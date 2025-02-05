Песков заявил о готовности России к переговорам с Зеленским

Песков: Россия готова вести переговоры с нелегитимным Зеленским

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, анализ ситуации, сделанный российской властью, указывает на юридические проблемы Зеленского с легитимностью. Но несмотря на это, Россия не закрывает двери для дипломатического диалога, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что заявления Зеленского о готовности к переговорам невозможно воспринимать всерьез из-за его собственного законодательного запрета на такие обсуждения. «Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского», – отметил представитель Кремля. Он добавил, что пока эти заявления Зеленского выглядят только как пустые слова.

Ранее российский МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

Президент России Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.