Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канал Минобороны сообщается, что российские войска группировки «Север» провели успешные наступательные действия против ВСУ в Курской и Сумской областях. В результате ударов были разгромлены механизированные и десантно-штурмовые бригады, а также подразделения территориальной обороны в населенных пунктах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника. Основные боевые действия проходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня в Курской области, а также в ряде населенных пунктов Сумской области, включая Басовку, Беловоды и другие, уточнили в ведомстве.

За последние сутки ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, а также технику, включая танк, два бронетранспортера и три артиллерийских орудия. Также был уничтожен пункт управления БПЛА. Общие потери противника на Курском направлении за все время боев составили более 67 850 военнослужащих и значительное количество техники, включая 394 танка и 317 боевых машин пехоты. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли более двух тысяч военных в Курской области за неделю.

Накануне офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь» сообщил, что украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия.

Напомним, российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.