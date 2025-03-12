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    В Польше задержали незаконно продавшую почки десятков людей украинку
    Украина заявила о готовности объявить 30-дневное прекращение огня
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня
    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России
    Франция выступила против любой формы демилитаризации Украины
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе представляют Россию «новым ковидом»

    11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    43 комментария
    12 марта 2025, 06:45 • Новости дня

    Российские силовики уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром

    Российские войска уничтожили солдат ВСУ из курского направления под Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В окрестностях Часова Яра российские операторы дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили переброшенную с курского направления резервную группу украинской армии, часть которой была ликвидирована на позициях, а часть на марше.

    Группа резервных сил Вооруженных сил Украины, отправленная с курского направления, была уничтожена при попытке переброски в окрестности Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам собеседника агентства, операторы дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили всю группу.

    Собеседник агентства отметил, что часть украинских солдат была уничтожена на позициях, а другая часть – на марше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода ВС России рассказал о живом щите из мирных жителей в Часовом Яре, ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом городе, а также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре.

    11 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
    Российские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    В результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения группировки войск «Север» провели успешные наступательные действия, в ходе которых освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Освобожденные территории включают в себя более 100 квадратных километров.

    В числе освобожденных населенных пунктов числятся: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

    Командование продолжает координировать действия для полного восстановления контроля над территорией Курской области.

    Российская армия нанесла значительное поражение ВСУ, уничтожив тяжелую механизированную, пять механизированных и другие бригады противника в районах Гоголевки, Гончаровки и Суджи. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили живую силу и технику в нескольких населенных пунктах, включая Горналь и Замостье.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих. Уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты и две американские самоходные артиллерийские установки Paladin. Захвачены 12 пленных, а также уничтожены пункты управления БПЛА и склады боеприпасов.

    Общие потери ВСУ на Курском направлении с начала боевых действий составляют более 66 550 военнослужащих, значительное количество бронетехники и артиллерии, включая 13 установок HIMARS и другие виды вооружений.

    Накануне появились сообщения о начале штурма Суджи. Российские военные проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород.

    Также российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. До этого подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.

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    12 марта 2025, 00:23 • Новости дня
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского

    Лукьянов: Переговоры США и Украины прошли под американскую диктовку

    Целью Белого дома во время встречи в Джидде было заставить Украину следовать линии на скорейшее прекращение боевых действий. Итоговые заявления сторон указывают, что американо-украинские переговоры прошла под диктовку США, считает политолог Федор Лукьянов. Ранее Киев выразил готовность пойти на временное прекращении огня.

    «Встреча в Саудовской Аравии, если судить по итоговому заявлению, прошла под американскую диктовку. Целью Белого дома было заставить Украину признать, что она должна следовать линии США на скорейшее прекращение боевых действий (полное перемирие, а не предложения о частичном, о чем говорили в Киеве)», – написал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале.

    В то же время пока нет ясности относительно деталей соглашения о разработке минеральных ресурсов или гарантий безопасности Украине, отметил эксперт, связав это с продолжающимся торгом. «Жестом в адрес украинской стороны можно считать упоминание о необходимости участия в мирном процессе Европы. Последняя может перевести дух – ее не бросают одну на амбразуру)», – добавил политолог.

    «В общем, Украина, проглотив унижение Зеленского, капитулировала», – делает вывод Лукьянов.

    Теперь, по оценкам эксперта, многое в переговорах будет зависеть от личных договоренностей лидеров России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Владимир Зеленский заявил о готовности принять предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен, в случае согласия с этим России. Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Еще в конце декабря 2024 года Зеленский категорически отвергал идеи о перемирии, в январе 2025 года сравнивал прекращение огня с капитуляцией. А накануне встречи в Джиде киевский режим был согласен только на частичное прекращении огня – в воздухе и на воде.

    Для демонстрации готовности вести переговоры «с позиции силы» Киев перед американо-украинской встречей в Саудовской Аравией устроил налет беспилотниками на московский регион. В МИД РФ подчеркнули, что такие методы используются украинской стороной на фоне ежедневных поражений на поле боя.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 15:08 • Новости дня
    Кремль сообщил о заблаговременной подготовке России к атаке беспилотников

    Песков заявил о заблаговременной подготовке России к отражению атак дронов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заранее предприняла все необходимые меры для отражения атак беспилотников со стороны Украины, что позволяет защищать Москву, Московскую область и другие регионы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что все необходимые меры по подготовке к возможным атакам беспилотников со стороны Украины были предприняты заранее. Он подчеркнул, что такие меры помогают обеспечить защиту Москвы, Московской области и других регионов страны, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение. Следственный комитет возбудил дело о теракте после этой атаки.

    Минобороны сообщило, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 20:05 • Новости дня
    Франция выступила против любой формы демилитаризации Украины

    Франция не поддержит демилитаризацию Украины, заявил Себастьян Лекорню

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, утверждая, что гарантией безопасности остается украинская армия.

    На открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция выступает против всякой формы демилитаризации Украины, передает ТАСС.

    «Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», – заявил Лекорню.

    В своем выступлении Лекорню подчеркнул важность сохранения военного потенциала Украины в условиях текущего конфликта. Он отметил, что поддержка украинской армии является ключевым фактором в обеспечении безопасности страны.

    В июне 2024 года президент России Владимир Путин предложил инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Среди ключевых условий – прекращение огня, вывод украинских войск с новых российских территорий, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и принятие безъядерного статуса.

    Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о том, что любые грузы с вооружением для Украины станут легитимной целью для России. В Кремле считают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что европейские лидеры должны признать поражение в украинском конфликте и искать компромисс с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

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    11 марта 2025, 12:10 • Новости дня
    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву

    Дипломат Долгов: Украина атакой дронов на Россию пытается сорвать переговоры о мире

    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Налетом украинских БПЛА на Россию противник преследовал несколько целей. Во-первых, офис Владимира Зеленского хотел перед переговорами в Саудовской Аравией продемонстрировать свою значимость, а во-вторых, спровоцировать Москву на ответ, который сделал бы невозможным диалог о мире, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Минобороны сообщило о крупнейшей украинской беспилотной атаке с начала СВО.

    «Атака украинских беспилотников на Россию – это акт терроризма. Налет БПЛА, которые противник начинил поражающими элементами, был направлен против мирных граждан, против каждого из нас», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Собеседник отметил, что к преступлению Украины причастны не только Владимир Зеленский или ВСУ, но и поддерживающие киевские власти западные страны. «Гибель людей на совести Эммануэля Макрона, Кира Стармера, руководства Германии, стран Прибалтики и Польши, поскольку противник использует западные данные разведки и действует с позволения своих кураторов», – пояснил дипломат.

    На этом фоне он указал, что Зеленский недавно совершил визит в Лондон. По оценкам Долгова, тот мог получить от британцев некую инструкцию к действию. Нынешней атакой противник преследовал несколько целей, считает спикер.

    «Во-первых, офис Зеленского таким образом хотел перед переговорами в Саудовской Аравии продемонстрировать свою значимость. На Курском направлении украинская армия терпит поражение, похвастаться на других участках фронта тоже нечем. Поэтому в их «арсенале» остаются теракты с использованием БПЛА», – уточнил дипломат.

    Во-вторых, украинское руководство подобным преступлением хочет спровоцировать Москву на ответ, который, как они считают, сделал бы невозможными переговоры о мире. «Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений», – считает Долгов. Однако он считает, что сделать этого не удастся.

    Наконец, Киев пытается склонить Москву пойти на перемирие. Собеседник обратил внимание на материал в западной прессе, который появился накануне переговоров делегаций США и Украины. В публикации говорилось, что Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, которое касалось бы ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.

    «Позиция России четко озвучена: мы готовы к урегулированию конфликта, но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан. Но Европа хочет спасти свой инструмент против Москвы. Им нужно перемирие, чтобы нарастить возможности ВСУ и потом вновь нас атаковать», – детализировал дипломат.

    «Лучшим же ответом на преступление ВСУ, действующих при поддержке Запада, станут успехи наших военных на поле боя. Мы даем этот ответ нашим противникам каждый день и будем продолжать это делать до достижения заявленных целей», – заключил Долгов.

    Ранее Минобороны России в Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. Самому массированному налету подверглись Курская и Московская области – 126 и 91 БПЛА соответственно. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность силам ПВО.

    В Подмосковье максимальное число пострадавших и самый большой ущерб понесли три муниципалитета – Ленинский городской округ, Домодедово и Раменское, сообщил в Telegram-канале Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

    В городе Видное от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, также беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект». В Домодедово удар пришелся по производственному комплексу и дистрибьютерскому центру компании «Мираторг» в селе Ям. В результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека: это 38-летний и 50-летний мужчины. Оба работали на предприятии «Мираторга».

    В Раменском пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино. «Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников», – добавил Воробьев.

    На станции Домодедово обломки повредили железнодорожную инфраструктуру, что привело к увеличению интервалов движения поездов в обоих направлениях – в Москву и область. На месте работают ремонтные бригады, сообщает Московская железная дорога.

    Также были атакованы Брянская (38), Белгородская (25), Рязанская (22), Калужская (10), Липецкая (8), Орловская (8), Воронежская (6) и Нижегородская области (3). В Татарстане МЧС объявляло введение режима «Беспилотная опасность».

