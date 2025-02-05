Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
Зарубежные волонтеры приняли участие в ликвидации разлива нефтепродуктов
Представители Международных клубов дружбы активно помогали ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье, подключившись к штабу #МЫВМЕСТЕ, в который входят 45 тыс. волонтеров.
Российские и зарубежные участники Международных клубов дружбы присоединились к штабу для помощи в ликвидации разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье.
В общей сложности в штаб входят 45 тыс. волонтеров из 25 регионов России. Представители клубов из Краснодарского края, Удмуртской Республики и Севастополя активно участвуют в очистке берегов от мазута.
Участница клуба из Удмуртии, Елизавета Чиркова, отметила важность вовлечения молодежи в такие проекты. «Мой вклад – это капля в море, но если каждый приложит свои усилия и окажет посильную помощь, то вместе мы справимся с этой катастрофой как можно скорее», – сказала она.
Из Краснодарского края Юлия Дербе трижды посещала побережье и участвовала в очистке песка и работе в гуманитарном штабе.
«Это неравнодушные и отзывчивые граждане со всей страны, которые приехали помочь. Безусловно, это заряжает новой энергией», – подчеркнула она.
Иностранные волонтеры из Казахстана, Индии, Туркменистана и других стран также присоединились к ликвидации последствий.
«Иностранные представители Международного клуба дружбы принимают активное участие в волонтерской деятельности в связи с разливом мазута», – рассказала Мишель Кулагина из Казахстана.
Викрам Сингх из Индии и Шадурды Акгаев из Туркменистана также принимали участие в этой работе. «Сложностей в очистке пляжей для меня нет, я привык усердно трудиться. Тяжелее всего – это видеть, как страдают птицы», – указал Акгаев.
Напомним, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что необходимые для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239» меры исполнили досрочно.