С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.3 комментария
ВСУ нанесли удар по автостанции в Макеевке, пострадали мирные жители
В результате обстрела вооруженных сил Украины по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители, на месте работают бригады скорой помощи.
По данным оперативных служб, обстрел пришелся на район автостанции, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей, передает ТАСС.
На месте инцидента работают бригады скорой медицинской помощи, оказывая необходимую помощь пострадавшим.
Ситуация в регионе остается напряженной, в связи с чем местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности находиться в безопасных местах.
Несколькими днями ранее ВСУ атаковали город – спутник Запорожской АЭС Энергодар, что привело к трем взрывам, прозвучавшим в городе.