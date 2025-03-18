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    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    9 комментариев
    18 марта 2025, 09:20 • Новости дня

    Число погибших в секторе Газа достигло 310 человек

    Министерство здравоохранения Газы сообщило о 310 погибших от израильских бомбардировок

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа количество погибших в результате израильских бомбардировок достигло 310 человек, сотни палестинцев получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения Газы.

    По данным Минздрава Газы, количество жертв израильских бомбардировок в секторе Газа увеличилось до 310 человек, сотни людей также получили ранения и пропали без вести, передает РИА «Новости».

    Ранее Израиль возобновил боевые действия в Газе после того, как ХАМАС отказался принять американский план по продлению перемирия.

    До этого израильские силы задержали и избили двух мальчиков на Западном берегу Иордана.

    Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские войска ранили палестинца в результате обстрела контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на Западном берегу реки Иордан.

    16 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

    Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Операция США против хуситов ориентирована прежде всего на внутреннюю американскую повестку. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет купировать недовольство американцев из-за реформ победоносной войной против йеменских повстанцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.

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    16 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов

    Центральное командование ВС США объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене

    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные начали крупномасштабную операцию против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Целью операции объявлены защита американских интересов, «сдерживание врагов и восстановление свободы судоходства». Сообщается, что за субботу США нанесли удары по ряду объектов хуситов на всей территории Йемена.

    Al Hadath сообщает, что одной из целей американских ударов по Сане стала расположенная в районе Эль-Джарф штаб-квартира Высшего политического совета движения «Ансар Алла». Al Masirah сообщил, что удары были нанесены по объектам в провинции Дамар на западе Йемена. Также США наносят авиаудары по объектам хуситов в провинции Эль-Бейда, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США начали воздушные атаки против хуситов в Йемене. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника заявил, что удары США по Йемену стали началом серии непрерывных атак, которые могут продлиться несколько недель.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 06:00 • Новости дня
    Хуситы дважды атаковали авианосец США в Красном море

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли второй ракетный удар по авианосцу USS Harry Truman

    Хуситы дважды атаковали авианосец США в Красном море
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о второй атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, используя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

    Как сообщает ТАСС, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли вторую атаку на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря. По информации телеканала Al Masirah, нападение продолжалось несколько часов и было осуществлено с использованием различных ракет и беспилотных летательных аппаратов.

    Хуситы утверждают, что им удалось отразить агрессию со стороны авианосной группировки США. В результате обстрела ракетами и беспилотниками, американские истребители были вынуждены вернуться на место, откуда они взлетели, сообщили представители хуситов.

    Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что в атаке участвовали восемнадцать баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники. Он подчеркнул, что хуситы продолжат атаки на американские военные корабли в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль не возобновит гуманитарные поставки в сектор Газа.

    Накануне США начали массированные удары по контролируемым хуситами йеменским территориям. Как заявило Центральное командование США, целью операции является защита американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В результате ударов погибли 53 человека, более ста получили ранения.

    Бэкграунд (510 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они намерены атаковать американские военные и коммерческие суда в Красном море, если США продолжат удары по Йемену. Хуситы, правящее движение на севере Йемена, заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море.

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    16 марта 2025, 02:56 • Новости дня
    Хуситы пообещали ответить на авиаудары США по Йемену

    Хуситы пообещали США ответить «эскалацией на эскалацию»

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» ответит эскалацией на авиаудары США, заявило политбюро хуситов.

    «Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», – приводит текст заявления РИА «Новости» со ссылкой на Al Masirah.

    Хуситы обвинили США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре, а не по заявленным военным целям. Министерство иностранных дел правительства хуситов заявило, что удары пришлись на густонаселенный район в столице Йемена Сане.

    Кроме того, власти северного Йемена отвергли заявления США о предполагаемой опасности международному судоходству. Хуситы указывают, что судоходство безопасно для всех, кроме израильских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали военные действия против хуситов в Йемене. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что проводится крупномасштабная операция.

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    16 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене

    США нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в Таизе в Йемене

    США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене
    @ Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в городе Таиз на юго-западе Йемена, что привело к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.

    США нанесли авиаудары по военным объектам движения «Ансар Алла» в городе Таиз на юго-западе Йемена, сообщает ТАСС. Согласно информации от телеканала Al Arabiya, бомбардировке подверглись восточные кварталы города. О последствиях атак, включая возможные жертвы и пострадавших, пока не сообщается.

    Представитель Министерства здравоохранения повстанцев Анис аль-Асбахи заявил, что удары США по контролируемым хуситами регионам, включая столицу Сана, привели к гибели по меньшей мере 31 гражданского лица. Ранения получили еще более 100 человек. По его словам, «американская агрессия» была направлена против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и городе Радаа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене. Хуситы заявили о 13 жертвах авиаударов США по столице страны. Хуситы также пообещали ответить на эти авиаудары.

