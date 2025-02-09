Кулеба сообщил об утрате Украиной шанса на ядерное оружие

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина утратила возможность обладать ядерным оружием в 1994 году после подписания Будапештского меморандума, сообщает РИА «Новости». Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, выразил мнение, что попытка Киева создать ядерное оружие сегодня привела бы к потере поддержки международных партнеров и остановке поставок вооружений. Он подчеркнул, что ядерное оружие для Украины является табу, и страна навсегда утратила шанс остаться ядерной державой.

Кулеба также отметил, что создание ядерного оружия приведет к санкциям против Российской Федерации, которые могут оказаться под угрозой при необходимости их продления. Он сделал эти заявления в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Мосейчук ранее была заочно приговорена в России к пяти годам лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти или вражды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, однако спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют. Дмитрий Песков заявил, что требования президента Украины передать Киеву ядерное оружие являются абсурдными и граничат с безумием.