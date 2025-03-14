В ДНР прошли торжественные открытия Парты Героев

Tекст: Дарья Григоренко

В Донецке, в школе № 93 имени Н.П. Жердева, состоялась церемония открытия «Парты Героя» в память о выпускниках, погибших во время специальной военной операции. Мероприятие было посвящено Валентину Терещенко, Даниилу Ковалеву и Владиславу Дейнеко. Директор школы Виктория Кумановская отметила, что защита Отечества всегда была и остается важной задачей для многих россиян, и подчеркнула подвиг погибших выпускников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Судьба военного человека определяется его военным долгом, присягой, честью и личными качествами. Защита Отечества для многих жителей нашей страны стала смыслом жизни, подвигом и бессмертием в памяти народа. С февраля 2022 года многие российские мужчины – военнослужащие Вооруженных сил РФ, мобилизованные и добровольцы, защищают свою страну и соотечественников в рамках специальной военной операции. Сегодня патриоты нужны России не меньше, чем в годы Великой Отечественной войны. Ведь сегодня тоже идет бой – бой за будущее страны, за будущее живущих в ней людей, за наши с вами судьбы и мирное небо над нашей головой. Каким оно будет, это будущее, во многом зависит именно от таких бойцов, как Терещенко Валентин, Дейнеко Владислав, Ковалев Даниил – достойных сынов Отечества», – отметила Кумановская.

В рамках мероприятия экскурсоводы из исторического кружка «Память» рассказали о подвигах выпускников школы в годы Великой Отечественной войны. Представитель кружка подчеркнул, что материалы о подвигах выпускников можно найти во многих музеях Донецка, а их имена увековечены в мемориалах и книгах.

В Макеевке, в школе № 53, открытие «Парты Героя» посвятили Андрею Бакаеву, погибшему в боях под Волновахой. На церемонии присутствовали почетные гости, среди которых руководитель управы Центрального городского района Макеевки Владимир Меша. Мать Андрея, Валентина Бакаева, выразила благодарность школе за память о сыне.

Открытие подобных парт подчеркивает важность патриотического воспитания молодого поколения, считает Владимир Меша. Он отметил, что история школы богата как светлыми, так и скорбными страницами, и важно помнить подвиги тех, кто отдал жизнь за Родину.