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    16 марта 2025, 05:23 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ после обвинений со стороны G7

    Верховный командующий КСИР Ирана Салами пообещал G7 «сокрушительный» ответ на любую реализованную угрозу

    Tекст: Антон Антонов

    Иран обещает жесткий и сокрушительный ответ на любую реализованную угрозу, заявил верховный командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами после того, как страны G7 выступили с обвинениями в адрес Тегерана.

    Страны G7 на заседании в Квебеке потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Иран был назван главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

    Салами подчеркнул, что Иран будет решительно противостоять любой агрессии. Он также отметил, что ответ на реализованные угрозы будет «самым жестким». «Ответим резко, сокрушительно и разрушительно», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с потенциальной возможностью милитаризации своей ядерной программы.

    США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства, в том числе отказавшись от ограничений на ядерные исследования и уровень обогащения урана.

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    15 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    США собрались бомбить Йемен «несколько дней или недель»

    Американский чиновник сообщил о намерении США провести серию авиаударов по хуситам в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Удары США по Йемену стали началом серии непрерывных атак, которые могут продлиться несколько недель, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

    Равид в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщил, что удары, нанесенные в субботу, не были разовыми, а являются началом «серий непрерывных ударов». Ожидается, что они «продлятся несколько дней или даже недель».

    По данным министерства здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов), в результате «серии авиаударов американской авиации по гражданским объектам» в столице Йемена, Сане, погибли девять мирных жителей и еще девять получили ранения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США начали воздушные атаки против движения «Ансар Алла» (хуситов). Сообщалось, что в районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам. Ранее хуситы решили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях.

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    18 марта 2025, 07:59 • Новости дня
    Израильский кабинет ушел от ответа об отношении к восхвалению Бандеры на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер не дал ответ на вопрос о восхвалении на Украине Степана Бандеры, переадресовав этот вопрос в израильский МИД.

    Израильский журналист Никита Кулюхин, работающий с российским изданием «Известия», поднял вопрос о Степане Бандере во время правительственного брифинга, передает ТАСС.

    Менцер заявил, что у него нет дополнительной информации о Бандере. Он отметил, что вопрос будет передан в МИД Израиля для более развернутого ответа.

    Кулюхин также попросил не запрещать ему участие в правительственных брифингах, как это якобы ранее сделал израильский МИД.

    Менцер ответил, что таких запретов не существует и Израиль стремится поддерживать стандарты свободной прессы.

    В январе глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за большого числа русскоговорящих переселенцев. Мэр города также пожаловался, что в Ивано-Франковске стало больше русского языка. Позднее он объявил конкурс на лучшее стихотворение или песню про личность и заслуги Степана Бандеры.

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    15 марта 2025, 22:20 • Новости дня
    США начали военные действия против хуситов в Йемене
    США начали военные действия против хуситов в Йемене
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США начали воздушные атаки против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, сообщил Белый дом.

    Президент США приказал американским вооруженным силам начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов. Сообщается, что идут «воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону».

    Целью таких действий названа защита судоходных, воздушных и военно-морских активов США, а также «восстановление свободы судоходства», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Ирану с призывом прекратить поддержку хуситов, подчеркнув, что США не будут терпеть угрозы в адрес американского населения и американского президента. США пригрозили привлечь власти Ирана «к ответственности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам. В марте власти США включили шиитское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, обвиняя его в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

    Хуситы решили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Из-за нападений хуситов на контейнеровозы сокращается судоходство в Красном море.

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    15 марта 2025, 21:58 • Новости дня
    Ракетные удары нанесены по объектам хуситов в Сане

    Объекты хуситов в столице Йемена атакованы тремя ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам, передает телеканал Al Hadath.

    Телеканал сообщает, что в столице Йемена Сане объекты движения «Ансар Алла», известных как хуситы, подверглись массированным ракетным ударам. В районе Джраф, рядом со зданием телевидения, было выпущено три ракеты, объект был уничтожен, передает РИА «Новости».

    Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) решило возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Власти США включили шиитское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, обвиняя его в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

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    16 марта 2025, 23:21 • Новости дня
    Новые власти Сирии обвинили «Хезболлах» в убийстве военных

    Сирийская газета Al Watan обвинила «Хезболлах» в убийстве троих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Новые власти Сирии заявили о причастности ливанского движения «Хезболлах» к убийству троих сотрудников сил безопасности, которые погибли в результате нападения на границе с Ливаном.

    Сирийская газета Al Watan, сообщает, что новые власти Сирии обвинили ливанское шиитское движение «Хезболлах» в убийстве троих сотрудников безопасных сил. По данным издания, боевики пересекли границу Сирии в воскресенье и убили троих сирийских военных, после чего вернулись в Ливан. Газета также утверждает, что тела погибших были забраны сторонниками «Хезболлах».

    Как передает ТАСС, ранее в воскресенье ливанский портал Elnashra сообщил о гибели двух сирийских боевиков под формой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» на границе с Ливаном, еще двое были ранены и госпитализированы. Инцидент произошел в районе Эль-Каср на севере Ливана, где завязался бой с ополченцами из местных шиитских племен. Ливанская армия прибыла на место происшествия и взяла под контроль участок границы.

