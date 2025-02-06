Экс-депутат Рады Царев заявил, что государства Киевская Русь не существовало

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью, опубликованном на сайте «Федерал Пресс», Царев выразил сомнение по поводу существования государства Киевская Русь. Он отметил, что это название утвердилось лишь в советское время при Сталине для удобства исторической классификации, а древнерусское государство называли просто «Русь».

Царев подчеркнул, что понятие «Киевская Русь» использовалось советскими историками в широком смысле, как империя Рюриковичей, аналогичная западноевропейской империи Карла Великого. Царев отметил, что русские летописцы и иностранные хронисты называли древнерусское государство просто «Русь», включая территории современного Киева, Новгорода и Полоцка. Он добавил, что в произведении «Слово о полку Игореве» Русь рассматривалась как единое целое. Царев также упомянул, что в первом русском учебнике истории «Синопсис» Иннокентия Гизеля, изданном в Киеве, подчеркивалось единство народа до создания древнерусского государства.

Царев также подверг критике заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми. «Британский министр иностранных дел Лэмми, предков которого британцы за людей не считали, в среду выразил Зеленскому, как он написал в запрещенном в России Х, железную поддержку. <...> Министр поведал, что украинско-британскому партнерству тысяча лет, поскольку «тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских принцев». Таким образом он воспроизвел украинскую схему истории, представив древнерусское государство, часто именуемое Киевской Русью, как государство украинцев», – заявил Царев.

Экс-депутат завершил свои рассуждения надеждой на то, что историки независимой Шотландии и России смогут установить истину относительно древних брачных союзов и происхождения Агаты, жены английского принца Эдуарда Изгнанника, которая, по его словам, не имеет отношения к Украине.