Захарова: Молчание международных структур в связи очередным терактом ВСУ сравнимо с соучастием в преступлениях

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила о необходимости осудить обстрел Макеевки со стороны ВСУ. По ее словам, молчание мирового сообщества в ответ на действия киевского режима является соучастием в их преступлениях, следует из комментария в Telegram-канале МИД.

Она подчеркнула, что обстрел густонаселенного района Макеевки был заранее спланирован и привел к гибели мирных граждан, включая женщин и детей. Захаоова также обвинила западные страны в содействии киевскому режиму, заявив, что они несут ответственность за произошедшее наряду с украинскими неонацистами.

Дипломат отметила, что обстрелы Донбасса, Херсонской, Запорожской областей и других российских регионов свидетельствуют о попытках киевского режима, «погрязшего в терроризме и коррупции», убить как можно больше русских людей в угоду своим западным покровителям.

МИД России призвал все ответственные правительства и международные организации осудить действия Украины.

«Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», – отметила Захарова.

Ранее в результате обстрела вооруженных сил Украины центра Макеевки погибла молодая девушка и еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.

До этого сообщалось, что в результате обстрела по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители и на месте работают бригады скорой помощи.

