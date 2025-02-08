  • Новость часаЗеленский назвал возможные условия сделки с США
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    Зачем Белый дом бьет в первую очередь по вассалам США
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    24 комментария
    8 февраля 2025, 02:50 • Новости дня

    Трамп отозвал доступ Байдена к секретной информации

    Трамп заявил об отзыве допуска Байдена к секретной информации из-за «плохой памяти»

    Трамп отозвал доступ Байдена к секретной информации
    @ Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп объявил о немедленной приостановке доступа бывшего главы американского государства Джо Байдена к секретным данным, ссылаясь на ненадежную память Байдена.

    Трамп заявил, что Байден страдает «плохой памятью». По словам президента США, Байдену даже в «лучшие годы» не следовало давать допуск к секретной информации, передает РИА «Новости».

    «Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки», – заявил Трамп в Truth Social.

    Трамп заявил, что Байден сам «создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу запретить» Трампу доступ к данным, связанным с нацбезопасностью, передает ТАСС.

    Он также добавил: «Ты уволен, Джо!» – отсылая к своей знаменитой фразе, которую регулярно произносил в рамках реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и Байден, и сам Трамп обвинялись в ненадлежащем хранении секретных документов. В отчете специального прокурора, посвященном ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, его назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».

    5 февраля 2025, 23:01 • Новости дня
    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа

    Госдеп сообщил, что часть сотрудников USAID нарушила 90-дневный запрет на финансирование международных программ

    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники Агентства по международному развитию нарушили запрет Госдепартамента на приостановку финансирования программ иностранной помощи на 90 дней, сообщил глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио.

    По словам Рубио, сотрудники USAID, несмотря на приказы о приостановке иностранной помощи, продолжали осуществлять платежи, что стало нарушением указаний Госдепартамента, передает ТАСС. Рубио подчеркнул, что средства, которые пытались использовать служащие госведомства, являются деньгами американских налогоплательщиков, и агентство должно было проявить большее сотрудничество с новым руководством.

    Ранее сообщалось, что Госдепартамент планирует к 8 февраля вернуть из заграничных командировок всех сотрудников USAID, что связано с приостановкой деятельности агентства. Кроме того, администрация Трампа намерена отправить в отпуск почти всех сотрудников вашингтонского офиса агентства, а госсекретарь Рубио был назначен временным руководителем USAID.

    Эти меры были приняты по рекомендации Илона Маска, который назначен главой нового ведомства по повышению эффективности работы правительства. Он предложил сократить бюрократию и государственный аппарат, в связи с чем деятельность USAID была временно приостановлена. Решения относительно продолжения или изменения финансирования программ будут приниматься после проверки, проведенной Рубио.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель  российского МИД Мария Захарова обвинила USAID в использовании тактики «стратегического молчания», при которой «независимые» СМИ игнорируют преступления ВСУ, такие как удары по интернату в Судже и убийства в Курской области.

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    5 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами

    Рогов: Зеленский предложил Трампу редкоземельные металлы, которых нет на Украине

    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский предложил США редкоземельные металлы с территории Украины, которые в экономически оправданной стоимости в стране практически отсутствуют, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа, предлагая ему редкоземельные металлы с территории Украины, передает «Газета.Ru».

    По словам Рогова, такие предложения неизбежно вводят в заблуждение, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью практически не осталось.

    «Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман», – подчеркнул Рогов, добавив, что значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в результате специальной военной операции.

    Также Рогов выразил мнение, что Украина пытается использовать международные отношения для получения дополнительных выгод, несмотря на отсутствие необходимых ресурсов для выполнения предложений.

    Он акцентировал внимание на том, что такая политика может привести к ухудшению отношений с международными партнерами, включая США.

    На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. В офисе Зеленского считают, что предложение президента США согласуется с «планом победы», представленным осенью прошлого года Владимиром Зеленским.

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе.

    С неожиданно резкой оценкой выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший требование Трампа крайне эгоистичным и эгоцентричным.

    Коментарии (6)
    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    5 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы

    Трамп предложил навсегда переселить палестинцев из Газы в другие страны

    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет, вызвав критику со стороны арабских наций и палестинского руководства, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп предложил возможность постоянного переселения палестинцев из Газы, сообщает Reuters.

    Он заявил, что жители Газы должны покинуть палестинский анклав, разрушенный израильской военной атакой. Трамп отметил, что палестинцы могли бы переселиться не только в Иорданию и Египет, но и в другие страны.

    Трамп впервые упомянул об этой идее 25 января, предложив Египту и Иордании принять больше людей. На вопрос, является ли это краткосрочным или долгосрочным решением, он ответил: «Может быть и тем, и другим».

