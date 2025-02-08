Трамп отозвал доступ Байдена к секретной информации

Трамп заявил об отзыве допуска Байдена к секретной информации из-за «плохой памяти»

Tекст: Антон Антонов

Трамп заявил, что Байден страдает «плохой памятью». По словам президента США, Байдену даже в «лучшие годы» не следовало давать допуск к секретной информации, передает РИА «Новости».

«Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки», – заявил Трамп в Truth Social.

Трамп заявил, что Байден сам «создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу запретить» Трампу доступ к данным, связанным с нацбезопасностью, передает ТАСС.

Он также добавил: «Ты уволен, Джо!» – отсылая к своей знаменитой фразе, которую регулярно произносил в рамках реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice).

Как писала газета ВЗГЛЯД, и Байден, и сам Трамп обвинялись в ненадлежащем хранении секретных документов. В отчете специального прокурора, посвященном ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, его назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».