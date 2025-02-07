Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Подростка из Казани отдали под суд за госизмену
Следователи отправили в суд дело подростка из Казани за связь с украинскими террористами и госизмену
Несовершеннолетний предстанет перед судом в Казани по обвинению в участии в террористической организации и государственной измене, сообщили в СУ СК по Республике Татарстан.
Как следует из сообщения в Telegram-канале ведомства, подросток из Казани был арестован за участие в террористической организации и государственную измену.
Установлено, что летом 2023 года обвиняемый установил через интернет связь с представителями украинской террористической организации.
По данным следствия, подросток передавал информацию о предприятиях в Казани за денежное вознаграждение. Противоправная деятельность была пресечена весной 2024 года в ходе совместных действий сотрудников следственного управления СК по Республике Татарстан, региональных УФСБ и МВД.
Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения. В СУ СК по Татарстану напомнили, что преступления террористической направленности относятся к тяжким и особо тяжким, а ответственность за них наступает с 14 лет.
Ранее по подозрению в терроризме задержали несовершеннолетнего в городе Реутов в Московской области, сообщалось о его связях с экстремистскими организациями.
В Саратовской области задержан подросток, который, вооружившись молотком, готовил покушение на депутата, Героя России Александра Янкловича.
Также сотрудники ФСБ задержали группу несовершеннолетних, планировавших устроить теракт в Екатеринбурге.