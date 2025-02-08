  • Новость часаРоссия выразила готовность к конструктивным отношениям с США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Белый дом бьет в первую очередь по вассалам США
    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР
    Двух россиян в Испании обвинили в срыве сотрудничества поддерживающих Украину стран
    МВД назвало шесть популярных схем мошенников в январе
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду россиского СМИ
    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
    Экс-главу Новгородской области Никитина назначили замминистра транспорта
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку
    Сенатор Косихина выступила против новых выходных на Пасху и Троицу
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    24 комментария
    8 февраля 2025, 03:49 • Новости дня

    Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США

    Временный поверенный в делах России в США Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном

    Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к конструктивным отношениям со всеми странами, включая США, заявил временный поверенный в делах России в США Александр Ким.

    Ким во время торжественного вечера в посольстве по случаю Дня дипломатического работника отметил, что Россия находится «на острие борьбы за справедливость и равноправие в мировых делах, за демократизацию международных отношений».

    По его словам, усилия России наталкиваются на сопротивление коллективного Запада, который придерживается «логики собственной исключительности» и порядка, основанного на «выгодных ему правилах», передает ТАСС.

    Ким подчеркнул, что Россия будет устранять угрозы своей безопасности. «Уверены, что цели специальной военной операции в спровоцированном нашими оппонентами украинском конфликте будут достигнуты», – подчеркнул Ким.

    Он заявил: «Российская Федерация остается открытой для выстраивания конструктивных отношений и объединительной повестки дня со всеми государствами, включая США».

    Россия убеждена, что со временем понимание необходимости геополитического равновесия возобладает, сказал дипломат. Он выразил уверенность, что на глобальном уровне сотрудничество начнет доминировать над соперничеством. Россия выступает за мирное сосуществование, предполагающее равенство ценностных систем и моделей развития, заявил Ким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления и могут быть значительно усилены.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США ведут интенсивный диалог по линии отдельных ведомств, который усилился, но детали не раскрываются. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, однако первый шаг к нормализации отношений должен сделать Вашингтон.

    6 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики

    DeepSeek и GPT назвали сценарии отказа от доллара как основной резервной валюты

    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Падение доверия к финансовой системе США, а также рост стабильности альтернативных валют поможет снизить влияние доллара на глобальную финансовую систему. Однако полный отказ от американских денег возможен лишь в перспективе 50 лет, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Мир способен отказаться от доллара как основной расчетной и резервной валюты. Однако для этого глобальной финансовой системе необходимо пройти длительный процесс трансформации. В ближайшем будущем столь радикальные изменения невозможны, поскольку валюта США доминировала в глобальной экономике с конца Второй Мировой войны», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «Однако тенденция к дедолларизации в последние годы усиливается. Китай, Россия, Индия и Бразилия активно продвигают идею использования национальных валют в двусторонней торговле и создают альтернативные финансовые институты. Но их усилия на данный момент способны лишь ослабить влияние доллара», – рассуждает он.

    «Для качественного изменения глобальной экономики необходимо более активно продвигать иные резервные валюты. Кроме того, важно поддерживать функционирование платежных систем, независящих от доллара. Также стоит обратить внимание на более активное внедрение криптовалют в международную торговую деятельность», – полагает ИИ.

    «Для наращивания эффективности в рамках перечисленных процессов необходима политическая воля со стороны ведущих мировых акторов. Пока некоторые страны опасаются обострять конкуренцию с США. Любые попытки дедолларизации потенциально могут навлечь на государство санкции со стороны Вашингтона», – рассуждает нейросеть.

    «Таким образом, процесс отказа от доллара займет долгие годы. В течение следующих 20 лет можно будет наблюдать постепенное увеличение доли альтернативных валют (юань, евро, рупия) в международных расчетах. На рубеже 30-50 лет возможно формирование уже новой финансовой системы», – пишет он.

    «В итоге будущее глобальной экономики может развиваться по нескольким сценариям. Первый – создание мультивалютной структуры, где доллар, евро и юань будут иметь равное значение. Второй – каждый крупный регион обзаведется своей собственной валютой. Третий – цифровые активы полностью заменят собой традиционные», – прогнозирует DeepSeek.

    Для отказа от доллара необходимо появление валюты, обладающей схожей ликвидностью, стабильностью и доверием, считает американский ИИ Chat GPT. «Пока влияние доллара поддерживается за счет экономической мощи Вашингтона. Если Пекин, Брюссель или другие акторы усилят свои позиции, это позволит уменьшить доминирование Штатов», – полагает он.

