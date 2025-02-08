ВСУ нанесли удары по двум селам в Белгородской области

ВСУ обстреляли Муром и Малиновку в Белгородской области, есть разрушения

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области.

В результате обстрела в Муроме повреждены пять частных домовладений: в них выбиты окна и повреждены кровли. Один из снарядов попал в надворную постройку, произошел пожар.

В поселке Малиновка дрон атаковал частный дом. В результате атаки повреждены кровля дома и автомобиль, находившийся рядом.

Ранее в результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.

В Следственном комитете заявили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки в ДНР, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены жилые дома.

МИД России призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки.