В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.10 комментариев
Нацразведка США аннулировала допуск Блинкена и Салливана к секретной информации
Директор Национальной разведки США Габбард аннулировала допуск к секретной информации у Блинкена и Салливана
Допуск бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и экс-советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана к секретной информации аннулирован, сообщила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.
«Согласно директиве президента США, я отменила допуски к секретной информации и запретила доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, Джейка Салливана», – сообщила Габбард в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Кроме того, допуска лишились еще несколько бышвих чиновников. Также допуск отозван у «51 подписавшего письмо Хантера Байдена с «дезинформацией». Габбард уточнила, что бывшему президенту США Джо Байдену прекращают предоставлять ежедневный брифинг, передает РИА «Новости».
Напомним, Блинкен и Салливан лишились доступа к секретной информации по решению нового президента США. Кроме того, сообщалось об отзыве допуска Джо Байдена к секретной информации из-за «плохой памяти»