    «Повысить эффективность дедолларизации сможет глобальный кризис доверия к финансовым институтам США. Если эта страна будет втянута в масштабный конфликт, или инфляция в ней перейдет к рекордным темпам, то это может заставить другие страны задуматься о трансформации сложившейся экономической системы», – рассуждает ИИ.

    «Сценарий ослабления доллара может выглядеть так: через десять лет в международных расчетах возрастет роль альтернативных валют. Через 20-30 сформируются несколько конкурирующих финансовых систем. Таким образом, полный отказ от доллара маловероятен, однако он возможен при радикальных изменениях в глобальной экономике», – заключил Chat GPT.

    Напомним, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США».

    После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США.

    Ранее DeepSeek и Chat GPT назвали криптовалюты, способные в будущем разрушить гегемонию доллара.

    Коментарии (20)
    5 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО

    Лавров приветствовал слова Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва поддерживает слова президента США Дональда Трампа о неправильности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что впервые это признал западный лидер такого уровня.

    Лавров отметил, что Трамп впервые критиковал администрацию Джо Байдена за украинский кризис и подчеркнул, что ошибка заключалась во втягивании Киева в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости».

    Лавров сказал: «Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США».

    Ранее Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

    В то же время СВР сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.

    Коментарии (20)
    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    Коментарии (0)
    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

    Коментарии (29)
    7 февраля 2025, 00:57 • Новости дня
    США распустили группу по преследованию российского бизнеса

    Генпрокурор США Бонди распустила рабочую группу американского минюста по преследованию российского бизнеса

    США распустили группу по преследованию российского бизнеса
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

    «Рабочая группа KleptoCapture, команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

    Коментарии (5)
    7 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления, их можно значительно усилить.

    По его словам, санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных, их можно усилить, особенно в отношении нефтяного сектора, передает New York Post.

    Келлог отметил, что стратегия бывшего президента Байдена, заключавшаяся в бесконечной поддержке Украины, неэффективна, и подчеркнул важность комплексного подхода, включающего дипломатическое и экономическое давление.

    Спецпосланник президента США также подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, а для достижения мира обеим сторонам придется пойти на уступки.

    По его словам, Владимир Зеленский недавно допустил возможность уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО.

    По мнению Келлога, важно подойти к переговорам прагматично, как это делал Теодор Рузвельт в 1905 году при заключении Портсмутского мира.

    В заключение спецпосланник американского президента выразил уверенность, что при правильном подходе можно достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

    Ранее Келлог заявил, что введенные ранее антироссийские меры не достаточно эффективны. Также он заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Коментарии (20)
    5 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии торга Зеленского с США о выборах президента Украины

    Политолог Корнилов: Зеленский начал торг с командой Трампа о выборах президента Украины

    Эксперт назвал сценарии торга Зеленского с США о выборах президента Украины
    @ Marijan Murat/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом будет принуждать Владимира Зеленского провести президентские выборы до конца 2025 года. Но если диалог зайдет в тупик, у США есть варианты физически устранить Зеленского или отстранить его от власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Зеленский заявил, что выборы пройдут после отмены военного положения.

    «Указ Зеленского о запрете диалога с Москвой не может отменить никто кроме легитимного президента Украины. Верховная рада могла бы его отменить, но если бы это был закон, а не указ. Так что на данный момент – это неразрешимая юридическая коллизия», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Москва дала Вашингтону шанс понять эту ситуацию, и там, судя по всему, услышали российскую сторону. В Штатах согласны, и будут принуждать Зеленского к избирательной кампании. Причем, все понимают, что он откровенно врет, поскольку конституция Украины запрещает парламентские выборы во время военного положения, а не президентские», – детализировал аналитик.

    «На этом фоне Зеленский запускает торг с командой Трампа, на каких условиях он готов к президентской гонке. Впрочем, у США всегда есть запасные варианты на случай, если в Киеве будут чрезмерно показывать характер. Например, физическое устранение Зеленского или отстранение его с поста, и переход власти к спикеру Рады до проведения выборов. Но этой крайний случай, и понятно, что Белому дому не хотелось бы таких сценариев», – добавил он.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. «Во время войны выборов не может быть, нужно менять законодательство, конституцию», – сказал он, напомнив про «большие вызовы» для Киева, ведь неизвестно, как проголосуют военные и миллионы украинцев, которые находятся за границей.

