Зеленский назвал возможные условия сделки с США

Зеленский предложил Вашингтону совместную разработку месторождений без их передачи США

Tекст: Антон Антонов

«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Reuters.

Зеленский заявил, что Киев хочет получить гарантии безопасности. Украина при этом готова не передать США месторождения полезных ископаемых, а предложить их совместную разработку. По словам Зеленского, Украине «американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего». Он заверил, что у США будет «этот приоритет».

Кроме того, Украина хочет стать «хабом для всей Европы». «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ на Украину», – сказал он, добавив, что США могли бы использовать украинские подземные газовые хранилища для хранения американского СПГ.

Напомним, Вашингтон заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Однако даже на самой Украине признают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в российском Донбассе.