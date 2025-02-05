Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.4 комментария
Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
Президент России Владимир Путин поручил врио главы Курской области Александру Хинштейну и правительству проработать программу восстановления приграничья региона.
На встрече с Хинштейном Путин подчеркнул важность этой программы и призвал руководителя региона работать в тесном сотрудничестве правительством страны, сообщает РИА «Новости».
«Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», – заявил Путин.
Напомним, Путин провел встречу с Хинштейном для обсуждения поддержки жителей Курской области.