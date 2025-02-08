Лекторы Общества «Знание» представили молодежи прорывные исследования России

Tекст: Александра Юдина

В День российской науки 8 февраля общество «Знание» запустило акцию в рамках проекта Знание.Наука, указано на сайте российского общества.

Мероприятия, включающие лекции, видеоконтент и викторины, прошли не только в России, но и за рубежом. Они посвящены достижениям российских ученых и инноваторам, а также направлены на популяризацию науки среди молодежи.

Научно-просветительские события привлекли более 7,5 тыс. школьников и студентов за первую неделю. За рубежом лекции прошли на Кубе, в Мексике и Гватемале. В России ведущие ученые и деятели государства, такие как Михаил Малахов и Наталья Якимова, провели лекции на разные темы.

Отдельные мероприятия состоялись в регионах, включая профориентационные курсы и интерактивные активности. В Ивановской области прошла викторина «Научный вопрос», а в Туве – экскурсия по Центру биосферных исследований. Ульяновская область организовала дегустацию чая, а в Карачаево-Черкесии через искусство познакомили с наукой.

Также в Национальном центре «Россия» пройдет крупное мероприятие с участием более 400 представителей образовательных организаций, организованное совместно с Министерством науки и высшего образования России, и включает панельные дискуссии и интерактивные квизы.