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    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    7 февраля 2025, 11:50 • Новости дня

    Подростка из Казани отдали под суд за госизмену

    Следователи отправили в суд дело подростка из Казани за связь с украинскими террористами и госизмену

    Tекст: Вера Басилая

    Несовершеннолетний предстанет перед судом в Казани по обвинению в участии в террористической организации и государственной измене, сообщили в СУ СК по Республике Татарстан.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале ведомства, подросток из Казани был арестован за участие в террористической организации и государственную измену.

    Установлено, что летом 2023 года обвиняемый установил через интернет связь с представителями украинской террористической организации.

    По данным следствия, подросток передавал информацию о предприятиях в Казани за денежное вознаграждение. Противоправная деятельность была пресечена весной 2024 года в ходе совместных действий сотрудников следственного управления СК по Республике Татарстан, региональных УФСБ и МВД.

    Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения. В СУ СК по Татарстану напомнили, что преступления террористической направленности относятся к тяжким и особо тяжким, а ответственность за них наступает с 14 лет.

    Ранее по подозрению в терроризме задержали несовершеннолетнего в городе Реутов в Московской области, сообщалось о его связях с экстремистскими организациями.

    В Саратовской области задержан подросток, который, вооружившись молотком, готовил покушение на депутата, Героя России Александра Янкловича.

    Также сотрудники ФСБ задержали группу несовершеннолетних, планировавших устроить теракт в Екатеринбурге.

    6 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»

    Украинский эксперт заявил о деморализующем эффекте ракеты «Орешник» на общество

    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский военный эксперт Тарас Чмут отметил, что российская ракета «Орешник» может иметь деморализующий эффект на украинское общество.

    Как сообщает «Военное дело», украинский военный эксперт Тарас Чмут выразил опасения относительно новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». По его мнению, ее повторное применение способно привести к полной деморализации украинского общества.

    Чмут предположил, что на данный момент у России немного таких ракет. Но, по его мнению, если применение «Орешника» станет более частым, то это может иметь серьезные последствия для морального духа украинцев. «Даже один прилет в месяц очень деморализует население, подрывает веру», – заявил эксперт.

    Он также подчеркнул, что этот деморализующий эффект вызван неуязвимостью ракеты. По словам Чмута, несмотря на то, что «Орешник» не способен обрушить фронт или нанести тотальные разрушения, его главная особенность заключается в воздействии на моральное состояние украинцев. «Деморализует именно то, что ты не ничего не можешь с этим сделать», – говорит украинский военный аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.


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    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    6 февраля 2025, 22:15 • Новости дня
    Назван процент финансируемых USAID украинских СМИ

    USAID оказалось главным донором украинских СМИ

    Tекст: Антон Антонов

    Девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID), следует из отчета международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF).

    «Несколько изданий уже объявили о приостановке своей деятельности и ищут альтернативные решения», – приводит текст RSF РИА «Новости». Отмечается, что сокращение финансирования со стороны США может негативно повлиять на «независимость» и редакционную политику украинских СМИ.

    Как передают «Репортеры без границ», СМИ активно ищут альтернативные источники финансирования. Эта проблема обострилась на фоне сокращения числа международных грантодателей и финансовой поддержки с 2024 года. В RSF также выражают обеспокоенность в связи с решением властей США пересмотреть подходы к предоставлению международной помощи, что, по версии RSF, может погрузить глобальную журналистику в кризис.

    USAID за 2023 год спонсировало СМИ и журналистов более чем в 30 странах, оказывая поддержку 6,2 тыс. журналистов, 707 негосударственным СМИ и 279 «организациям гражданского общества». Бюджет внешней помощи на 2025 год предусматривал выделение около 268 млн долларов на поддержку СМИ и «свободного распространения информации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства. В США приняли указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты на Украине по указанию правительства.

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    6 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину

    Франция доставила на Украину Mirage 2000 с подготовленными украинскими пилотами

    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции, получили французские самолеты Mirage 2000, которые были доставлены на Украину.

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину, передает ТАСС. По его словам, украинские пилоты, которые управляют этими самолетами, прошли подготовку во Франции.

    «6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину», – сообщил Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage, однако эта инициатива направлена на создание иллюзии воздушной поддержки, а не на реальную помощь. Франция планирует поставить истребители Украине в 2025 году.

