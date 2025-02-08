С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.21 комментарий
ВСУ нанесли удары по двум селам в Белгородской области
ВСУ обстреляли Муром и Малиновку в Белгородской области, есть разрушения
ВСУ нанесли удары по селам Муром и Малиновка в Белгородской области, пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области.
В результате обстрела в Муроме повреждены пять частных домовладений: в них выбиты окна и повреждены кровли. Один из снарядов попал в надворную постройку, произошел пожар.
В поселке Малиновка дрон атаковал частный дом. В результате атаки повреждены кровля дома и автомобиль, находившийся рядом.
Ранее в результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.
В Следственном комитете заявили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки в ДНР, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены жилые дома.
МИД России призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки.