Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Минтранс сообщил о вывозе первой партии металла с танкера «Волгонефть-239»
С танкера «Волгонефть-239» вывезли первую партию из 10 тонн демонтированного металла
Первая партия металла, демонтированного с танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия, была вывезена, общая масса металла составила более 50 тонн, из которых 10 тонн уже отправлены на переработку.
Первая партия демонтированного металла была вывезена с танкера «Волгонефть-239», находящегося на мели у мыса Панагия, сообщает РИА «Новости». Специалисты подготовили к переработке более 50 тонн металла, из которых 10 тонн уже были погружены на грузовики.
В Министерстве транспорта пояснили, что процесс демонтажа происходит в два этапа. Первая очередь работ сосредоточена на жилой надстройке судна высотой 17 метров. Вывезенные секции металлической обшивки и крупные элементы кормы разрезаются на более мелкие фрагменты для удобства транспортировки.
Для ускорения демонтажных работ на судно была направлена дополнительная бригада резчиков, что позволит увеличить скорость процесса переработки и вывоза металла. Монтажные работы продолжаются, и в скором времени планируется вывезти оставшиеся секции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные волонтеры приняли участие в ликвидации разлива нефтепродуктов в России, а Минтранс начал проверку танкерного флота после инцидента с «Волгонефть-239». Судовладелец «Волгонефти-239» рассказал о состоянии оставшихся в эксплуатации танкеров этой серии.