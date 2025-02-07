Подростка из Казани отдали под суд за госизмену

Следователи отправили в суд дело подростка из Казани за связь с украинскими террористами и госизмену

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале ведомства, подросток из Казани был арестован за участие в террористической организации и государственную измену.

Установлено, что летом 2023 года обвиняемый установил через интернет связь с представителями украинской террористической организации.

По данным следствия, подросток передавал информацию о предприятиях в Казани за денежное вознаграждение. Противоправная деятельность была пресечена весной 2024 года в ходе совместных действий сотрудников следственного управления СК по Республике Татарстан, региональных УФСБ и МВД.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения. В СУ СК по Татарстану напомнили, что преступления террористической направленности относятся к тяжким и особо тяжким, а ответственность за них наступает с 14 лет.

Ранее по подозрению в терроризме задержали несовершеннолетнего в городе Реутов в Московской области, сообщалось о его связях с экстремистскими организациями.

В Саратовской области задержан подросток, который, вооружившись молотком, готовил покушение на депутата, Героя России Александра Янкловича.

Также сотрудники ФСБ задержали группу несовершеннолетних, планировавших устроить теракт в Екатеринбурге.