    В Липецкой области беспилотник упал возле пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, ранив одного человека и повредив четыре автомобиля, пострадавшего доставили вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уведомил о нескольких сбитых беспилотниках в Киржачском, Александровском и Петушинском районах, а также в районе станции Юрьевец.

    Дроны запускались из Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.

    Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по статье «теракт». «К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра», – указало ведомство.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что атака ВСУ была проведена накануне визита в Россию генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

    Захарова указала в Telegram-канале, что спонсоры Владимира Зеленского «низвели ОБСЕ до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе».

    Атаки вызваны крайним раздражением Киева и Лондона из-за прибытия в Москву генсека ОБСЕ и в целом налаживающихся контактов России с Западом, заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ.

    Стоит отметить, что сегодня же в Джидде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами украинских МИД и Минобороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

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    11 марта 2025, 08:45 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 337 дронов ВСУ в регионах России

    Минобороны: Силы ПВО России уничтожили 337 украинских дронов, 91 из них над Московской областью

    Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 337 дронов ВСУ в регионах России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью, сообщило Министерство обороны России. Это стало крупнейшей атакой 2025 года.

    Как сообщается в Telegram- канале Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 337 беспилотников ВСУ, атаковавших различные регионы страны. Это событие стало самой крупной атакой дронов ВСУ в 2025 году, передает ТАСС.

    Из общего числа сбитых дронов 91 аппарат был уничтожен над Московской областью. Курская область также подверглась значительной атаке – там перехвачены 126 дронов. В Брянской области сбито 38 беспилотников, в то время как в Белгородской – 25. Также были сбиты дроны над Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.

    В Калужской области силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание строения и повреждение дома.

    В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

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    11 марта 2025, 19:41 • Новости дня
    Рогов: Над Пятихатками в Запорожской области поднят российский флаг
    Рогов: Над Пятихатками в Запорожской области поднят российский флаг
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России водрузили российский флаг над поселком Пятихатки в западной части Запорожской области, сообщил глава комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «Наши войска водрузили российский триколор над Пятихатками. Пятихатки долго представлялись пропагандой режима [Владимира] Зеленского как их достижение», – сказал Рогов ТАСС.

    По его словам, теперь фактический контроль над населенным пунктом установили российские военные, украинских боевиков выбили оттуда.

    В начале марта сообщалось, что ВС России закрепились в селе Пятихатки на Степногорском направлении в Запорожской области.

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    11 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Южной группировки войск успешно провели операцию по освобождению поселка Горького на территории Донецкой народной республики.

    Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ, в том числе тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка. Потери украинской стороны составили до 295 военнослужащих и значительное количество техники.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» также добились успехов, нанеся поражение механизированной бригаде ВСУ и трем бригадам теробороны в районах Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. Здесь потери ВСУ достигли 55 военнослужащих и нескольких единиц техники.

    Подразделения «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанесев ущерб живой силе и технике трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное в ДНР, а также Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка в Харьковской области. Потери противника здесь составили до 225 военнослужащих.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» продолжили свое продвижение в глубину обороны противника, атакуя формирования трех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск в ДНР. Потери противника составили до 460 военнослужащих и разнообразную военную технику.

    Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий группировки войск «Восток».

    Во вторник Минобороны сообщило, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

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    11 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ у Курской АЭС

    Минобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ в районе Курской АЭС, всего в регионах были сбиты 343 БПЛА

    Минобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ у Курской АЭС
    @ Управление коммуникаций Курской АЭС/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 11 марта в районе Курской АЭС были перехвачены шесть украинских ударных дронов, что стало частью массированной атаки с использованием 343 беспилотников, нацеленных на объекты гражданской инфраструктуры России, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что ночью 11 марта украинские вооруженные силы провели массированную атаку на объекты гражданской инфраструктуры России. По данным Минобороны, основной целью удара с применением беспилотных летательных аппаратов стала демонстрация способности Украины продолжать боевые действия накануне американо-украинских переговоров.

    Благодаря профессиональным действиям боевых расчетов противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, цель удара была сорвана. Всего было обнаружено и сбито 343 украинских беспилотных летательных аппарата. Среди них шесть ударных беспилотников были перехвачены в районе Курской атомной электростанции.

    Как сообщили в Минобороны, не обошлось без жертв среди мирного населения: в результате падения фрагментов сбитых дронов на отдельные объекты жилой и экономической инфраструктуры погибли и получили ранения мирные жители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье погибли два человека и еще 18 получили ранения, в том числе трое детей.

    Во время атаки украинских дронов погиб охранник подмосковного магазина «Мираторг», а двое его коллег получили серьезные ранения, при этом более 20 автомобилей, находившихся на парковке, сгорели.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.


