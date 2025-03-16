После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Сбивший пешеходов в Москве водитель BMW получил 25 штрафов за год
Водитель BMW, устроивший ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, получил за год 25 штрафов, сообщил московский департамент транспорта.
Ведомство сообщает, что водитель, по предварительной информации, «за последние 12 месяцев получил 25 штрафов», передает РИА «Новости».
Напомним, пьяный водитель BMW сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.