    Это перечит позиции самого же Киева, поскольку днем ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов до конца 2025 года.

    В свою очередь, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты: нелегитимность Зеленского и его указ о запрете переговоров с Москвой. При этом, дипломат подчеркнул, что «российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору».

    В ходе диалога должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД. По словам Полищука, переговоры могут основываться на стамбульском документе 2022 года, предполагавшем нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в документе говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на Украине.

    Как объяснял президент России Владимир Путин, нелегитимный Зеленский теперь не уполномочен отменить свой указ о запрете переговоров с Москвой. Помимо этого, по словам российского лидера, президент Украины даже в условиях военного положения не может продлевать свой срок, этим правом наделена Рада.

    Российский лидер отмечал, что, если у Киева «есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», то представлять Украину в диалоге может кто угодно, но подписывать документы по итогу должны люди, чья легитимность подтверждена юридически.

    Безвыходность ситуации, судя по всему, понимают и в Вашингтоне, поэтому спецпосланник США по Украине Кит Келлог подчеркивал, что Белый дом настаивает на проведении президентской и парламентской электоральных кампаний до конца 2025 года.

    Коментарии (2)
    7 февраля 2025, 13:43 • Новости дня
    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США

    Сенатор Климов: Украина способна спровоцировать войну между Россией и США, пока между Москвой и Вашингтоном нет прямых контактов

    В Совфеде оценили способность Украины спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве наивно полагают, что от столкновения США и России смогут получить какие-то бонусы. При этом риски провокаций со стороны Украины сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости налаживания надежной коммуникации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в офисе Владимира Зеленского признали, что Украина хотела бы спровоцировать войну между Россией и США.

    «От таких, как Михаил Подоляк, мало что зависит. Но в одном он прав: при отсутствии хорошей надежной коммуникации между Вашингтоном и Москвой возможны разные происшествия. Их причиной могут стать действия экстремистов и провокаторов, к которым, вне всякого сомнения, относится стая, засевшая в Киеве», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его оценкам, нынешнее украинское руководство способно спровоцировать войну между США и Россией. «Причем в Киеве попытаются сделать это в тайне от своих хозяев. Там рассчитывают получить какие-то бонусы от того, что столкнут лбами сверхдержавы. Только бонусов точно ни для кого не будет», – подчеркнул парламентарий.

    «Между тем вероятность реализации такого сценария, к сожалению, есть. Риски сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости срочного налаживания прямых серьезных контактов на всех уровнях между нашими двумя ракетно-ядерными странами», – добавил собеседник.

    Он напомнил, что предыдущая американская администрация разрушила «большинство механизмов, способствовавших поиску решений по сохранению глобального мира и международной безопасности».

    «Команда американского президента обращает внимание на безумные заявления украинских политиков, но важны практические шаги. Москва открыта к контактам, в том числе с целью предотвращения происшествий. Мяч на стороне Вашингтона», – заключил Климов.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его мнению, Украине в таком случае было бы «намного лучше».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, может ли американский президент ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр». Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты».

    «Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно», – сказал советник главы офиса Зеленского.

    Напомним, американский президент выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Между тем украинские СМИ сообщали, что большая часть ресурсов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе, который является частью России. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Киева сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

    Коментарии (4)
    6 февраля 2025, 10:03 • Новости дня
    В Госдуме не увидели предпосылок для разблокировки соцсети X

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что на данный момент нет предпосылок для снятия блокировки с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), поскольку платформа не предпринимает шагов в сторону сближения с российским правовым пространством.

    По его словам, в настоящее время отсутствуют признаки, указывающие на намерение соцсети интегрироваться в российское правовое поле, передает ТАСС.

    При этом Боярский отметил, что это затрудняет обсуждение вопроса о возможной разблокировке платформы на территории России.

    «Не скрою, меня бы порадовали попытки сближения с нашим правовым пространством со стороны этой, безусловно, интересной, популярной и самобытной платформы. Но, к сожалению, таких признаков я не наблюдаю, и обсуждать пока нечего», – подчеркнул Боярский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России можно рассмотреть возможность снятия блокировки социальной сети X, учитывая изменения в содержании и политике платформы.