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    6 февраля 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки «Север» успешно отразили восемь атак ВСУ на Курскую область, уничтожив более 200 военных и около 50 единиц техники противника, включая танки и бронемашины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, в четверг подразделениями группировки войск «Север» была сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. На данной территории было предпринято восемь волн атак силами до двух механизированных батальонов ВСУ с поддержкой танков и машин разграждения.

    Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческие формирования «Ветераны» и «Арбат», а также операторы БПЛА из Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» вместе с 40-й отдельной бригадой морской пехоты и 177-м отдельным полком морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения.

    Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, включая восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин. Также уничтожены три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Подразделения войск «Север» проводят зачистку районов от оставшихся разрозненных групп противника.

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области. Накануне сообщалось, что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

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    6 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Меркель призвала не допустить победы России на Украине
    @ Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на организованном изданием Die Zeit мероприятии выразила поддержку отказу Германии от поставок ракет Taurus Украине, подчеркнув при этом важность недопущения победы России в конфликте на Украине.

    Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила важность взвешенных решений, принимаемых президентом США Джо Байденом по вопросу поставок оружия.

    Меркель подчеркнула, что Байден, выбирая, какое оружие поставлять Украине, действует осторожно, что способствует поддержке Украины в войне, не допуская победы России.

    Кроме того, бывший канцлер выразила поддержку отказу Олафа Шольца, нынешнего канцлера Германии, поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам Меркель, у Шольца есть веские причины для такого решения, что она считает правильным и обоснованным шагом.

    Ранее Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы. Также экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

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    7 февраля 2025, 05:55 • Новости дня
    Вагенкнехт заявила об угрозах убийством со стороны официальных лиц на Украине
    Вагенкнехт заявила об угрозах убийством со стороны официальных лиц на Украине
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» и кандидат в канцлеры Сара Вагенкнехт сообщила, что не планирует посещать Украину, так как украинские официальные лица угрожают ей смертью.

    «Я не думаю, что смогу туда поехать, пока украинские функционеры мне угрожают, считай, что, смертью», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    Она также прокомментировала мирные инициативы, предложенные Бразилией и Китаем, отметив, что было бы полезно задать президенту России Владимиру Путину вопрос о его готовности рассмотреть эти планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вагенкнехт заявляла о необходимости для будущего созыва Бундестага учредить специальный комитет по расследованию подрыва «Северных потоков» и рассмотреть возможность ремонта и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». В декабре партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» объявила о выдвижении своего лидера кандидатом в канцлеры ФРГ. Вагенкнехт с 2019 года включена в реестр украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    7 февраля 2025, 09:01 • Новости дня
    Задержанная в Севастополе агент СБУ собиралась устроить теракт в батальоне «Барс»
    Задержанная в Севастополе агент СБУ собиралась устроить теракт в батальоне «Барс»
    @ ЦОС ФСБ

    Tекст: Александра Юдина

    В Севастополе задержали женщину, завербованную Службой безопасности Украины, которая планировала теракт в батальоне «Барс» по заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ.

    Агент СБУ по заданию украинских спецслужб вступила в добровольческий батальон «Барс» для подготовки теракта, передает ТАСС.

    На допросе, видеозапись которого предоставила ФСБ, женщина рассказала о своем задании и планах.

    Она призналась, что в 2023 году была направлена в Севастополь, где вступила в батальон «Барс» с целью наблюдения и передачи информации.

    Кроме того, она планировала заложить взрывное устройство в кабинете и установить таймер на 12 часов. В ее планы входило бегство в Сочи, затем в Турцию и на Украину.

    Куратор по имени Борис обещал ей в обмен на выполнение задания «хорошую жизнь» на Украине. Женщина надеялась реализовать свои планы до истечения времени на взрывном устройстве.

    Ранее ФСБ сообщила, что задержанная в Ростове-на-Дону женщина, завербованная украинскими спецслужбами, призналась на допросе в подготовке теракта против российского чиновника.

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    7 февраля 2025, 09:55 • Новости дня
    В Русском Поречном возле тел убитых жителей нашли флаг «Грузинского легиона»
    В Русском Поречном возле тел убитых жителей нашли флаг «Грузинского легиона»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация), сообщили в подразделении российской группировки «Север».

