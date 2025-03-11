Фонд «Память поколений» передал госпиталю в Кургане оборудование на 15 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Оборудование было официально передано 11 марта в ходе церемонии, где выступили представители администрации, здравоохранения и фонда, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В состав оборудования вошли офтальмологическая хирургическая система Enchancing Visual Acuity и ультразвуковая рукоятка для факоэмульсификации. По словам начальника госпиталя, современная техника позволит проводить высокотехнологичные операции на переднем и заднем отрезках глаза. В результате учреждение сможет увеличить количество операций с 700 до 900 в месяц, что сократит время ожидания пациентов.

Директор департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских отметила, что новое оборудование повысит уровень оказания помощи при сложных витреоретинальных патологиях глаз. В 2024 году планируется провести операции примерно 8400 пациентам, а ежедневно обследования проходят около 100 жителей области.

Исполнительный директор фонда Катерина Круглова напомнила, что фонд уже оказывал помощь госпиталю в 2019 году, предоставив реабилитационное оборудование на более чем 7 млн рублей. Начиная с 2017 года, фонд оказал адресную помощь 153 ветеранам из Курганской области на 21 млн рублей. Герой Российской Федерации Алексей Романов поздравил сотрудников госпиталя и отметил вклад фонда в помощь ветеранам.

Новое оборудование уже введено в эксплуатацию, и первая операция была успешно проведена в день передачи. Заведующая отделением лазерной микрохирургии глаза Наталья Кныш отметила, что техника удобна и проста в управлении и будет использоваться в 100% случаев.