Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.9 комментариев
Песков: Вашингтон не запрашивал разговор Путина и Трампа
Вашингтон не делал запросов на телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, к настоящему моменту от американской стороны не поступило запросов на проведение телефонного разговора между президентами РФ и США, передает ТАСС.
Песков подтвердил, что на сегодняшний день нет никаких договоренностей о таком разговоре.
Кроме этого, представитель Кремля подчеркнул, что время и место возможной личной встречи президентов России и США еще не определены.
Накануне президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России в ближайшие дни.
Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.