Песков: Вашингтон не запрашивал разговор Путина и Трампа

Tекст: Александра Юдина

По его словам, к настоящему моменту от американской стороны не поступило запросов на проведение телефонного разговора между президентами РФ и США, передает ТАСС.

Песков подтвердил, что на сегодняшний день нет никаких договоренностей о таком разговоре.

Кроме этого, представитель Кремля подчеркнул, что время и место возможной личной встречи президентов России и США еще не определены.

Накануне президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России в ближайшие дни.

Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.