    Напомним, в мае прошлого года правительство уже рассматривало вопрос о разблокировке Х, но тогда власти сочли эту меру преждевременной. Известно, что социальная сеть Х принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В марте 2022 года ее заблокировали в России.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 09:23 • Новости дня
    Производителя двигателей для F-16 обязали выплатить бойцу ВС России 1 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания Pratt & Whitney обязана выплатить 1 млн рублей российскому военнослужащему Николаю за неуплату аренды машин при уходе с российского рынка.

    Известно, что Николай работал в российской организации, которая предоставляла машины в аренду компании из США, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Уходя с российского рынка, Pratt & Whitney не выплатила арендную плату, что и стало причиной судебного разбирательства.

    Суд постановил выплатить общий долг в размере 2 млн рублей российским предпринимателям, занимающимся арендой машин.

    Бывшие коллеги по бизнесу пообещали Николаю половину этой суммы – 1 млн рублей – в качестве компенсации за его работу.

    Pratt & Whitney, основанная в 1925 году, является подразделением RTX Corporation и специализируется на производстве авиационных двигателей как для гражданской, так и военной авиации.

    Компания известна своими инновационными решениями, включая разработку турбовентиляторного двигателя с редуктором, который значительно улучшает эффективность и снижает шумовые выбросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет F-16 Fighting Falcon – американский однодвигательный реактивный истребитель четвертого поколения. Создан для завоевания превосходства в воздухе, универсален и недорог. Является носителем ядерного оружия. Остается одним из самых распространенных истребителей в мире. Благодаря ряду модернизаций эффективно действует совместно с машинами пятого поколения.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России к «жесткому торгу» с США по Украине

    Рябков: Москва открыта к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по ситуации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, но первый шаг к нормализации отношений должен сделать президент США Дональд Трамп, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией», – заявил Рябков.

    Рябков отметил успехи России в противостоянии политическому курсу администрации Джо Байдена и подчеркнул, что Россия смогла восстановить свои позиции в мировой геополитике. Он выразил мнение, что провал политики предыдущей администрации и смена политического руководства в США создают новые возможности для переговоров, следует из заявления Рябкова на сайте МИД России.

    Дипломат добавил, что теперь решения и выбор зависят от Дональда Трампа и его команды.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

    Президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ведутся «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по разрешению конфликта на Украине.

    По его словам, Соединенные Штаты ведут «очень конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    «У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», – подчеркнул Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    В своей речи президент выразил уверенность в том, что диалог с обеими сторонами может привести к положительным результатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 00:48 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности к переговорам с Украиной

    Келин: Россия готова к переговорам на основе соглашения 2022 года и выборов на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Посол России в Лондоне Андрей Келин подтвердил готовность Москвы к серьезным переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Я скажу, что мы готовы к очень серьезному разговору по этому поводу,» – приводит ТАСС слова дипломата.

    По словам Келина, Россия не отходит от своей позиции, изложенной в проекте мирного соглашения, обсуждавшегося в Стамбуле весной 2022 года. Дипломат отметил, что ВС России продолжают наступление, что укрепляет переговорную позицию Москвы.

    Посол подчеркнул, что успех переговоров во многом будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев. Он добавил, что Москве необходимо понять, какие вопросы будут подняты на предстоящих переговорах. «Насколько я понимаю, наши с американцами позиции совпадают в вопросе о необходимости провести выборы,» – отметил Келин.

    Он подчеркнул, что из-за нелегитимности действующего президента Зеленского Москва будет настаивать на проведении президентских выборов на Украине.

    Накануне стало известно, что администрация Трампа собирается представить план разрешения украинского кризиса на конференции по безопасности в Мюнхене, которая состоится на следующей неделе.

    Коментарии (829)
    6 февраля 2025, 14:29 • Новости дня
    Толстой призвал расследовать деятельность ВОЗ в России

    Толстой предложил приостановить членство России в ВОЗ на время расследования

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался за необходимость расследования деятельности ВОЗ в России и предложил временно приостановить российское членство в организации.

    Толстой в своем Telegram-канале предложил провести тщательное расследование деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

    Политик выразил мнение, что на время расследования членство страны в этой организации следует приостановить, а возможно и окончательно выйти из ее состава.