    С тех пор он предлагал этот план как минимум четыре раза. Однако арабские государства и палестинские лидеры отвергли это предложение, назвав его «этнической чисткой».

    «Я чувствую себя очень иначе по поводу Газы, чем многие люди. Я думаю, что они должны получить хороший, новый, красивый участок земли, и мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его и сделать его пригодным для жилья и наслаждения», – заявил Трамп журналистам.

    Он добавил, что не понимает, почему палестинцы захотят остаться в Газе после всего произошедшего.

    Ранее Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

    Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест. В среду Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни, и предложил переселение беженцев, которое могут финансировать ближневосточные страны.

    В результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибли более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов.

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    7 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления, их можно значительно усилить.

    По его словам, санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных, их можно усилить, особенно в отношении нефтяного сектора, передает New York Post.

    Келлог отметил, что стратегия бывшего президента Байдена, заключавшаяся в бесконечной поддержке Украины, неэффективна, и подчеркнул важность комплексного подхода, включающего дипломатическое и экономическое давление.

    Спецпосланник президента США также подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, а для достижения мира обеим сторонам придется пойти на уступки.

    По его словам, Владимир Зеленский недавно допустил возможность уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО.

    По мнению Келлога, важно подойти к переговорам прагматично, как это делал Теодор Рузвельт в 1905 году при заключении Портсмутского мира.

    В заключение спецпосланник американского президента выразил уверенность, что при правильном подходе можно достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

    Ранее Келлог заявил, что введенные ранее антироссийские меры не достаточно эффективны. Также он заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

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    6 февраля 2025, 11:01 • Новости дня
    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы

    США завершили процедуру конфискации самолета вице-президента Венесуэлы

    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы
    @ Venezuela'S Presidency/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, принадлежащий венесуэльскому правительству, был захвачен в Доминиканской Республике по обвинению в нарушении санкций, что может осложнить сотрудничество США и Венесуэлы по вопросу депортации нелегалов.

    Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала конфискацию самолета, принадлежащего венесуэльскому правительству и находящегося на территории Доминиканской Республики с прошлого года, передает Bloomberg.

    Ожидается, что о конфискации объявит госсекретарь Марко Рубио уже на этой неделе.

    Самолет, которым пользовалась вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, был задержан властями Доминиканы в прошлом году, когда Джо Байден еще находился в Белом доме.

    Однако процесс конфискации американской стороной в связи с предполагаемыми нарушениями санкций был завершен только недавно после того, как Трамп вступил в должность.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, якобы купленный в обход американских санкций.

    В ответ Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.

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    5 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Маск пообещал прекратить финансирование СМИ государством

    Глава DOGE выступил против финансирования СМИ из госбюджета США

    Маск пообещал прекратить финансирование СМИ государством
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск выразил недовольство финансированием СМИ государственными средствами, назвав это огромной тратой денег налогоплательщиков.

    Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Управление по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), выразил резкое недовольство по поводу практики финансирования СМИ за счет государственного бюджета, передает ТАСС.

    Маск отметил, что ситуация, при которой средства налогоплательщиков используются для поддержки медиаорганизаций, является недопустимой растратой.

    «Это, очевидно, огромная трата денег налогоплательщиков!» – написал Маск на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России), отреагировав на сообщение о том, что агентство Associated Press получило миллионы долларов из государственной казны.

    Маск пообещал, что подобная практика финансирования прекратится в ближайшее время, подчеркивая необходимость изменения подхода к использованию бюджета.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из-за того, что молодому коллективу DOGE удалось получить доступ к конфиденциальной информации Агентства по международному развитию (USAID), в США разразился скандал. USAID решило отправить в отпуск весь персонал, нанятый напрямую, в административный отпуск с 7 февраля с подачи DOGE.

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    6 февраля 2025, 03:34 • Новости дня
    Украина получила 27% финансирования USAID за три года

    Украинские власти получили 32,4 млрд долларов от USAID за три года из 119,3 млрд общего бюджета

    Украина получила 27% финансирования USAID за три года
    @ Volodymyr Tarasov/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С 2022 года Украина стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства.

    Как сообщает РИА «Новости», Украина за последние три года получила значительную долю финансирования от Агентства по международному развитию США (USAID). С 2022 года USAID в общей сложности выделило Украине 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% от общего объема финансирования в 119,3 млрд.

    В 2022 году Украина получила 9,95 млрд долларов из общего бюджета агентства в 41,5 млрд. В 2023 году объем помощи увеличился до 16,43 млрд, что составило 38,8% всех расходов агентства. В 2024 году финансирование уменьшилось до 6,05 млрд долларов из 35,4 млрд, подсчитало агентство, основываясь на данных ForeignAssistance.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID.

    Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

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    7 февраля 2025, 01:34 • Новости дня
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда, сообщил официальный представитель Белого дома.

    «По МУС? Да, он его подписал», – приводит слова чиновника ТАСС.

    Указ дает возможность вводить финансовые и визовые санкции в отношении причастных к расследованиям против американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

    «Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В четверг израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Капитолийский холм, где встретился с руководством Сената США. Как сообщила канцелярия израильского премьера, сенаторы выразили свою приверженность принятию еще и закона против МУС в дополнение к президентскому указу.

    На встрече с Нетаньяху лидеры Сената выразили поддержку Израилю. Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд в ноябре выдал ордер на арест Нетаньяху. Палата представителей Конгресса США в январе проголосовала за законопроект, предусматривающий санкции против Международного уголовного суда, если он попытается привлечь к ответственности граждан США или их союзников.

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    5 февраля 2025, 23:52 • Новости дня
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Дональда Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что потребует значительных затрат.

    Марко Рубио, госсекретарь США, в ходе пресс-конференции в Гватемале заявил, что слова президента Дональда Трампа о секторе Газа следует воспринимать как выражение готовности Вашингтона участвовать в восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов, передает ТАСС. По его словам, это предложение  не является враждебным шагом, а, напротив, демонстрирует великодушие.

    Рубио подчеркнул, что в секторе Газа остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и их обезвреживание станет сложной задачей. Он отметил, что палестинцы не смогут безопасно жить в регионе до окончания работ по разбору завалов и разминированию. Если предложение Трампа будет принято, детали восстановления необходимо будет проработать с международными партнерами.

    Госсекретарь добавил, что сектор Газа понес серьезные разрушения, и для его реконструкции потребуются миллиарды долларов. В некоторых районах проживание невозможно как в текущем моменте, так и в обозримом будущем, отметил он.

    Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой.

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    5 февраля 2025, 18:17 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала планы Трампа по Газе бесчеловечными

    Вагенкнехт осудила предложение Трампа переселить палестинцев из Газы

    Вагенкнехт назвала планы Трампа по Газе бесчеловечными
    @ IMAGO/STAR-MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт резко осудила предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из Газы, назвав его бесчеловечным и возмутительным, сообщили СМИ.

    Как пишет Die Welt, Вагенкнехт считает планы Трампа «возмутительными и глубоко бесчеловечными». «Тому, кто все еще видит в этом человеке носителя мира, на самом деле уже ничего не поможет», – сказала она, передает ТАСС.

    Политик также раскритиковала политику США, напомнив о действиях, которые, по ее мнению, угрожают мировой безопасности. Вагенкнехт упомянула о планах Трампа в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала, а также о «диких угрозах» в адрес Ирана. Она считает, что такие инициативы могут еще больше обострить международные конфликты, чем это уже сделала политика США в последние годы.

    Вагенкнехт также выразила обеспокоенность в связи с возможной реакцией министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая может поддержать экономические санкции в ответ на планы изменения границ. «Нам наконец нужна политика Германии, которая больше не подчиняется интересам США, а уверенно представляет нашу страну», – подчеркнула Вагенкнехт и сделала акцент на важности диалога и дипломатического разрешения конфликтов.

    Ранее израильский эксперт, политолог Саймон Ципис оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев.

    Напомним, Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Позже стало известно, что план Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире, а также в Турции.

    Коментарии (6)
    5 февраля 2025, 04:12 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа

    США рассматривают долгосрочное владение сектором Газа для стабилизации региона

    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа, подчеркивая потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

    Власти США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, сообщает РИА «Новости». Президент США Дональд Трамп заявил об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. В своей речи Трамп подчеркнул, что этот шаг может принести большую стабильность не только сектору Газа, но и всему Ближнему Востоку.

    Трамп отметил, что все, с кем он обсуждал этот вопрос, поддерживают идею о том, что США могут владеть этим регионом, развивать его и создавать тысячи рабочих мест. Он также добавил, что тщательно изучал этот вопрос в течение нескольких месяцев и считает, что сектор Газа является очень опасным местом, и ситуация там может ухудшиться.

    Также Трамп заявил, что США готовы направить войска в палестинский анклав, если это будет необходимо для обеспечения стабильности и мира на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен помочь в улучшении ситуации в регионе, если это будет возможно.

    До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.

    Коментарии (3)
    6 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ

    Reuters сообщил о планах команды Трампа добиваться реформ ВОЗ и назначения американца главой организации

    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначение американца на пост гендиректора, сообщает Reuters.

    Администрация Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначением американца на пост гендиректора, передает Reuters.

