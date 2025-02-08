Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США

Временный поверенный в делах России в США Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном

Tекст: Антон Антонов

Ким во время торжественного вечера в посольстве по случаю Дня дипломатического работника отметил, что Россия находится «на острие борьбы за справедливость и равноправие в мировых делах, за демократизацию международных отношений».

По его словам, усилия России наталкиваются на сопротивление коллективного Запада, который придерживается «логики собственной исключительности» и порядка, основанного на «выгодных ему правилах», передает ТАСС.

Ким подчеркнул, что Россия будет устранять угрозы своей безопасности. «Уверены, что цели специальной военной операции в спровоцированном нашими оппонентами украинском конфликте будут достигнуты», – подчеркнул Ким.

Он заявил: «Российская Федерация остается открытой для выстраивания конструктивных отношений и объединительной повестки дня со всеми государствами, включая США».

Россия убеждена, что со временем понимание необходимости геополитического равновесия возобладает, сказал дипломат. Он выразил уверенность, что на глобальном уровне сотрудничество начнет доминировать над соперничеством. Россия выступает за мирное сосуществование, предполагающее равенство ценностных систем и моделей развития, заявил Ким.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления и могут быть значительно усилены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США ведут интенсивный диалог по линии отдельных ведомств, который усилился, но детали не раскрываются. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, однако первый шаг к нормализации отношений должен сделать Вашингтон.