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    11 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    Захарова не исключила контакты России и США в ближайшие дни
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни возможны контакты представителей России и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что в ближайшие дни «будет разговаривать с коллегой из России».

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине, о котором Вашингтон и Киев сообщили по итогам переговоров в Джидде. Президент США анонсировал разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, а также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    11 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня

    Ермак анонсировал технические переговоры с США о способах введения режима прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На следующей неделе украинская и американская делегации планируют обсудить технические детали введения режима прекращения огня на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Украинские СМИ сообщают, что Ермак анонсировал проведение технического раунда переговоров с американской делегацией на следующей неделе. В рамках переговоров «будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», передает ТАСС.

    Ермак подтвердил продолжение диалога между США и Украиной. Он подчеркнул, что целью переговоров станет введение перемирия сроком на 30 дней. Однако конкретные даты встречи пока не озвучены.

    «Если Россия примет его (предложение)... Разумеется, мы готовы безостановочно работать над подготовкой, вести переговоры о следующем этапе, потому что, разумеется, это только первый шаг», – приводит слова Ермака РИА «Новости».

    При этом, говоря о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, Ермак заявил, что ее формат не располагал к обсуждению «очень конкретных деталей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на тридцать дней. Президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Кроме того, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ближайшие дни возможны контакты представителей России и США.

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    11 марта 2025, 12:24 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Подмосковье погибли два человека, 18 ранены

    Минздрав сообщил о 18 пострадавших и двух погибших после атаки БПЛА в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье погибли два человека и еще 18 получили ранения, в том числе трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По словам Кузнецова, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье различные травмы и ранения получили 18 человек, включая троих детей, двое взрослых погибли, передает РИА «Новости».

    В Липецкой области также пострадал один человек, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

    По данным Минздрава, после атаки в стационарах находятся шесть человек, включая одного ребенка. Кузнецов отметил, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Еще один пациент – в тяжелом состоянии.

    Остальные пострадавшие, включая ребенка, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Двенадцать человек, среди которых два ребенка, получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение, добавил Кузнецов.

    Ранее власти Подмосковья сообщили, что в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи до последнего боролись за его жизнь. До этого сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.

    Минобороны сообщило, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в ходе которой были сбиты сотни вражеских аппаратов.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

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    11 марта 2025, 09:51 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей

    Воробьев: В результате атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье погиб один человек и 14 пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на Подмосковье погиб один человек, еще 14 получили ранения, в том числе четырехлетний ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Как сообщается в Telegram-канале Воробьева, атака дронов ВСУ на Подмосковье привела к гибели одного человека, еще 14 человек пострадали.

    В Ленинском городском округе шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны и находятся под наблюдением врачей. Обломки дронов также упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», где пострадавших нет.

    В Домодедово погиб 38-летний охранник, а на парковке компании «Мираторг» начался пожар, уничтоживший более 20 автомобилей. Ожоговые травмы получили двое мужчин, один из которых находится в реанимации. В частном секторе Домодедова пострадала женщина, которая сейчас на операции в тяжелом состоянии.

    В Раменском пять человек обратились за медицинской помощью из-за стресса. В жилом доме повреждены квартиры, а в селе Софьино (КП «Высокий берег») поврежден частный дом. Пожар на кровле дома был локализован.

    В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО уничтожено 69 беспилотников, летевших на Москву. Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.

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    11 марта 2025, 07:57 • Новости дня
    Под Новолюбовкой нашли тело замученного мирного жителя

    Военнослужащие РФ обнаружили тело замученного жителя под Новолюбовкой в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе зачистки под Новолюбовкой военнослужащие РФ нашли тело мирного жителя, замученного до смерти украинскими боевиками.

    Под Новолюбовкой в Луганской Народной Республике военнослужащие российской группировки войск «Запад» обнаружили тело мирного жителя, замученного боевиками Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Об этом стало известно во время зачистки территории, освобожденной от украинских войск 22 февраля.

    Представитель российских силовых структур отметил, что погибший мужчина был привязан к стене, и, вероятно, умер от пыток. Также на этой территории был взят в плен украинский боевик из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Шебекино. Более 152 тыс. жителей Курской области покинули дома из-за действий ВСУ. ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей.

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    11 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня на Украине

    Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь на 30 дней при согласии России

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова прекратить огонь на 30 дней по линии фронта, если Россия согласится на это, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что предлагаемое прекращение огня включает не только остановку ракетных и дроновых атак, а также боевых действий в акватории Черного моря, но и полное прекращение военных действий по всей линии фронта.

    «Мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры США и Украины по урегулированию украинского конфликта, и Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня на Украине. Кроме того, США и Украина договорились ускорить подписание соглашения по разработке минеральных ресурсов на Украине.

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