«Спартак» одержал победу над «Зенитом» впервые за шесть лет

Московский «Спартак» обыграл «Зенит» 2:1 впервые с 2017 года в РПЛ

Tекст: Денис Тельманов

Футболисты московского «Спартака» впервые с 2017 года победили петербургский «Зенит» в чемпионате России, передает ТАСС. Матч 21-го тура РПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых на «Лукойл-Арене» в Москве.

Кристофер Мартинс стал героем встречи, забив оба мяча «Спартака»: первый на второй добавленной минуте к первому тайму и второй на 90-й минуте. Единственный гол «Зенита» был забит Луисом Энрике на 84-й минуте.

Символический удар перед матчем произвел болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России. На трибунах присутствовали 40 107 зрителей, что стало рекордом для домашних матчей «Спартака» за последние пять лет.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея 43 очка, уступая лидеру «Краснодару» три очка. «Зенит» также набрал 43 очка, но уступает «Спартаку» по дополнительным показателям. В следующем туре «Спартак» встретится с «Ахматом», а «Зенит» сыграет с «Рубином».

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