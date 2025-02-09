С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.36 комментариев
Кулеба заявил о потере Украиной шансов на ядерное оружие
Кулеба сообщил об утрате Украиной шанса на ядерное оружие
Украина лишилась возможности обладать ядерным арсеналом после подписания Будапештского меморандума. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что попытки создать ядерное оружие приведут к потере международной поддержки.
Украина утратила возможность обладать ядерным оружием в 1994 году после подписания Будапештского меморандума, сообщает РИА «Новости». Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, выразил мнение, что попытка Киева создать ядерное оружие сегодня привела бы к потере поддержки международных партнеров и остановке поставок вооружений. Он подчеркнул, что ядерное оружие для Украины является табу, и страна навсегда утратила шанс остаться ядерной державой.
Кулеба также отметил, что создание ядерного оружия приведет к санкциям против Российской Федерации, которые могут оказаться под угрозой при необходимости их продления. Он сделал эти заявления в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Мосейчук ранее была заочно приговорена в России к пяти годам лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти или вражды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, однако спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют. Дмитрий Песков заявил, что требования президента Украины передать Киеву ядерное оружие являются абсурдными и граничат с безумием.