    В документе, подготовленном внешним экспертом по заказу команды Трампа, Соединенным Штатам рекомендовано быстро объявить о своем выходе из ВОЗ и принять «радикально новый подход» в отношениях с агентством, в том числе настаивать на том, чтобы американский чиновник занял пост генерального директора, когда в 2027 году закончится срок полномочий Тедроса Гебрейесуса.

    «Отсутствие американского лидерства в руководстве ВОЗ стало решающим фактором в растрате американских средств и снижении эффективности организации», – говорится в документе.

    Трамп обвиняет ВОЗ в неэффективности и чрезмерном влиянии других стран. В документе ВОЗ названа «хаотичной и наименее эффективной» среди агентств ООН.

    В ответ директор ВОЗ по трансформации Серен Брестрем заявил, что организация уже провела ряд фундаментальных реформ, включая изменения в финансировании и повышении прозрачности расходов. Он добавил, что работа ВОЗ сложна из-за широкой компетенции, и подчеркнул, что реформы продолжаются.

    «Если у государств-членов… возникнут дополнительные запросы на реформы, мы постараемся их выполнить», – добавил он.

    Предложение о реформе обсуждалось еще до вступления Трампа в должность, но неясно, примет ли его администрация какие-либо другие рекомендации, сообщили два источника.

    США являются крупнейшим спонсором организации, и потенциал их ухода вызывает опасения о сокращении расходов.

    Администрация Трампа «продолжит анализировать текущие процессы и органы здравоохранения для проведения необходимых реформ», заявил представитель Белого дома Куш Десаи в заявлении Reuters.

    В настоящее время координацией ВОЗ занимаются Государственный департамент и Департамент здравоохранения и социальных служб.

    Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, ежегодно внося около 18% ее общего финансирования, состоящего из 400 млн долларов в виде добровольных взносов и 130 млн долларов в виде обязательных взносов, которые выплачиваются государствами-членами в зависимости от размера их экономики. ВОЗ предупредила о сокращении расходов, если другие доноры не вмешаются, чтобы заполнить пробелы в США.

    Напомним, в январе Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сославшись на несоразмерные взносы США и Китая.

    Трамп также заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ при условии изменения подходов организации.

    Позже ВОЗ приостановила набор новых сотрудников и ограничила деловые поездки из-за кризиса ликвидности, вызванного выходом США из организации.

    Коментарии (7)
    6 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США

    В Белом доме назвали шоком заявления Трампа о долгосрочном владении Газой

    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа, сообщило The New York Times.

    По информации издания, заявления Дональда Трампа о возможном владении сектором Газа вызвали шок у высокопоставленных лиц Белого дома, передает ТАСС.

    Хотя слова президента казались официальными и продуманными, они не были согласованы с Госдепартаментом и Пентагоном. Министр обороны даже не успел оценить стоимость инициативы и разработать план, говорится в материале.

    Журналисты вспомнили, что ранее в неформальных беседах Трамп уже поднимал тему Газы в этом контексте, но она не обсуждалась официально. Возвращение спецпосланника Стивена Уиткоффа из Газы, как предполагается, могло повлиять на это заявление, однако ни Белый дом, ни израильские чиновники не ожидали, что Трамп сделает это объявление.

    Несколько американских чиновников даже впали в ступор, пытаясь понять происхождение этой идеи. Они назвали ее запредельной даже для Трампа, резюмировали обозреватели NYT.

    Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать мирной инициативой.

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    5 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера

    Нетаньяху подарил Трампу пейджеры на встрече в Вашингтоне

    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера, один из которых был позолоченным, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

    По словам Гендельмана, Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера на встрече в Вашингтоне 4 февраля. Один из пейджеров был обычным, а второй позолоченным. Трамп в ответ заявил, что «это была грандиозная операция», имея в виду многочисленные взрывы пейджеров в Ливане, в результате которых погибло руководство «Хезболлы», передает ТАСС.

    Визит Нетаньяху в Белый дом длился пять часов. Президент США Дональд Трамп лично встретил израильского премьера у фасада Белого дома. Гендельман отметил, что это была самая дружественная встреча между лидерами США и Израиля за всю историю. Трамп также подарил Нетаньяху фотографию с подписью и надписью: «Биби – великий лидер».

    Во время переговоров Нетаньяху выразил благодарность Трампу за снятие ограничений на поставки оружия Израилю и за его безоговорочную поддержку. Американский президент предложил новые решения проблем, которые Израиль испытывает с момента своего основания. Эти обсуждения укрепили дружеские отношения между двумя странами.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения.

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    5 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ведутся «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по разрешению конфликта на Украине.

    По его словам, Соединенные Штаты ведут «очень конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    «У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», – подчеркнул Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    В своей речи президент выразил уверенность в том, что диалог с обеими сторонами может привести к положительным результатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

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