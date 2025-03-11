Путин призвал повышать доходы людей в Поморье

Эксперт: 22 стратегических предприятия Прикамья работают в три смены на нужды СВО

Политолог Данилин: Экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично

Tекст: Олег Исайченко

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Пермского края Дмитрием Махониным. И очевидно, что это было своеобразным одобрением от главы государства на новый губернаторский срок», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Путин выказал высокую оценку работы и поддержку Махонина. Что, конечно же, обоснованно и логично. Регион развивается крайне успешно. О чем говорит хотя бы удвоение валового регионального продукта за время губернаторства Махонина: 2,6 трлн руб. по итогам прошлого года», – объяснил собеседник.

«Несмотря на санкции, экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично. Реализовано 23 строительных проекта в сфере здравоохранения, достраивается крупнейший онкоцентр, возведено 63 образовательных заведения, 13 спортивных объектов, в том числе и спорткомплекс "Энергия"», – указал он.

Регион также лидирует по расселению аварийного жилья, добавил Данилин. «Порядка 80 тыс. жителей края въехали в новые квартиры. Всего в регионе за год построено 1,7 млн кв. м жилой недвижимости. Показатели по нацпроектам в Перми исполнены на 99,9%. Это отличный результат», – продолжил аналитик.

«Отдельно отмечу развитие промышленности и высокотехнологичного сектора. 22 стратегических предприятия работают в три смены на нужды СВО. Индекс промпроизводства составил 5,5%. Общая сумма инвестиционных проектов только с января по июль 2024-го достигла 91 млрд рублей. Инвесторы запустили более 1,5 тыс. своих инициатив. Сейчас треть всех работающих жителей Прикамья трудится на малых и средних предприятиях», – напомнил эксперт.

«В целом в докладе Махонина виден масштаб реализации потенциала Прикамья, в том числе стратегического. Это создание новых рабочих мест, инфраструктуры, дорог, в том числе скоростной магистрали. Все это еще раз показывает успешность кадровой политики Путина и внутриполитического блока Кремля», – резюмировал Данилин.

Напомним, на встрече Путина с Махониным обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе с акцентом на сферы образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства, сообщает Кремль.

«Мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости. Понимаем, что еще есть куда расти, поэтому есть программа поддержки семей: порядка 140 тыс. семей в Пермском крае получают меры поддержки», – доложил глава региона.

«В крае реализуется шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие продовольственной безопасности и экспортного потенциала», – заметил губернатор. «Могу заострить – вроде бы небольшой проект "Чайковский текстиль" – 1,1 млрд рублей, но фактически это четверть тканей для Вооруженных сил и для наших нефтяников и газовиков», – сообщил политик. Глава региона также сообщил президенту, что регион занимает после Москвы и Санкт-Петербурга лидирующие позиции по общественному транспорту.

«Поддержка участников СВО, семей – это ключевая задача, – добавил Махонин. – Мы здесь стараемся вводить все новые меры поддержки. Одна из последних мер поддержки – это семейный капитал участников СВО. Когда рождаются дети, люди могут получить денежные средства, для того чтобы приобрести все необходимое. Уже 400 семей воспользовалось этой мерой поддержки».