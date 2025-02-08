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    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    5 комментариев
    8 февраля 2025, 12:53 • Новости дня

    Лекторы Общества «Знание» представили молодежи прорывные исследования России

    Tекст: Александра Юдина

    Ко Дню российской науки Общество «Знание» запустило акцию, охватившую регионы России и зарубежные страны, с лекциями о достижениях российских ученых и интерактивными мероприятиями.

    В День российской науки 8 февраля общество «Знание» запустило акцию в рамках проекта Знание.Наука, указано на сайте российского общества.

    Мероприятия, включающие лекции, видеоконтент и викторины, прошли не только в России, но и за рубежом. Они посвящены достижениям российских ученых и инноваторам, а также направлены на популяризацию науки среди молодежи.

    Научно-просветительские события привлекли более 7,5 тыс. школьников и студентов за первую неделю. За рубежом лекции прошли на Кубе, в Мексике и Гватемале. В России ведущие ученые и деятели государства, такие как Михаил Малахов и Наталья Якимова, провели лекции на разные темы.

    Отдельные мероприятия состоялись в регионах, включая профориентационные курсы и интерактивные активности. В Ивановской области прошла викторина «Научный вопрос», а в Туве – экскурсия по Центру биосферных исследований. Ульяновская область организовала дегустацию чая, а в Карачаево-Черкесии через искусство познакомили с наукой.

    Также в Национальном центре «Россия» пройдет крупное мероприятие с участием более 400 представителей образовательных организаций, организованное совместно с Министерством науки и высшего образования России, и включает панельные дискуссии и интерактивные квизы.

    7 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полиция возбудила дело из-за нападения на внештатного корреспондента, пострадавшего при попытке взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково.

    Уголовное дело возбуждено после обращения 23-летней жительницы Подмосковья, внештатного корреспондента одного из сетевых изданий, сообщили в МВД России, передает ТАСС.

    Журналистка заявила, что во время выполнения редакционного задания в аэропорту Внуково она пыталась взять интервью у британских дипломатов, когда один из сотрудников посольства толкнул ее. В результате девушка потеряла равновесие и получила физический и моральный вред.

    В настоящее время ведется расследование, чтобы установить личность виновного и обстоятельства нападения.

    В октябре СМИ сообщали, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    Спикер МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста.

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    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Мишустин: ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году

    Мишустин: ВВП России в 2024 году достиг рекордных 200 трлн рублей

    Мишустин: ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о достижении номинального ВВП уровня 200 трлн рублей в 2024 году, что стало историческим максимумом для страны и превысило все прогнозы.

    Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о новом рекорде в экономике, передает ТАСС. «В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 трлн рублей за 2024 год», – заявил он.

    Мишустин также отметил, что дефлятор ВВП по итогам 2024 года составил 8,9%, что оказалось на 0,3% ниже прогнозируемого уровня. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря интенсивному росту обрабатывающей промышленности – промпроизводство в России за 2024 год увеличилось на 4,6%, что превышает все предварительные оценки.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе встречи Путин заявил о высоких темпах экономического роста России, он назвал хорошим результат в экономике России.

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    8 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

    Глава государства распорядился разработать меры по блокировке преступных звонков с территорий Украины и других недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Это поручение основано на итогах заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

    В рамках поручения подчеркивается необходимость разработки дополнительных мер для защиты прав и законных интересов российских граждан от преступных посягательств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Срок выполнения поручения назначен на 1 июля 2025 года, ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Ранее эксперт Роман Силантьев заявил, что не менее 40% украденных украинскими колл-центрами у россиян средств используется для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей, правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую мошенники использовали для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями, а за 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей.

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    7 февраля 2025, 14:38 • Новости дня
    На Украине песню «Сигма-бой» назвали пропагандой российской культуры
    На Украине песню «Сигма-бой» назвали пропагандой российской культуры
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    В ведомстве заявили, что песня, исполняемая подростками, захватила внимание молодежи по всему миру благодаря социальным сетям, передает RT.

    «Россия уже давно использует музыку как инструмент soft power, закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», – указано в заявлении СНБО.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма бой», назвав их клинической русофобией.

    Музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.

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    7 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Путин заявил о высоких темпах экономического роста страны, которые, по его словам, превосходят как мировые показатели, так и темпы роста в США и других так называемых развитых экономиках, передает ТАСС.