    Толстой также подчеркнул, что США являются основным спонсором ВОЗ, а на третьем месте по объему пожертвований находится фонд Мелинды и Билла Гейтсов. По его словам, четвертое место занимает Gavi, вакцинный альянс, в котором последние 10 лет значительную роль играет фонд Гейтсов, инвестировавший более 4 млрд долларов.

    В своем заявлении Толстой отметил, что после возможного выхода США из ВОЗ ключевым спонсором организации станут структуры, связанные с Биллом Гейтсом. Он задался вопросом, почему Россия продолжает активно поддерживать членство в организации, которая, по его мнению, «может в будущем оказаться под влиянием человека с сомнительной репутацией в сфере здравоохранения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    Также сообщалось, что ВОЗ приостановила набор новых сотрудников и ограничила деловые поездки из-за кризиса ликвидности, вызванного выходом США из организации.

    Коментарии (2)
    6 февраля 2025, 04:47 • Новости дня
    США отказались принять участие в саммите G20 в Йоханнесбурге

    Госсекретарь Рубио отказался посетить G20 в Йоханнесбурге из-за политики ЮАР

    Tекст: Максим Попов

    Марко Рубио, госсекретарь США, заявил, что не поедет на встречу министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за антиамериканской политики, проводимой Южной Африкой.

    Как сообщает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио решил отказаться от участия в предстоящем саммите G20 в Йоханнесбурге.

    По словам Рубио, ЮАР проводит политику, противоречащую американским интересам, включая экспроприацию частной собственности и использование форума для продвижения идей разнообразия и изменения климата.

    Глав госдепартамента подчеркнул, что его главной задачей является защита национальных интересов США. Поэтому он не намерен тратить средства налогоплательщиков на участие в мероприятии, которое, по его мнению, поддерживает антиамериканские идеи.

    Напомним, встреча министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге запланирована на 20-21 февраля.

    Ранее сообщалось, что Россия наравне с Японией показала наибольшие темпы снижения внешнего долга в 2024 году среди стран «Большой двадцатки», в то время как Саудовская Аравия и Индия нарастили свои обязательства больше других.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Келлог заявил о непринятии сделки по Украине всеми сторонами

    Спецпосланник Келлог заявил о непринятии сделки по Украине всеми сторонами

    Tекст: Александра Юдина

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил изданию New York Post, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    По его словам, ни одна из сторон не получит полностью удовлетворяющее решение в процессе урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению Келлога, администрация президента США активно обсуждает шаги по урегулированию конфликта. Келлог также заявил, что Трамп готов ужесточить санкции против России, если это поможет завершить конфликт.

    Келлог подчеркнул, что Трамп хочет сначала остановить боевые действия на Украине, а затем перейти к переговорам.

    По его словам, ужесточение санкций может стать инструментом для достижения этого.

    «Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, касающиеся добычи нефти и экспорта», – добавил он.

    Накануне Келлог оценил шансы Украины на ядерное оружие как нулевые.

    Коментарии (2)
    Главное
    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери
    Заместителя Кличко арестовали в Киеве
    Названы потери ВСУ при боях за Дзержинск
    Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров
    В Пулково отменили 17 рейсов из-за аномального атмосферного давления
    Эксперт: Известны случаи нашествия полчищ саранчи на московские земли
    В морге Таганрога прошли обыски

    Рекордная любовь россиян к золоту выгодна всем

    Для россиян золото стало новой кубышкой. В прошлом году был зафиксирован максимальный за десять лет объем закупки золотых слитков, монет и ювелирных изделий. Россия попала в пятерку стран – любителей золота. Почему резко вырос спрос на этот вид вложений и что стало с любовью к доллару и евро, депозитам и недвижимости? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской

    Вместо Юрия Борисова Роскосмос возглавил Дмитрий Баканов, который в последние годы курировал в Минтрансе вопросы инновационного развития, включая проекты по беспилотному транспорту. Борисов, при котором продолжилась череда безаварийных пусков ракет, задал высокую планку. Что ждут эксперты от нового главы Роскосмоса и какие задачи ему придется решать в первую очередь? Подробности

    Перейти в раздел

    Дело против Туска станет дамокловым мечом над евролибералами

    Против премьера Польши Дональда Туска возбудили уголовное дело об организации госпереворота. Расследование стало итогом многолетнего противостояния правых и либеральных сил республики. Эксперты отмечают, что катализатором к началу преследования главы правительства могло послужить возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Чем закончится громкое разбирательство и как это повлияет на судьбу европейских либералов? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............