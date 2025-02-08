С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.16 комментариев
Акция «Отважное маленькое сердце» прошла в регионах России
Акция «Отважное маленькое сердце» ко Дню юного героя-антифашиста прошла в регионах России
Всероссийская акция «Отважное маленькое сердце», посвященная Международному дню юного героя-антифашиста, прошла по всем регионам России и объединила более 15 тыс. первичных отделений «Движения Первых».
В рамках мероприятия состоялись вечера памяти, просветительские встречи и тематические кинопоказы, целью которых было воспитание патриотизма и уважения к историческому прошлому страны среди молодежи.
«В годы Великой Отечественной войны подростки наравне со взрослыми делали все, чтобы приблизить Победу. Ребята трудились на заводах и в госпиталях. Прибавляли себе годы, чтобы попасть на фронт, уходили в партизаны, чтобы бороться с оккупантами. Невероятное мужество Виктора Новицкого, Валентины Зенкиной и других юных героев – пример настоящего патриотизма», – заявил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
Так, в Алтайском крае школьники рассказали о детях-героях Великой Отечественной войны: Вале Зенкиной, Марате Казее, Зое Космодемьянской. В Свердловской области очистили от снега памятные знаки, в Волгоградской области оформили выставку о пионерах-героях.
В Центральной библиотеке Ростовской области школьникам рассказали о юных героях, удостоенных званий Героев Советского Союза, и была оформлена выставка о партизанском движении.
Участники из Ленинградской области представили стенд с фотографиями юных героев, таких как Зина Портнова и Лень Голиков, делясь рассказами о их подвигах.
По итогам акции участники подготавливают видеоматериалы и публикации в социальных сетях с хештегами #ПервыеПомнят и #ДвижениеПервых, чтобы увековечить память о юных героях войны.
Международный день юного героя-антифашиста отмечается 8 февраля в память о детях, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков.