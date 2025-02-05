Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.4 комментария
Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Хинштейном
Путин обсудил с Хинштейном восстановление инфраструктуры в Курской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном. Основной темой встречи стали меры поддержки жителей приграничных территорий и восстановления инфраструктуры приграничья.
В ходе обсуждения была затронута тема денежных компенсаций жителям Курской области по утрате имущества и возвращение земельных участков, передает ТАСС. Президент также необходимость принятия дополнительных решений по финансовым выплатам пострадавшим жителям, подчеркнув важность скорейшего возобновления нормальной жизни в регионе.
Путин также выразил готовность поручить правительству России совместно с руководством Курской области проработать детальные меры восстановления инфраструктуры приграничья.