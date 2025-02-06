Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона
В четверг в небе над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны России.
Дроны сбили около 13.10 мск, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Логачевка погибли мужчина и две девушки при сбросе взрывного устройства с украинского дрона.