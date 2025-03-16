Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях

  • Новость часаЭксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русофобия приводит к бегству денег из Прибалтики
    Лавров призвал США прекратить операцию против хуситов
    Постпред России в Вене удивился планам Британии и Франции отправить «миротворцев» на Украину
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 2 тыс. военных в Курской области
    США начали крупномасштабную военную операцию против хуситов
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    Макрон допустил отправку военных на Украину без согласия Москвы
    Вучич: В ходе протестов в Белграде уничтожено более 100 тракторов
    Мнения
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    55 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    22 комментария
    16 марта 2025, 13:02 • Новости дня

    Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях

    Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Войска группировки «Север» нанесли значительные потери ВСУ в Курской и Сумской областях, уничтожив более 220 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канал Минобороны сообщается, что российские войска группировки «Север» провели успешные наступательные действия против ВСУ в Курской и Сумской областях. В результате ударов были разгромлены механизированные и десантно-штурмовые бригады, а также подразделения территориальной обороны в населенных пунктах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника. Основные боевые действия проходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня в Курской области, а также в ряде населенных пунктов Сумской области, включая Басовку, Беловоды и другие, уточнили в ведомстве.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, а также технику, включая танк, два бронетранспортера и три артиллерийских орудия. Также был уничтожен пункт управления БПЛА. Общие потери противника на Курском направлении за все время боев составили более 67 850 военнослужащих и значительное количество техники, включая 394 танка и 317 боевых машин пехоты. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли более двух тысяч военных в Курской области за неделю.

    Накануне офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь» сообщил, что украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия.

    Напомним, российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    14 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области

    Путин в ответ на просьбу Трампа предложил приказать ВСУ в Курской области сдаться

    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области.

    «Прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», – сказал Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности.

    Президент отметил, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм.

    «Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», – сказал Путин.

    «Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», – подчеркнул президент.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Коментарии (41)
    15 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области

    Силовики задержали солдат ВСУ в форме бойцов РФ в населенных пунктах Курской области

    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области силовики и военная полиция задерживают украинских солдат, переодетых в российских военнослужащих, в освобожденных населенных пунктах благодаря помощи местных жителей, информирующих о подозрительных лицах.

    Силовые структуры и органы военной полиции задержали украинских военнослужащих в освобожденных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. Эти солдаты, переодевшиеся в российскую военную форму, пытались скрыться среди гражданских.

    По словам источника агентства, оставшиеся в живых боевики ВСУ пытаются маскироваться в гражданской одежде. Однако их маскировка не всегда успешна благодаря оперативной помощи местных жителей, которые сообщают о подозрительных личностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, а также использовали российскую форму для диверсий. В Курске имам рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ.

    Коментарии (19)
    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 13:29 • Новости дня
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном селе Мартыновка Курской области обнаружили дневник местной жительницы, в котором она описывает ее последние дни жизни в условиях оккупации и прощается со своими близкими.

    В селе Мартыновка Курской области российские бойцы обнаружили предсмертный дневник местной жительницы, передает ТАСС.

    Женщина вела записи, чтобы передать родственникам свои последние мысли и переживания о жизни в условиях оккупации.

    «В хате три градуса тепла, скоро конец… Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет», – написано в дневнике.

    В своем дневнике она обращается к внучке Елене с пожеланиями здоровья и счастья, несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась.

    «Лена... Завтра <...> твой день рождения... Желаю здоровья, счастья и всего наилучшего», – пишет жительница Мартыновки.

    В одном из последних записей она отметила, что в доме было всего три градуса тепла, а окна выбиты.

    «Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере.. ни газа нет, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей – халата, платков, скатертей, покрывал», – описано в дневнике.

    В дневнике описаны размышления женщины о скорой смерти, она добавила, что прожила «много лет, хоть не хорошо».

    В заключение жительница села попросила, чтобы после войны родные похоронили ее останки рядом с родственницей Светланой.

    «Поставьте крест и фотографию», – написала она.

    Также женщина просила близких простить ее и добавила, что она сама «всех прощает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Мартыновки в Курской области, спасшую внука из плена, нашли погибшей. При ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.

    Коментарии (23)
    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

    Коментарии (10)
    14 марта 2025, 21:29 • Новости дня
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский своими заявлениями о завершении операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области фактически признал, что ее целью было убийство мирных граждан, гибель и сдача в плен собственных военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский заявлениями о том, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила», признал, по сути, что цели состояли в убийстве мирных граждан.

    «Задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше вэсэушников и сдать в плен оставшихся украинцев?» – задала вопрос дипломат.

    В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ против мирных граждан в области и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ выполнили свои задачи в Курской области, намекнув на отступление из региона.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа предложил украинским военным, окруженным в Курской области сдаться, а также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Президент США ранее заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Коментарии (10)
    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    Коментарии (0)
    14 марта 2025, 17:29 • Новости дня
    ВСУ лишились путей отступления из Курской области

    ВС России полностью перекрыли пути отступления для ВСУ из Курской области

    ВСУ лишились путей отступления из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность отступления из Курской области после освобождения Гончаровки российскими войсками, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины лишились путей для отступления из Курской области, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур сообщил агентству, что украинские военные ранее использовали Гончаровку в качестве маршрута отступления. «Сейчас не осталось путей отступления», – заявил собеседник.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка в Суджанском районе Курской области.

