

    Коментарии (2)
    17 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области

    Минобороны показало кадры оставленных ВСУ позиций с иностранным оружием

    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Российское Министерство обороны опубликовало кадры, с позициями украинских вооруженных сил, которые были брошены в ходе освобождения российскими войсками населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На видео можно увидеть сгоревшую украинскую технику и разнообразное вооружение, оставленное украинскими военными. В частности, начальник штаба батальона с позывным «Восток» отметил наличие ручного гранатомета, созданного на Украине по американским чертежам, а также американских, чешских и шведских гранатометов и пулеметов, и даже ПТРК Javelin.

    На кадрах также показаны укрепления украинских войск, расположенные на высотах, где находились расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди обнаруженного оборудования видны новые дроны, оставленные на позициях украинскими военными.

    По словам стрелка с позывным «Луна», вытеснение украинских сил из лесопосадок сделало продвижение российской армии по населенным пунктам проще. Это связано с тем, что операторы БПЛА базировались именно в этих лесных районах.

    Напомним, российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР за неделю.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты.

    Минобороны сообщило, что за неделю в Курской области ВСУ потеряли семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.

    Коментарии (3)
    16 марта 2025, 13:02 • Новости дня
    Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях
    Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Войска группировки «Север» нанесли значительные потери ВСУ в Курской и Сумской областях, уничтожив более 220 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канал Минобороны сообщается, что российские войска группировки «Север» провели успешные наступательные действия против ВСУ в Курской и Сумской областях. В результате ударов были разгромлены механизированные и десантно-штурмовые бригады, а также подразделения территориальной обороны в населенных пунктах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника. Основные боевые действия проходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня в Курской области, а также в ряде населенных пунктов Сумской области, включая Басовку, Беловоды и другие, уточнили в ведомстве.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, а также технику, включая танк, два бронетранспортера и три артиллерийских орудия. Также был уничтожен пункт управления БПЛА. Общие потери противника на Курском направлении за все время боев составили более 67 850 военнослужащих и значительное количество техники, включая 394 танка и 317 боевых машин пехоты. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли более двух тысяч военных в Курской области за неделю.

    Накануне офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь» сообщил, что украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия.

    Напомним, российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 14:05 • Новости дня
    La Repubblica: Дороги Курской области стали кладбищем для техники ВСУ
    La Repubblica: Дороги Курской области стали кладбищем для техники ВСУ
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВСУ в Курской области, задуманное как платформа для обмена территориями, обернулось для Киева военной ошибкой, что привело к значительным потерям в технике и личном составе, пишет военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

    Наступление вооруженных сил Украины в Курской области России стало серьезной военной ошибкой и неосторожным политическим шагом, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. Военный обозреватель Джанлука Ди Фео отмечает, что данный маневр не принес Киеву ожидаемых результатов и теперь угрожает вернуться к нему «бумерангом».

    По словам обозревателя, операции в Курской области, в частности вокруг Суджи, освобожденной 13 марта, обернулись значительными потерями. Дороги стали «кладбищем подорванных боевых машин». Этот маневр оказался ошибочным, поскольку поглотил человеческие ресурсы и военную технику, которую Киеву будет сложно восполнить.

    Ди Фео указывает, что единственный временный эффект от операции заключался в поднятии боевого духа украинцев, которые надеялись на положительный исход. Однако надежды на успех разбились после избрания Дональда Трампа президентом США, что изменило политический контекст.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи. Сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области.

    Коментарии (4)
    15 марта 2025, 11:58 • Новости дня
    Российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток»

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что военные инженеры в ходе выполнения задач в Курской области обнаружили запрещенные боеприпасы. Среди них были найдены кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено Женевской конвенцией.

    В Министерстве обороны подчеркнули, что обнаружение таких боеприпасов создает серьезную угрозу для мирного населения в освобожденных районах области.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о применении ВСУ в Курской области боеприпасов, поставляемых странами НАТО. Саперам предстоит значительная работа по разминированию территорий, так как в ходе боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

    Коментарии (2)
    15 марта 2025, 16:09 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области

    Зеленский отказался признавать окружение украинских войск в Курской области

    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска не окружены в Курской области, операция продолжается в определенных районах и подразделения выполняют свои задачи, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Окружения наших войск нет», – написал Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, «значительные российские силы были отвлечены с других направлений, благодаря действиям ВСУ в Курской области», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ВС России готовятся нанести удар по Сумской области, что якобы говорит о том, «Москва собирается игнорировать дипломатию в дальнейшем».

    Зеленский заявил, что Украина готова предоставить партнерам всю «реальную информацию» о ситуации на фронте и вдоль границы с Курской областью.

    Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на этот призыв предложил украинским военным сдаться и пообещал гуманное отношение к пленным.

    Президент России также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но времени для его принятия остается все меньше.

    Коментарии (9)
    15 марта 2025, 12:56 • Новости дня
    Жительницу Мартыновки, спасшую внука из плена, нашли погибшей

    Женщина, спасшая внука из украинского плена, найдена погибшей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области в селе Мартыновка погибла бабушка, спасшая внука из плена, при ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.

    Как передает РИА «Новости», жительница села Мартыновка Курской области Татьяна Васькова, ранее спасшая внука Виталия из украинского плена, была найдена погибшей в своем доме. При ней обнаружили дневник, который, по словам дочери Елены, Васькова вела во время украинской оккупации.

    Елена рассказала, что российские бойцы обнаружили мать в доме, и теперь устанавливаются точные причины и дата ее смерти. В дневнике, найденном при Васьковой, описываются голод, холод и разрушения дома, а также содержатся обращения к семье и упоминания о внуке Виталии.

    Елена поделилась, что все месяцы семья не имела никакой информации о судьбе матери. В то же время, семья переживает еще одно горе: 12 марта при обстреле комбикормового завода в селе Козыревка погиб муж Елены, Александр, и еще трое сотрудников завода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, и мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

    Коментарии (0)
    Главное
    Кадыров сообщил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось особое лечение
    Мирошник: Грузины и поляки отличились зверством в Курской области
    ВС России уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском
    Спикер правительства Израиля ушел от ответа на вопрос о восхвалении Бандеры
    Харьковчане объединились для мести военкомам
    ИИ решил многолетнюю загадку супербактерий за два дня

    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации

    В небо впервые взлетел опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Создание уже второго авиационного двигателя пятого поколения поднимает авиационный статус России в мире на новую высоту. Россия – единственная страна в мире, которая намерена создавать полностью отечественные лайнеры с собственными двигателями. Ни Boeing, ни Airbus не могут таким похвастаться. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств? Подробности

    Перейти в раздел

    Запорожское направление вышло из статического состояния

    ВС России освободили несколько поселков на Запорожском направлении и приблизились к Орехову – важнейшему логистическому центру ВСУ. В рядах противника положение на этом участке фронта названо угрожающим. Так ли это на самом деле и в чем заключается значимость нового плацдарма с точки зрения освобождения Запорожской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Азербайджан продавливает свою версию «мирного договора» с Арменией

    Последние пункты мирного договора Армении и Азербайджана объявлены согласованными. В Ереване считают, что после подписания документа перед страной откроется перспектива мирного развития на долгие годы, и неважно, что ради этого не удалось соблюсти «идеальные формулировки». Почему даже в таких условиях считать конфликт окончательно урегулированным было бы преждевременно? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............