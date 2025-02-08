ВСУ обстреляли район с мирными жителями в Макеевке

При обстреле жилого района в Макеевке погиб мирный житель

Tекст: Максим Попов

«В ходе осмотра установлено, что повреждения получили многоквартирные жилые дома, легковые автомобили, а также объекты гражданской инфраструктуры, в которых выбито остекление и разрушен фасад. Противник вел огонь по жилому кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника», – приводит ТАСС цитату Следкома.

По данным ведомства, жертвой обстрела стал один мирный житель. Еще не менее трех человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Представители СК отметили, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На месте происшествия оперативно прибыли студенты-спасатели из регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они занимались сбором осколков и обеспечением защиты теплового контура поврежденных зданий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела ВСУ центра Макеевки днем 8 февраля погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения. МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки. По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, молчание международных структур в связи очередным терактом ВСУ сравнимо с соучастием в преступлениях.