С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.40 комментариев
ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области
Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками населенные пункты Белянка и Уразово в Белгородской области, где произошли ранения и повреждения автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале о раненом мужчине в селе Белянка Шебекинского округа. По его словам, беспилотник нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего пострадавший получил баротравму и осколочное ранение лица. Мужчина был доставлен в областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи. Транспортное средство серьезно повреждено.
В поселке Уразово Валуйского округа от детонации FPV-дрона пострадали два легковых автомобиля и остекление торгового объекта. Еще один дрон упал на территории коммерческого объекта, повредив навес и техническое оборудование. Гладков указал, что уточнение последствий продолжается, а оперативные службы работают на местах.
Накануне Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары по селам Муром и Малиновка в Белгородской области, пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры.
В четверг в небе над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.