    В пятницу Минобороны также сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    Коментарии (8)
    14 марта 2025, 20:42 • Новости дня
    Медведев: У киевского режима еще есть шанс спасти своих военных в Курской области
    Медведев: У киевского режима еще есть шанс спасти своих военных в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сохранить жизни украинским военным в Курской области при их сдаче в плен. У киевского режима остается шанс спасти своих солдат, дав им команду сложить оружие, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Зампред Совбеза, комментируя ответ президента России Владимира Путина на просьбу Трампа пощадить ВСУ в Курской области, подчеркнул, что Россия предлагает гуманное решение для украинских военных, гарантирующее им жизнь и достойное обращение в случае сдачи оружия.

    «Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», – написал Медведев в Telegram-канале.

    «У кровавого режима киевских подонков еще есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали», – добавил зампред Совбеза.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие. Ранее Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Коментарии (15)
    15 марта 2025, 10:18 • Новости дня
    Песков: У ВСУ сокращается время на сдачу в плен в Курской области
    Песков: У ВСУ сокращается время на сдачу в плен в Курской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложение президента России сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, времени для его принятия остается все меньше.

    Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина о сдаче оружия украинскими формированиями в Курской области остается в силе. Однако, по словам Пескова, время для его реализации «сокращается, как шагреневая кожа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России в плен. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у киевского режима остается шанс спасти своих солдат, дав им команду сложить оружие остается. Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ.

    Коментарии (48)
    15 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились новые кадры магазина «Пятерочка» в Судже. Ранее этот объект стал одним из символов мародерства ВСУ в Курской области.

    Советник Главы Республики Крым Александр Талипов в своих соцсетях опубликовал новые кадры магазина «Пятерочка» в городе Суджа. Сам магазин использовался войсками противника как объект для фотосессий и превратился в символ мародерства.

    Публикация новых кадров породила дискуссию в соцсетях о дальнейшей судьбе магазина. Одни пользователи предлагают превратить магазин в музей, посвященный украинскому терроризму. Они считают, что это поможет сохранить историческую память и привлечет внимание общественности к событиям, происходящим в рамках украинского кризиса.

    Другие пользователи склоняются к реконструкции магазина, предлагая сделать его более современным и привлекательным, чтобы он продолжил выполнять свою основную функцию.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что судьба разграбленного магазина «Пятерочка» в Судже стала символом украинского мародерства.

    Позднее украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

    Коментарии (9)
    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

    Коментарии (8)
    13 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

    По его словам, российские силы контролируют ситуацию в регионе, что делает невозможным выход украинских войск из окружения.

    «Там (в Курской области) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Коментарии (2)
    15 марта 2025, 12:18 • Новости дня
    Минобороны заявило об освобождении Заолешенки и Рубанщины в Курской области

    ВС России освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области – Заолешенку и Рубанщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России. Ведомство отмечает, что эти населенные пункты были освобождены в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Также сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области. Российские войска успешно освободили Гончаровку, расположенную западнее Суджи.

    Коментарии (2)
    15 марта 2025, 14:05 • Новости дня
    La Repubblica: Дороги Курской области стали кладбищем для техники ВСУ
    La Repubblica: Дороги Курской области стали кладбищем для техники ВСУ
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВСУ в Курской области, задуманное как платформа для обмена территориями, обернулось для Киева военной ошибкой, что привело к значительным потерям в технике и личном составе, пишет военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

    Наступление вооруженных сил Украины в Курской области России стало серьезной военной ошибкой и неосторожным политическим шагом, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. Военный обозреватель Джанлука Ди Фео отмечает, что данный маневр не принес Киеву ожидаемых результатов и теперь угрожает вернуться к нему «бумерангом».

    По словам обозревателя, операции в Курской области, в частности вокруг Суджи, освобожденной 13 марта, обернулись значительными потерями. Дороги стали «кладбищем подорванных боевых машин». Этот маневр оказался ошибочным, поскольку поглотил человеческие ресурсы и военную технику, которую Киеву будет сложно восполнить.

    Ди Фео указывает, что единственный временный эффект от операции заключался в поднятии боевого духа украинцев, которые надеялись на положительный исход. Однако надежды на успех разбились после избрания Дональда Трампа президентом США, что изменило политический контекст.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи. Сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области.

    Коментарии (4)
    15 марта 2025, 11:58 • Новости дня
    Российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток»

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что военные инженеры в ходе выполнения задач в Курской области обнаружили запрещенные боеприпасы. Среди них были найдены кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено Женевской конвенцией.

    В Министерстве обороны подчеркнули, что обнаружение таких боеприпасов создает серьезную угрозу для мирного населения в освобожденных районах области.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о применении ВСУ в Курской области боеприпасов, поставляемых странами НАТО. Саперам предстоит значительная работа по разминированию территорий, так как в ходе боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

    Коментарии (2)
    Главное
    ГВ «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях
    Макрон пообещал Украине дополнительные истребители Mirage
    В Румынии призвали США не признавать результаты выборов в стране
    США прекратили финансирование «Радио Свобода»
    МВД выявило новую схему мошенничества с мобильным банком
    Москвичам пообещали значительное потепление
    Сбивший пешеходов в Москве водитель BMW получил 25 штрафов за год

    США и ЕС поругались из-за выпивки

    Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара – французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии? Подробности

    Перейти в раздел

    Для перемирия с Украиной требуется решить самое главное

    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия приводит к бегству денег из Прибалтики

    Считается, что «экономическое чудо» прибалтийских стран после распада СССР произошло из-за обильных инвестиций, сделанных в основном скандинавскими странами. Но недавно внезапно начался обратный процесс: например, шведские компании принялись распродавать свою собственность в Латвии. А привели к этому постоянные заявления прибалтов о «русской угрозе». Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............