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    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    22 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    8 комментариев
    10 марта 2025, 19:56 • Новости дня

    Эксперт: 22 стратегических предприятия Прикамья работают в три смены на нужды СВО

    Политолог Данилин: Экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично

    Эксперт: 22 стратегических предприятия Прикамья работают в три смены на нужды СВО
    @ uraloved.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча с президентом Владимиром Путиным стала для главы Пермского края Дмитрия Махонина одобрением на новый губернаторский срок, так как регион показывает значительные успехи в социально-экономическом развитии, жилищном строительстве и росте промышленного производства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Павел Данилин.

    «Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Пермского края Дмитрием Махониным. И очевидно, что это было своеобразным одобрением от главы государства на новый губернаторский срок», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Путин выказал высокую оценку работы и поддержку Махонина. Что, конечно же, обоснованно и логично. Регион развивается крайне успешно. О чем говорит хотя бы удвоение валового регионального продукта за время губернаторства Махонина: 2,6 трлн руб. по итогам прошлого года», – объяснил собеседник.

    «Несмотря на санкции, экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично. Реализовано 23 строительных проекта в сфере здравоохранения, достраивается крупнейший онкоцентр, возведено 63 образовательных заведения, 13 спортивных объектов, в том числе и спорткомплекс "Энергия"», – указал он.

    Регион также лидирует по расселению аварийного жилья, добавил Данилин. «Порядка 80 тыс. жителей края въехали в новые квартиры. Всего в регионе за год построено 1,7 млн кв. м жилой недвижимости. Показатели по нацпроектам в Перми исполнены на 99,9%. Это отличный результат», – продолжил аналитик.

    «Отдельно отмечу развитие промышленности и высокотехнологичного сектора. 22 стратегических предприятия работают в три смены на нужды СВО. Индекс промпроизводства составил 5,5%. Общая сумма инвестиционных проектов только с января по июль 2024-го достигла 91 млрд рублей. Инвесторы запустили более 1,5 тыс. своих инициатив. Сейчас треть всех работающих жителей Прикамья трудится на малых и средних предприятиях», – напомнил эксперт.

    «В целом в докладе Махонина виден масштаб реализации потенциала Прикамья, в том числе стратегического. Это создание новых рабочих мест, инфраструктуры, дорог, в том числе скоростной магистрали. Все это еще раз показывает успешность кадровой политики Путина и внутриполитического блока Кремля», – резюмировал Данилин.

    Напомним, на встрече Путина с Махониным обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе с акцентом на сферы образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства, сообщает Кремль.

    «Мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости. Понимаем, что еще есть куда расти, поэтому есть программа поддержки семей: порядка 140 тыс. семей в Пермском крае получают меры поддержки», – доложил глава региона.

    «В крае реализуется шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие продовольственной безопасности и экспортного потенциала», – заметил губернатор. «Могу заострить – вроде бы небольшой проект "Чайковский текстиль" – 1,1 млрд рублей, но фактически это четверть тканей для Вооруженных сил и для наших нефтяников и газовиков», – сообщил политик. Глава региона также сообщил президенту, что регион занимает после Москвы и Санкт-Петербурга лидирующие позиции по общественному транспорту.

    «Поддержка участников СВО, семей – это ключевая задача, – добавил Махонин. – Мы здесь стараемся вводить все новые меры поддержки. Одна из последних мер поддержки – это семейный капитал участников СВО. Когда рождаются дети, люди могут получить денежные средства, для того чтобы приобрести все необходимое. Уже 400 семей воспользовалось этой мерой поддержки».

    10 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин дал поручение о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции.

    Глава государства поручил правительству в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, передает РИА «Новости».

    Финансирование программы должно быть увеличено на основании социального контракта для осуществления такими ветеранами предпринимательской деятельности.

    Поручение должно быть выполнено до 30 марта, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Ранее президент поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

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    8 марта 2025, 00:17 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем.

    «От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что в России традиционно очень теплое отношение к этому празднику, а мужчины «спешат сказать» как сильно дорожат своими «мамами, женами, бабушками, дочерями, сёстрами, подругами, коллегами». «Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи», – отметил президент.

    Он подчеркнул, что женщины успевают и позаботиться о детях, и добиться профессиональных успехов в различных областях, будучи одновременно сильными и хрупкими, храбрыми и нежными. Они вдохновляют мужчин «на прекрасные поступки, на стремление достичь большего», а также – «быть настоящими защитниками» семьи, дома и Родины.

    Путин подчеркнул, что «быть матерью – огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд». Он заверил, что российские власти продолжат поддержку материнства, особенно – многодетных семей.

    Президент пожелал женщинам «успехов, здоровья и благополучия». «Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», – сказал он.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им солнечной и теплой весны.

