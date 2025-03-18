Число погибших в секторе Газа достигло 310 человек

Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

«Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

«Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.