    Напомним, что «Хайат Тахрир аш-Шам» является запрещенной в России террористической организацией. Решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года ее деятельность в стране признана нелегальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух представителей «Хезболла», которые действовали как разведчики-наблюдатели и участвовали в терактах на юге Ливана.

    Вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности.

    Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

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    17 марта 2025, 20:31 • Новости дня
    Трамп пообещал расценивать атаки хуситов как иранские

    Трамп пригрозил Ирану ответственностью за атаки хуситов на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон будет считать Тегеран ответственным за все атаки хуситов из йеменского движения «Ансар Алла», заявил президент США Дональд Трамп.

    Иран «диктует каждый шаг, предоставляет [йеменским мятежникам] оружие, передает средства и высокотехнологичное военное оборудование, а также так называемые данные разведки», передает ТАСС.

    В публикации Трамп отметил, что отныне каждый выстрел со стороны хуситов «будет рассматриваться как выстрел из иранского оружия, за который будет нести ответственность иранское руководство». Трамп подчеркнул, что последствия для Ирана будут «тяжелыми».

    Ранее власти США официально включили шиитское движение «Ансар Алла» в список иностранных террористических организаций по обвинению в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности.

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    17 марта 2025, 06:59 • Новости дня
    Израильские военные задержали и избили палестинских детей

    Израильские силы задержали и избили двух мальчиков на Западном берегу Иордана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские силы безопасности задержали двух палестинских мальчиков в возрасте семи и тринадцати лет на Западном берегу реки Иордан, подвергнув их жестокому обращению в ходе допроса.

    Как сообщает Al Jazeera, израильские силы безопасности задержали двух палестинских мальчиков на оккупированном Западном берегу Иордана. Возраст детей составлял семь и тринадцать лет. Их удерживали в течение двенадцати часов в суровых условиях. В ходе допроса солдаты раздели их до нижнего белья и избили.

    Согласно информации Al Jazeera, в израильских тюрьмах в настоящее время содержатся более 350 несовершеннолетних палестинцев. Это вызывает серьезные опасения у международных правозащитников и организаций, следящих за соблюдением прав человека в регионе.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после 7 октября 2023 года, когда вооруженные сторонники ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, что привело к гибели мирных жителей и захвату заложников.

    В ответ Израиль начал наземную операцию в Газе, которая продолжалась до 19 января, когда было заключено соглашение о прекращении огня при посредничестве Египта, Катара и США. Тем временем израильские силовые операции на Западном берегу продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинец был ранен при обстреле израильскими войсками контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные ликвидировали двух человек из группы нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу из Иордании в Израиль, остальных задержали.

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    16 марта 2025, 22:51 • Новости дня
    Хуситы объявили о планах атаковать суда США в Красном море

    Лидер хуситов пригрозил атаками на американские корабли в Красном море из-за ударов США по Йемену

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы намерены атаковать американские военные и коммерческие суда в Красном море, если США продолжат удары по Йемену, заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси.

    Лидер йеменских хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил о намерении атаковать американские военные и коммерческие суда в Красном море, если США не прекратят наносить удары по Йемену. Об этом сообщает ТАСС.

    Аль-Хуси подчеркнул, что запрет на судоходство будет действовать до тех пор, пока США продолжают свои агрессивные действия. В своем обращении к сторонникам он отметил, что хуситы готовы к эскалации конфликта в ответ на действия США.

    Американские Вооруженные силы начали нанесение массированных ударов по позициям хуситов в Йемене по указу президента Дональда Трампа. Центральное командование ВС США заявило, что операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. По информации министерства здравоохранения правительства хуситов, удары привели к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.

    Ранее, в ноябре 2023 года, хуситы предупреждали о намерении обстреливать территорию Израиля и блокировать проход судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на обострение конфликта в секторе Газа. Эти атаки прекратились в январе после достижения перемирия между Израилем и ХАМАС. Однако, после решения Израиля приостановить гуманитарную помощь палестинскому анклаву, аль-Хуси вновь угрожал возобновлением атак, если помощь не будет разблокирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США нанесла 47 ударов по Йемену, как сообщило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) в их Telegram-канале. Хуситы заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море. Американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море, как отметил глава Пентагона Пит Хегсет.

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    16 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Хуситы заявили о 13 жертвах авиаударов США по столице Йемена

    Tекст: Антон Антонов

    В результате авиаударов, нанесенных США по столице Йемена, погибли 13 человек, заявил Анис аль-Асбахи, представитель министерства здравоохранения в созданном движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве.

    «Число жертв американской агрессии, направленной против гражданских жилых районов в районе Шауб на севере столицы Саны, выросло до 13», – говорится в сообщении. Указывается, что еще девять мирных жителей пострадали, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы пообещали США ответить «эскалацией на эскалацию». Хуситы обвинили США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре.

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