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    10 марта 2025, 19:38 • Видео
    Резня алавитов в Латакии

    Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

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    10 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем участникам СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

    Путин поручил правительству до 30 марта внести необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем, кто участвовал в специальной военной операции (СВО). Это касается всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях. На сайте Кремля опубликован текст поручения.

    Перечень поручений был сформирован по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которая состоялась 6 марта 2025 года.

    Ответственным за выполнение указа назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Ранее Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества».

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    8 марта 2025, 00:38 • Новости дня
    Путин обратился к участницам СВО

    Путин поздравил с 8 Марта участниц СВО

    Путин обратился к участницам СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении российских женщин с Международным женским днем особо отметил участниц специальной военной операции на Украине.

    «Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно», – заявил Путин, пояснив, что говорит об участницах СВО, которые находятся как во фронтовых госпиталях, так и на передовой – «и всегда с честью выполняют боевые задачи».

    Кроме того, он обратился к женщинам, чьи «мужья, отцы, братья, любимые» участвуют в СВО, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что «душевное участие, неизменная забота и любовь» этих женщин помогают бойцам. «Укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», – сказал глава российского государства.

    Напомним, Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого «доброго, хорошего, радостного праздника».

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    9 марта 2025, 11:23 • Новости дня
    Путин поздравил Ларису Голубкину с юбилеем

    Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем, отметив артистизм и обаяние актрисы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Ларису Голубкину, отметив ее уникальный артистизм и большой вклад в искусство.

    Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с юбилеем, передает ТАСС. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал как в кино, так и на сцене Центрального академического театра Российской армии. «Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», – говорится в поздравлении главы государства.

    В своем поздравлении Путин пожелал артистке здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

    Лариса Голубкина с 1964 года является актрисой Центрального академического театра Российской армии и сыграла множество ролей в различных спектаклях. Среди них такие известные постановки, как «Нашествие», «Спутники», «Физики», «Макбет», «Сердце не камень» и другие.

    Кроме работы в театре, Голубкина активно выступала на эстраде, исполняя романсы и песни из кинофильмов. Она также участвовала в проекте «Лариса Голубкина. Заплатки», где импровизировала и отвечала на вопросы зрителей. Актриса также сыграла в спектакле Московского драматического театра им. А. С. Пушкина «Девичник club», выступая в качестве приглашенной артистки.


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    10 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Путин попросил потерявшую мужа медика Монгуш не возвращаться на фронт

    Путин призвал медика Монгуш из Тувы, потерявшую мужа на фронте, остаться с детьми

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин призвал военного медика Айдысмаа Монгуш из Тувы, чья служба привела к потере мужа на поле боя, не возвращаться на фронт и сосредоточиться на воспитании детей.

    Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве, сообщает РИА «Новости».

    Президент встретился с женщинами, которые принимают участие в спецоперации, а также с женами и матерями бойцов. Среди них была Айдысмаа Монгуш, военный медик из Тувы.

    Во время встречи с Путиным Монгуш рассказала, как в ходе спецоперации вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась целый год. Сейчас она проживает в Кызыле и воспитывает троих детей: двух сыновей в возрасте пяти и одиннадцати лет и девятилетнюю дочь.

    Путин, обращаясь к Монгуш, попросил ее не возвращаться на фронт: «Ты туда не ходи, ладно? Детишек надо поднимать», – отметил он, подчеркивая важность ее присутствия рядом с детьми. Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.

    Также после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов. «Очень трогательно было. Я едва сдержался», - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем, отметив артистизм и обаяние актрисы.

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    10 марта 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    @ Таисия Лисковец/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин установил выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, получивших инвалидность в боях с украинскими формированиями с 2014 года.

    Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, инвалиды 1-й группы получат более 6 млн рублей, 2-й группы – более 5,2 млн рублей, 3-й группы – более 4,4 млн рублей.

    Ранее Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.

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    10 марта 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил званиями Героя России космонавтов Александра Гребенкина и Николая Чуба за мужество и героизм, проявленные в длительном космическом полете.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Гребенкину Александру Сергеевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда.

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    10 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин наградил Аллегрову орденом

    Ирина Аллегрова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от Путина

    Путин наградил Аллегрову орденом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент России Владимир Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за ее вклад в развитие отечественной культуры. О награждении сообщает РИА «Новости», ссылаясь на указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

    В документе указано, что певица была отмечена за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Формулировка указа гласит: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну – артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва».

    Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручается лицам, проявившим выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Президент также вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.

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    9 марта 2025, 15:29 • Новости дня
    Анонсирована встреча Лукашенко и Путина

    Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе для переговоров с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на следующей неделе проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в России, обсуждая международную повестку.