    В Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили флаг наемников «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация). Флаг лежал в подвале, где находились тела убитых мирных жителей, передает РИА «Новости».

    По словам военных из группировки «Север», флаг принадлежал грузинским наемникам, которые ранее были замечены в Русском Поречном местными жителями.

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

    Также был задержан украинский военнослужащий Владимир Парафило, который признался в убийстве жителя Русского Поречного по приказу командования.

    Солдат ВСУ Евгений Фабрисенко на допросе сообщил, что мужчины в селе оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала на международных площадках осудить действия ВСУ.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя зверства ВСУ, заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

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    6 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение набитого взрывчаткой катера ВСУ на Днепре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало видеозапись с уничтожением украинского боевого катера, набитого взрывчаткой, судно уничтожили у Днепровского лимана.

    Разведчики группировки «Днепр» заметили оборудованный под дистанционное управление и набитый взрывчаткой украинский катер у Днепровского лимана, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    С помощью ударного дрона судно было обездвижено, с помощью второго – уничтожено.

    Ранее Минобороны показало удар комплекса «Искандер» в Сумской области, комплекс уничтожил более 50 единиц техники ВСУ.

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    7 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления, их можно значительно усилить.

    По его словам, санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных, их можно усилить, особенно в отношении нефтяного сектора, передает New York Post.

    Келлог отметил, что стратегия бывшего президента Байдена, заключавшаяся в бесконечной поддержке Украины, неэффективна, и подчеркнул важность комплексного подхода, включающего дипломатическое и экономическое давление.

    Спецпосланник президента США также подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, а для достижения мира обеим сторонам придется пойти на уступки.

    По его словам, Владимир Зеленский недавно допустил возможность уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО.

    По мнению Келлога, важно подойти к переговорам прагматично, как это делал Теодор Рузвельт в 1905 году при заключении Портсмутского мира.

    В заключение спецпосланник американского президента выразил уверенность, что при правильном подходе можно достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

    Ранее Келлог заявил, что введенные ранее антироссийские меры не достаточно эффективны. Также он заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Коментарии (4)
    6 февраля 2025, 15:28 • Новости дня
    Келлог оценил шансы Украины на ядерное оружие как нулевые

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что шансы Украины вновь получить ядерное оружие «мизерные или нулевые», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдет». По его мнению, возобновление ядерного статуса Украины не представляется возможным.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие требования Зеленского являются абсурдными и граничат с безумием.

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    6 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль отказался считать экспертами по Украине молчавших после Майдана

    Песков: Кремль не считает экспертами по Украине молчавших после событий 2014 года

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле заявили, что не могут воспринимать как экспертов по Украине тех, кто не высказался о действиях Киева с 2014 года, когда киевский режим использовал танки против населения, несогласного со сменой власти, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль не воспринимает тех экспертов по Украине, которые предпочли молчать о действиях Киева после событий 2014 года, пишет ТАСС.

    По словам Пескова, в 2014 году киевский режим направил танки против жителей страны, которые не согласились с силовым изменением власти. В это время, как отметил представитель Кремля, многие так называемые эксперты предпочли молчать, и именно поэтому их мнение сейчас не может быть принято во внимание.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал разглашать подробности контактов между Россией и США.

    Коментарии (3)
    7 февраля 2025, 00:41 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремели две серии взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также еще в девяти регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы произошли Киевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины.


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    Новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской

    Вместо Юрия Борисова Роскосмос возглавил Дмитрий Баканов, который в последние годы курировал в Минтрансе вопросы инновационного развития, включая проекты по беспилотному транспорту. Борисов, при котором продолжилась череда безаварийных пусков ракет, задал высокую планку. Что ждут эксперты от нового главы Роскосмоса и какие задачи ему придется решать в первую очередь? Подробности

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    Трамп предложил Ирану то, чего там давно ждали

    Президент США Дональд Трамп впервые в своей практике заявил о том, что желает Ирану добра и предлагает ему заключить «ядерную сделку». Альтернативой может стать военная операция против иранских ядерных объектов. Таким образом, Трамп делает Тегерану предложение, от которого невозможно отказаться. Но в Иране этого предложения ждут уже давно. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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