Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области

Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»

Tекст: Валерия Городецкая

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.



Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.