    Лукашенко намерен на следующей неделе посетить Россию, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам ведущего программы Павла Зарубина, Лукашенко рассказал о своем визите в интервью, отметив, что это первый визит после его недавней победы на выборах, передает РИА «Новости».

    Зарубин отметил, что значительная часть вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах, касается международной ситуации. Помимо встречи с Лукашенко, в графике президента России Владимира Путина на следующую неделю запланированы совещания по экономике и с членами Совета безопасности России.

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    10 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков сообщил о единственном разговоре Путина и Трампа в новом сроке президента США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при текущем сроке нового американского президента провели всего один телефонный разговор, передает РИА «Новости». Песков добавил, что разговор произошел в феврале и был оценен как конструктивный и способствующий диалогу между двумя странами.

    По словам Пескова, несмотря на то, что телефонные контакты между российским и американским лидерами не часты, данный разговор был достаточно конструктивным. Он послужил основой для начального этапа восстановления двусторонних отношений между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог назвал вероятным местом встречи Путина и Трампа Стамбул, а Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении к Путину. Он также заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией.

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    10 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Путин поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО

    Путин поручил разработать стандарт региональных мер соцподдержки и расширить помощь семьям СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их семей, а также расширить помощь на несовершеннолетних братьев и сестер погибших героев СВО.

    Путин по итогам встречи в центре «Защитники Отечества» поручил разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщается на сайте Кремля.

    В документе указывается, что комиссии Госсовета России по направлению «Государственное и муниципальное управление» совместно с высшими должностными лицами субъектов России предстоит обобщить практику предоставления социальной поддержки в регионах и разработать новый стандарт. Ответственными за исполнение этого поручения назначены мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов. Срок исполнения задания установлен на 7 апреля 2025 года.

    Кроме того, Путин поручил правительству России рассмотреть возможность распространения социальной поддержки для детей погибших участников СВО на их несовершеннолетних братьев и сестер. Ответственными за этот доклад, который также должен быть представлен до 7 апреля 2025 года, назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поддержал предложение о разработке единого регионального стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции.

    Путин также поддержал расширение социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников СВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    10 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин образовал в Госсовете комиссию по поддержке ветеранов СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Государственном совете начнет работать комиссия по поддержке ветеранов спецоперации и членов их семей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Комиссия должна усилить координацию федеральных органов власти, регионов и фонда «Защитники Отечества», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Руководить комиссией будет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Путин уделяет особое внимание решению проблем, связанных с участниками специальной военной операции и их семьями.

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    10 марта 2025, 15:37 • Новости дня
    Путин обсудил развитие Пермского края с губернатором Махониным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, где обсуждались социальные инициативы, строительство жилья и индустриальное развитие региона.

    Губернатор отметил, что каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье, а около 140 тыс. семей получают социальную поддержку, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Махонин доложил Путину, что в 2024 году было построено 1,7 млн кв. метров жилья, а также продолжается переселение граждан из аварийных домов. Промышленное производство в регионе за год выросло на 5,5%, а индекс обрабатывающих отраслей показал рост в 8,5%. В области дорожного хозяйства отмечается повышение качества дорог на 30%, а также снижение смертности в результате ДТП более чем на 20%.

    Глава региона подчеркнул развитие спортивной инфраструктуры с целью утроить количество спортивных объектов и увеличить долю жителей, занимающихся спортом, до 70%. В Пермском крае также развиваются проекты по добыче калийно-магниевых солей, представлено шесть инвестиционных проектов. Губернатор также сообщил о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей, около 400 семей уже воспользовались новой мерой поддержки – семейным капиталом.

    Также в регионе запланировано проведение 190 мероприятий в рамках празднования 80-летия Великой Победы, включая проект под названием «Поезд Победы».

    В конце февраля Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах.

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    10 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков заявил о приоритетах Путина по решению проблем участников СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание решению проблем, связанных с участниками специальной военной операции и их семьями.

    Песков отметил, что президент подписал перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая прошла 6 марта в преддверии Международного женского дня, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что все подразделения администрации президента и статс-секретарь, а также заместитель министра обороны Анна Цивилева оперативно поработали над выполнением поручений.

    «Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей», – заявил Песков журналистам.

    Ранее Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества».

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    «Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

    «Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну. Пацаны встают, берут автоматы и начинают прощаться друг с другом». Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как его изменил боевой опыт от Сирии до Украины – и почему с войны невозможно вернуться полностью. Подробности

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    Как США безжалостно сожгли заживо десятки тысяч японцев

    80 лет назад, в ночь на 10 марта 1945 года, США за несколько часов сожгли заживо десятки тысяч мирных японских граждан, устроив массовую бомбардировку Токио. «Ни одна воздушная атака в истории не была настолько разрушительной», пишут об этом историки. Как американцы оправдывали столь чудовищную жестокость? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

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    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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