    «Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, – обратился глава государства к Мишустину. – И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках».

    Кроме того, президент отметил снижение темпов роста валового внутреннего продукта в странах Европы, назвав это «их проблемами». «Но это их проблемы, – сказал Путин. – Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.

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    7 февраля 2025, 16:33 • Новости дня
    Франция объявила о пересмотре порядка аккредитации для российских журналистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Франции намерено пересмотреть условия получения аккредитации для российских журналистов.

    Об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Кристоф Лемуан, передает ТАСС.

    Лемуан подчеркнул, что в данный момент российские журналисты получают аккредитацию на один год, отметив, что такая ситуация требует изменений. «Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», – заявил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

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    7 февраля 2025, 21:25 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии у ЕС полномочий оценивать действия России

    Захарова: Создание спецтрибунала по Украине нарушает международное право и полномочия ООН

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем комментарии, опубликованном в Telegram-канале МИД России, раскритиковала инициативу ЕС по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины». Захарова подчеркнула, что только Совет Безопасности ООН имеет полномочия определять существование акта агрессии в соответствии с Уставом ООН.

    «Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял», – подчеркнула дипломат, указав на то, что глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, «вообще не знакома с принципами международного права».

    Захарова также заявила, что такие инициативы Запада ставят под угрозу основы международного права. «Ставим их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы», – отметила Захарова.

    Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в однобокой позиции по Украине и заявил о неконструктивности подхода международных структур.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.

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    8 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность возможным закрытием Международного уголовного суда, считая, что это «принесет радость российскому президенту Владимиру Путину».

    По ее словам, прекращение работы МУС «станет радостью для президента России», передает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте обострения международной напряженности вокруг работы суда.

    Бербок подчеркнула, что поддержка международного права и деятельность Международного уголовного суда являются приоритетами для Германии в области безопасности.

    Ранее президент США подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда. Международный уголовный суд выразил решительное осуждение этим санкциям и решил продолжить работу, несмотря на давление.

    В Кремле отметили, что Россия не признает Международный уголовный суд и считает санкции США против него «не своим делом».

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    8 февраля 2025, 12:38 • Новости дня
    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    Asia Times: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Перед началом мирного процесса Украине придется отказаться от Донецкой и Луганской областей, а также от части Херсонской и Запорожской областей, что может стать основой для долгосрочного мирного соглашения, пишет Asia Times.

    Согласно публикации, Украине придется уступить обширные территории перед заключением мирного соглашения с Россией, передает РИА «Новости».

    В статье говорится, что для успешного перемирия и последующего долгосрочного мира Украина должна будет отказаться от всех территорий Донецкой и Луганской областей, а также от частей Херсона и Запорожья, и уйти с Курского направления.

    Дополнительно, обозреватель выразил мнение, что Белому дому необходимо будет дать обещание российским властям о том, что Украине никогда не предложат членство в НАТО. Это условие является важным фактором в поддержании стабильности в регионе и может способствовать продвижению мирного процесса.

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту не начнутся в ближайшие недели из-за продолжающихся обсуждений гарантий безопасности Украине с партнерами.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.

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    7 февраля 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин оценил работу правительства в 2024 году

    Путин назвал работу правительства в 2024 году удовлетворительной и результативной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил работу правительства в 2024 году как удовлетворительную и результативную.

    Об этом он сообщил после доклада главы правительства Михаила Мишустина, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что достигнутые результаты в российской экономике стали возможными благодаря работе трудовых коллективов, бизнес-сообщества и правительства, а также финансовых властей. «Это результат удовлетворительный, хороший результат», – прокомментировал глава государства.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Путин на встрече с Мишустиным назвал результат экономического развития России хорошим. Он также оценил вклад трудовых коллективов в экономику России.

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    7 февраля 2025, 19:25 • Новости дня
    Москва призвала Париж пересмотреть решение о невыдаче визы российскому журналисту

    В МИД России призвали Францию пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту «Комсомольской правды»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва обратилась к Парижу с просьбой пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту издания «Комсомольская правда», говорится в тексте сообщения, размещенном на сайте МИД РФ.

    В заявлении российского МИД акцентируется внимание на необходимости обеспечить возможность работы российских корреспондентов во Франции без давления и запугивания, передает ТАСС.

    «Призываем французские власти пересмотреть свое решение о невыдаче визы российскому журналисту «Комсомольской правды». Как только это будет сделано, будем готовы пересмотреть ответные меры в отношении французского журналиста», – говорится в заявлении МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

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    8 февраля 2025, 09:35 • Новости дня
    Роспатент представил десять важнейших изобретений 2024 года

    Роспатент назвал важнейшие отечественные изобретения 2024 года

    Tекст: Мария Иванова

    К празднованию Дня российской науки Роспатент презентовал ряд инноваций, включая умный коленный протез и кровельное покрытие с функцией нагрева воды, которые станут значимыми изобретениями 2024 года.

    В субботу, в День российской науки, Роспатент представил десять значимых изобретений 2024 года, передает ТАСС. Среди них – умный коленный протез, кровельное покрытие с нагревом воды, прибор для обнаружения радиоактивных объектов под водой и способ реставрации древних колоколов. Эти инновации демонстрируют вклад российской науки в технологическое лидерство и развитие интеллектуального потенциала страны.

    Среди изобретений – инкубатор с изменяемой прозрачностью стенок, разработанный в Тамбовском государственном техническом университете. Он использует «умное стекло» для контроля освещения, что важно для недоношенных детей. Изобретение компании «РПК» – коленный модуль для протезирования, отличающийся прочностью и надежностью, и работающий в связке с мобильным приложением, чтобы варьировать движения.

    В области энергетики и 3D-печати были запатентованы кровельное покрытие для нагрева воды и турбинная установка для использования подледных течений в регионах Крайнего Севера. Петербургский политехнический университет предложил аддитивные технологии для создания изделий с комбинированной микроструктурой металла, что ранее было невозможно.

    Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны разработал прибор для поиска затонувших радиоактивных объектов. Это устройство использует разные средства контроля и может применяться для экологического мониторинга акваторий.

    Изобретение компании «Электроточприбор» позволяет контролировать концентрацию горючих газов, предотвращая возможные взрывы.

    Среди других инноваций – методы реставрации церковных колоколов, предложенные жителем Тамбовской области Алексеем Сайкиным, и конструкция для улучшения маневрирования транспортных средств, разработанная школьниками из Центра образования Кудрово. Эти изобретения подчеркивают разнообразие и глубину российских разработок, направленных на улучшение качества жизни и технологическое продвижение.

    Напомним, на жэжтой неделе президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспатент выделил десять значимых изобретений в ИТ и кибербезопасности, запатентованных с 2021 года, и отметил рост заявок на патентование на 35% в 2024 году.

    В прошлом году Роспатент ко Дню космонавтики представил список из десяти современных российских изобретений в космической отрасли, среди которых роботы-строители, инъекция для поддержки состояния мышц космонавтов в невесомости, технология защиты от астероидов и уникальная ядерная энергодвигательная установка.

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    7 февраля 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин встретился с Мишустиным в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    В ходе встречи Путин отметил, что недавно вместе с коллегами из экономического блока занимался оценкой текущей экономической ситуации, передает ТАСС.

    «Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные», – заявил Путин, обращаясь к Мишустину.

    Ежедневные контакты между Путиным и Мишустиным обычно проходят в рабочем и непубличном режиме. Последняя публичная встреча тет-а-тет между президентом и премьер-министром состоялась в мае прошлого года. Тогда обсуждалось переназначение Мишустина на пост председателя правительства перед голосованием в Государственной думе.

    Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе прошлой встречи с Мишустиным в мае прошлого года Путин призвал правительство максимально «собраться».

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    7 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Мишустин пообещал выполнить поставленные Путиным задачи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о наличии необходимого фундамента для выполнения всех социальных обязательств и достижения национальных целей развития.

    В своем обращении к президенту Мишустин подчеркнул, что созданная основа позволит продвигаться вперед в развитии страны и обеспечивать технологический, промышленный и экономический суверенитет, передает ТАСС.

    Премьер-министр добавил, что правительство активно займется реализацией этих задач. «Мы активно будем этим заниматься, продолжать», – заверил Мишустин.

    В ходе встречи с Мишустиным Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест, а также поручил снизить инфляцию в 2025 году.

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      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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