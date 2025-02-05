Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.0 комментариев
Путин изменил статус военных округов
Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.
В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что подразделения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.
Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.
В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.