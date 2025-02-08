С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.16 комментариев
При обстреле ВСУ Макеевки погибла девушка
Пушилин сообщил о гибели девушки и десяти раненых при обстреле ВСУ Макеевки
В результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в своем Telegram-канале , что удар по центру Макеевки произошел в разгар выходного дня, погибла девушка.
Кроме того, в результате обстрела пострадали десять человек, в том числе ребенок.
Глава ДНР уточнил, что обломки ракеты упали фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе города.
«Повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела вооруженных сил Украины по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители, и на месте работают бригады скорой помощи.
В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений многоквартирных домов в результате ночной атаки беспилотников вооруженных сил Украины.